Festival del Verde e del Paesaggio fino a domenica 2 aprile all'Auditorium

C'è tempo fino a domenica 2 aprile per visitare la XII edizione del Festival del verde e del paesaggio: la più grande manifestazione espositivo-culturale in Italia dedicata al verde in città e al paesaggio urbano.

Un’edizione rinnovata per scoprire tendenze, giardini d’autore e nuovi modi per progettare la felicità in casa a partire da un diverso abitare i nostri spazi esterni.

In scena anche installazioni e paesaggi “del futuro” con i Concorsi creativi per progettisti e designer, la mostra-mercato con i migliori produttori italiani di piante sostenibili, il festival a misura di bambino, le lezioni gratuite, i workshop, i talk filosofici, e molto altro per riappropriarsi della connessione arcaica con la Natura e ritrovare la felicità in una vita più lenta e più nostra.

Come possiamo vivere vite felici in città sempre più grandi, complicate e inquinate? Creando e abitando case felici. È questo il tema-provocazione di questa edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, appuntamento imperdibile al Giardino Pensile del Parco della Musoca di Roma, per giardinieri, appassionati, esperti e amanti del verde.

"Questa edizione del Festival - dichiara Gaia Zadra, ideatricettice e direttrice della manifestazione - ha suscitato grande attenzione con espositori e presenze ancora più numerosi e di alto profilo rispetto al passato. Del resto saranno proprie le aree verdi a mitigare gli effetti di quel cambiamento climatico che rende le città sempre meno vivibili ed è anche per questo che l’attenzione al verde o ad una casa più “biofilica”, che prima poteva essere una questione di pura estetica oggi si fa bisogno imprescindibile, una necessità per il nostro benessere. Ecco quindi che pensare al giardino come casa, luogo in continuità con essa e spazio della cura e delle relazioni può stimolare esplorazioni virtuose per ritrovarsi e apprendere un nuovo vivere urbano più felice e in contatto con i nostri bisogni”.

Ma come può essere una casa che rende felici? A rispondere saranno architetti, interior, flower e garden designer, paesaggisti e giardinieri, vivaisti e accademici, creativi ed esponenti della cultura, chiamati dal Festival da tutta Italia e oltre ad illustrare tendenze del domani e istruzioni per l’oggi. Lo faranno attraverso concorsi, giardini temporanei, esposizioni botaniche, lezioni teorico-pratiche, conferenze, workshop, esplorazioni sensoriali, laboratori per i piccoli e le famiglie, picnic gourmet.