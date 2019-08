Sole, sport e cuore: il Ferragosto dei vip

Un’estate al mare, stile balneare, per i volti noti del piccolo e grande schermo, nonché della mondanità romana. Ma anche in montagna, tra escursioni e sport per il Ferragosto, con piacevoli momenti da trascorrere in famiglia accanto agli affetti più cari, in molti casi lontano dalle telecamere e dalle luci dei riflettori.

Approda in Calabria, sulle soleggiate coste della provincia di Cosenza, la bella Anna Falchi, madrina dei “Giochi dei rioni” a Cetraro, dopo essersi concessa alcuni giorni di relax a Mykonos, passando per l’Isola d’Elba e la Puglia.



Calabrese per qualche sera anche Samanta Togni che, dalla pista di “Ballando con le stelle”, è sbarcata a Belvedere Marittimo per la sesta edizione del premio “Castello d’Oro”, con la scenografia delle incantevoli architetture aragonesi sul Tirreno cosentino. Insieme a lei, in un post tutto da condividere su Instagram, l’autore Dimitri Cocciuti, il produttore Luca Catalano e l’attore Massimiliano Morra. Ci sono pure Laura Torrisi e The Voice Alice Paba. Corre sulle acque cristalline delle Isole Turks e Caicos dell’Atlantico, invece, la bionda Alessia Marcuzzi. Per lei un resort da Temptation Island Vip, in vista dei suoi prossimi impegni televisivi Mediaset. E sui social ricorda con i fiori l’amica Iena Nadia Toffa, scomparsa di recente.



Impegni di coppia per Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, che sabato saranno al Castello di Santa Severa per lo spettacolo “Love Letters” di Veruska Rossi al festival “Sere d’estate”. Si rilassa in piscina Paola Pireddu, in arte Pamela Prati che, a seguito della bufera mediatica, cerca il buen retiro al tramonto anche sul bagnasciuga, ma evita di geolocalizzarsi sul suo profilo ufficiale. Sunset in costiera per Alessia Mancini e Flavio Montrucchio con immagine romantica che testimonia l’amour, mentre Caterina Balivo è volata a Mammoth Lakes e sulle alture della California per andare a pesca. Prima, però, foto con vista sul Golden Gate Bridge di San Francisco per la conduttrice del programma di Rai 1 “Vieni da me”. Prossima tappa l’Argentario.



Meta toscana scelta da Samantha de Grenet e sua sorella Ilaria, fra Le Cannelle e Porto Santo Stefano. Dolce vita per Serena Rossi, a Capri dopo le fatiche sul set di “Sette ore per farti innamorare” con Giampaolo Morelli e Diana Del Bufalo. Tommaso Zorzi posa in pieno summer mood, all’Oasi Faunistica di Vendicari, in Sicilia. Per quest’anno le star non cambiano. Stessa spiaggia e stesso mare, salvo eccezioni all’estero o al Sud Italia.

