Figli d'arte, note e vinili: "Grandi" emozioni al Music Day Roma

Due giorni all’insegna del cantautorato con perle della discografia al “ Music Day Roma ” che, in un noto hotel del quartiere Spinaceto , conquista collezionisti ed estimatori. Nata nel 2012, la kermesse organizzata da Francesco Pozone, in compagnia di Cristina, figlia di Pino Daniele, si arricchisce grazie a talk e dibattiti dedicati ai fan accorsi per salutare i loro beniamini. Cimeli e memorabilia sugli oltre 70 stand e il piacere di ascoltare note vintage. Prestigiosi gli ospiti della 37esima edizione. L’associazione “Figurine Forever” ha presentato una tiratura limitata di 112 pezzi solidali, come il numero dei loro film, omaggiando i comici Ciccio Ingrassia, alla presenza del figlio Giampiero, e Franco Franchi, c’è il secondogenito Massimo Benenato, nei singolari panni di calciatori del Palermo con la maglia della stagione 1960-61, periodo del loro debutto al cinema. Il ricavato andrà al progetto “Adotta con la figurina” in favore della onlus “Marevivo”. Arriva Eleonora Giorgi, introdotta dal critico Francesco Lomuscio, con Patrizia Tapparelli, Discobambino e l’ingegnere del suono Nuccio Cappiello. Sonor Music Editions ha svelato il 45 giri di 500 copie "Quale appuntamento-Magic" con i brani del compositore Detto Mariano, presenti la figlia Serena e i Pandemonium che hanno dato il loro supporto strumentale nei titoli di coda della pellicola “Mia moglie è una strega”. La colonna sonora “Magic” ha la voce dall’attrice. Flash, targhe e firmacopie. Poi, il ricordo di Cinevox Record e Cinecorriere News del maestro Armando Trovajoli, scomparso dieci anni fa. All’incontro, moderato da Renato Marengo, l’anteprima del vinile "Nell'anno del Signore" fra gli applausi della figlia del musicista, Mariapaola, Franco Bixio e Dario Salvatori che attendono Maurizio Abeni, Fabio Frizzi, Massimo Buffa e Claudio Fuiano. Tutti pazzi per Irene Grandi, che parla al pubblico del doppio disco “Io in Blues" con Alessandro Galassi della Cimbarecord, che l’ha prodotto, e l’esperto Fernando Fratarcangeli. In seguito, viene premiata da Eleonora Bruno dello staff che saluta Andrea Roncato, giunto alla manifestazione per il libro “Non solo Loris Batacchi” a cura di Antonio Santoriello. "Dancefloor Nostalgia", invece, è il cd dei Venus in Disgrace, la band Il Balletto di Bronzo ha lanciato l’album “Lemures”. Ecco il fondatore Gianni Leone, Riccardo Spilli e Ivano Salvatori con il giornalista Gianluca Livi. Fra atmosfere synth pop, new wave e progressive rock anni ‘70.