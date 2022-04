“Era di Maggio”, all’Orto Botanico di Roma un weekend tra workshop creativi e visite guidate per tutta la famiglia

Con la primavera torna la voglia di socialità en plein air e, al Museo dell’Orto Botanico di Roma, sboccia l’iniziativa rivolta a grandi e piccoli “Era di Maggio” che, sabato 7 e domenica 8 del mese prossimo, aprirà le porte all’edizione 2022 organizzata dalla Sens Eventi capitanata da Francesca Romana Maroni. Nel giardino che sorge a Trastevere, alle pendici del Gianicolo e gestito dal dipartimento di Biologia ambientale dell’Università La Sapienza, un’oasi di pace e tranquillità fra laboratori, esibizioni artistiche e intrattenimento in musica.

Percorsi inediti per scoprire i segreti della natura

Non mancheranno le visite guidate per tutta la famiglia con l’obiettivo di imparare, divertendosi, e conoscere i segreti della natura e della biodiversità. Fra queste “Il sentiero dell’acqua”, passeggiando tra le storiche fontane, gli stagni e le fonti alimentate dall’acquedotto Paolo, nonché “Il sentiero dell’Oriente”, osservando ciliegi e magnolie in un luogo magico che richiama alla memoria le atmosfere nipponiche. “Il sentiero del vino”, invece, svelerà al pubblico “Il Vigneto Italia”, progetto nato da un’idea di Luca Maroni, analista sensoriale e maestro dell’universo vitivinicolo, che presenta oltre 150 cultivar, varietà agrarie autoctone arrivate da tutte le regioni italiane. Non da ultimo “Il sentiero del sole”, che regalerà le suggestioni della macchia mediterranea attraverso un tuffo immaginario sul litorale con i suoi inconfondibili profumi. Fiori variopinti faranno da scenografia alla due giorni che racchiude più di 140 appuntamenti in un calendario ricchissimo.

Laboratori per i più piccoli all’insegna del riciclo

Workshop per i bambini all’insegna dell’arte riciclo e della sostenibilità, a cura dell’associazione tutta al femminile “Cartartist”, saranno seguiti da focus sugli ecosistemi con gli incontri ludici “L’aspirainsetti”, per andare a caccia di insetti nel rispetto dell’ambiente, e “Trasformanimali”, sull’evoluzione dei girini in rane e dei bruchi in farfalle, entrambi ad opera degli educatori di "G.Eco". E si potrà accedere, con un’offerta libera, alla Casa delle splendide creature alate. Attesissima novità è il “Villaggio dei bachi da seta”, a cura di Annamaria Bellinello che, tramite giochi da tavolo, accenderà i riflettori sulla vita delle falene originarie dell’Asia orientale. Il laboratorio creativo “Uva!”, guidato dal produttore di vino e operatore didattico Vinicio Mita, punterà a raccontare curiosità insolite sul mitico frutto del dio Bacco. Mentre Mario Petrella de “Le api di Mario” condurrà i partecipanti in un viaggio sui compiti e le attività delle api nell’arnia, fino alla produzione del dolcissimo miele nelle colonie.

Mostre d’artigianato e rare collezioni botaniche

Da ammirare le esposizioni d’artigianato, dai bijoux agli accessori di design, passando per i complementi d’arredo o i manufatti, e imperdibili i tour per scoprire lo spazio museale green. Poi, street food, libri e degustazioni enogastronomiche. Nel verde incontaminato, sarà possibile prenotare cestini di vimini per un picnic all’aria aperta con all’interno teli monouso, sandwich e golosità che renderanno ancora più piacevole la partecipazione alla kermesse. Angoli dedicati al gelato per rinfrescarsi e, ancora, corner con gli espositori di bulbi e rizomi (modificazioni del fusto delle erbacee cha hanno la funzione di riserva), piante carnivore o grasse, kokedama e bonsai. Tra le rare collezioni botaniche, rose e iris animeranno percorsi appassionanti, come “Il sentiero dei colori”, condotti dagli esperti Maretta Colasante e Stefano Marzullo, e momenti laboratoriali dimostrativi, fra i quali “Alla scoperta delle rose”, curati dall’ibridatore Davide Dalla Libera. Le iris saranno il fil rouge degli happening “Bollicine d’arte” per rilassarsi tra tele e pennelli, reinterpretando idealmente il capolavoro realizzato nel 1889 dal pittore Vincent van Gogh. Claudio Scintu, operatore didattico dell’Orto, approfondirà il tema della “Silvoterapia”, antica pratica che consiste nell’abbracciare il tronco degli alberi per dare sollievo al corpo e allo spirito riducendo lo stress quotidiano nel segno del benessere.

Performance musicali, dance painting e libri

Il maresciallo Candeloro Calabrò della Guardia di Finanza, Squadra operativa volante del servizio CITES, terrà il seminario “Fauna e Flora in pericolo? Protezione contro estinzione” sulle specie a rischio monitorate grazie alle normative del commercio internazionale. E domenica 8 maggio, dalle ore 11.30, la Banda della Guardia di Finanza si esibirà per gli spettatori con una performance di circa 40 minuti. Nella cornice dell’Aranciera, tocchi d’arte con il coinvolgimento del Liceo scientifico e musicale Farnesina e gli show di dance painting firmati da Maurizio Pio Rocchi e Vanessa Valle. La mostra dei lavori di Marco Scaccia, inoltre, suggella il connubio tra creatività e scienza. In programma reading d’autore e letture con la presentazione di due volumi: “In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie” di Beti Piotto e Gioia Marchegiani, e “Cimart”, una raccolta che ha visto la luce mediante la sinergia fra l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Liceo artistico Alessandro Caravillani della Capitale.