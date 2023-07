Roma, brindisi e applausi tra amici: il grande teatro fa festa

Grandi ribalte per amici e vip. Serata evento alla Filarmonica Romana per Francesca Benedetti, che recita “Erodiade” di Giovanni Testori con la regia di Marco Carniti. Per l’affascinante performance, che si inserisce con glamour all’interno del cartellone della manifestazione “I solisti del teatro”, diretta da Carmen Pignataro, prenotati tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, e ammiratori della grande attrice. Nell’illustre struscio che non si arresta ecco la giovane gallerista Alice Falsaperla, in nero da sera e collana importante, con una galleria a via Margutta, che saluta Vincenzo Bocciarelli, fresco di recital a Viterbo. Arrivano gli attori Arianna Ninchi, in mise fantasia, Marina Biondi e Igor Mattei.

E poi nella lunga lista di invitati si leggono i nomi dell’artista Amedeo Brogli con la moglie Laura, Mita Medici, Elena Croce e la manager Aurora Spada.

Appaiono anche l’aristocratico collezionista Carlo Alvise Crispolti, il drammaturgo Giuseppe Manfredi e i manager Emanuela Sciattella e Bruno Di Trapano, quest’ultimo braccio destro della Benedetti. Scambio di saluti sotto le stelle e poi brindisi nei giardini della location, poco prima della ribalta, come si conviene agli avventori della Filarmonica, perfettamente nascosta in un magico bosco.

E si va in scena appena cala il sole. Ed ecco Erodiade che per Giovanni Testori si fa corpo, metà Dio, metà donna, e scopre il lato ambiguo e fluido della sua virilità. L’interprete, musa dell’autore milanese, affronta la scrittura testoriana facendosi carne e sangue e immergendosi in un flusso verbale senza precedenti per restituire al pubblico il mito ribaltato di un personaggio controverso e trasgressivo come Erodiade, che oggi si fa vittima più che carnefice. Scroscio di applausi a fine spettacolo. E poi ancora brindisi al talento, fino a tardi, sotto le stelle.