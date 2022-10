EurHop Roma Beer Festival, il salone internazionale della birra artigianale dal 7 al 9 ottobre

Sempre sull'onda del grande successo degli ultimi anni, Publigiovane Eventi , in collaborazione con “ Ma Che Siete Venuti A Fà ” torna anche quest'anno per mantenere la promessa di un divertimento in più della birra. Infatti, gli stessi ragazzi del management team dal 2013, sono lieti di annunciare che l' EurHop! Roma Beer Festival si terrà presso il Salone Internazionale della Birra Artigianale, dal 7 al 9 ottobre .

Per quest'anno abbiamo voluto aumentare ancora di più il numero delle eccellenze birrarie, per regalare ai nostri visitatori un'esperienza ancora più completa ed emozionante.

Proprio come le passate edizioni, il festival si svolgerà in una cornice favolosa, il “ Salone delle Fontane ”, che ha sede nell'elegante e moderno quartiere EUR di Roma , e che, quest'anno, si espanderà ulteriormente nella periferia cortile, fornendo un'ulteriore area all'aperto per ospiti e venditori. ( Come ottenere )

Nota: l' EurHop! Il Roma Beer Festival è solo su invito.

Tutti i produttori di birra partecipanti all'evento, tra i migliori a livello nazionale ed internazionale, sono stati accuratamente selezionati dallo storico pub romano “ Ma Che Siete Venuti A Fa' ” in collaborazione con la casa editrice “ Publigiovane ” (di “Fermento Birra Magazine ”, la rivista di birra più popolare del Paese), entrambi organizzatori di eventi di “Un Mare di Birra”, una crociera nel Mediterraneo da Roma a Barcellona (2011, 2012, 2016).

Responsabile delle operazioni di allestimento, 3b!Studio si occuperà essere la forza trainante dietro le 50 bancarellemettendo in mostra il loro talento di birra artigianale, tutte progettate nello stile "industriale" tipico dell'azienda, con attrezzature standard da cantiere, come tubazioni "Innocenti", fascette stringitubo, lamiere perforate. La loro interpretazione creativa dell'arredamento d'interni si traduce immancabilmente in un peculiare e allo stesso tempo affascinante mix di design industriale e razionalità.



Ogni birrificio ospiterà il proprio stand, presidiato da un team selezionato per presentare ai clienti e agli appassionati di birra le loro innovazioni sulla produzione di birra artigianale e un'ampia gamma di birre più classiche.Il conoscitore di birra di fama internazionale e critico perspicace, Lorenzo "Kuaska" Dabove , ospiterà eventi di degustazione di birra selvaggiamente divertenti che verranno proiettati simultaneamente su un megaschermo in loco nella sala espositiva principale.Simili degustazioni di birra si svolgeranno per tutta la durata del festival.All'ingresso nella sede, al pubblico verranno fornite tutte le informazioni pertinenti e gli "armamenti" necessari per intraprendere un'esplorazione approfondita dell'arte della produzione della birra, incluso, ma non limitato a, un elenco di tutte le birre disponibili, insieme a una breve descrizione, una mappa del luogo, che indica la posizione precisa di ciò che viene offerto e tutti i percorsi chiave all'interno e intorno al sito. Due banchida pub lunghi 45 metri , attrezzati con oltre 400 spilli di birra (per gentile concessione di Tecnofrigo Service , con una vasta esperienza nell'allestimento di questo tipo di strutture) permetteranno ai frequentatori di festival di vivere quello che promette di diventare il bancone da pub più lungo in tutta Europa!Cibo salato e ottima musica completeranno ulteriormente l' EurHop! Roma Beer Festival , con il nostro partner “ Palombini Ricevimenti ”, responsabile di tutte le unità di ristorazione.Ad ogni ospite verrà consegnato un bicchiere commemorativo del festival e un portabicchieri.

EurHop Roma Beer Festival sarà aperto nei seguenti orari:

Venerdì: 17 – 02

Sabato: 12 – 02

Domenica: 12 -24