Venerdì 8 novembre sarà presentato a Roma (ore 18, Libreria Fahrenheit, Campo di Fiori) il libro "L'acqua alta e i denti del lupo" (Exorma edizioni) scritto da Emanuele Termini. Si tratta di un'opera assai particolare che racconta la sottile ossessione dell'autore per una ricerca storica: quella della permanenza di Stalin a Venezia quando era un rivoluzionario ricercato dalla polizia zarista e dunque prima della rivoluzione d'ottobre. Stalin non lascia tracce e tuttavia Termini riesce a raccontare la sua ricerca coinvolgendo il lettore in una sorta di thriller raffinato e coinvolgente.