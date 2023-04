Roma, la lunga notte glam per brindisi (tra amici) alla moda di Parigi

In un’atmosfera dal mood parigino, allegra e animata da una colonna sonora con evocativi brani francesi come “Sous le ciel de Paris” e “La vie en Rose”, all’interno dello storico salotto Scapa di via Vittoria si accende un vivace cocktail party. Si festeggia la primavera con la nuova collezione di abiti e accessori disegnati dall’iconica ex modella parigina, Inès de la Fressange. Una selezione di trench e giacche dal taglio sartoriale, pantaloni ispirati agli anni Settanta con motivi floreali ricamati e denim blu scuro con bottoni e cuciture a contrasto. Accolti dalla padrona di casa Maria Grazia Virzi, arrivano in primis le giovanissime, impazzite per le t-shirt create dalla celebre designer francese, tra cui le amiche Theodora Gusov (figlia del famoso fotografo russo Sasha Gusov) e Matilde Caputo (nipote del fotografo Paolo Di Paolo) che, modelle per una sera, indossano i coloratissimi pezzi proposti agli invitati.

E poi Giulia e Alberto Geisser Celesia di Vegliasco, l’attrice Angelica Giusto, Caterina Mancinelli Scotti, le hotel manager Almudena Rodriguez, Eva Formica e Beatrice del Gallo di Roccagiovine. Tra scenografici ovetti confettati ripieni di creme gourmet, Pimm’s e Kir Royal, cocktail preferiti dalla Fressange, britannico il primo, francese il secondo, arrivano l’attrice Eliana Miglio, in bianco e nero, con lo scrittore Giuseppe Scaraffia, le collezioniste Marion Franchetti e Elena Attolico, Giacinta Orsolini Cencelli, Benedetta Barendson e Esther Crimi.

Si commentano i gilet da uomo rivisitati da portare a pelle, gli abiti grintosi e iperfemminili in lino e cotone dai colori insoliti come il giallo ranuncolo, il verde menta e il rosa ciliegia. Apprezzamenti da parte di Alessia Manca di Villahermosa, la scrittrice Elisabetta Darida, Giulia Giovanelli e Dacia Alliata di Saponara. Molti i fan di quella ricercata nonchalance, eleganza naturale e casual che il mondo ha ribattezzato “effortless chic”. Ecco la fashion designer Theodora Bak, Benedetta Lignani Marchesani, l’attrice Simona Marchini, gli artisti Giovanni Tommasi Ferroni con Maya Kokocinski.

E ancora viavai glam fino a tardi con gli amanti del fashion come Francesca Cesaroni, il collezionista di abiti storici Paolo Tinarelli, Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, la giornalista Barbara Modesti e il marchese Giuseppe Ferrajoli di Filacciano. Si divertono a provare gli abiti anche le galleriste Marilena Saraceno e Tamara Borghini, l’investment banker Gianluca Verzelli, Patrizia Rusciani, direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, i costumisti Daniela Rossi e Fabrizio Caracciolo di Brienza, il diplomatico Andrea Angeli, le aristocratiche Benedetta e Flaminia Kojanec Carafa d’Andria. E tra gli interni e gli esterni si brinda con piacere allo stile e alle donne di classe.