Martedì 15 Novembre 2022, 08:23

«Istituiamo la Giornata nazionale dell'Energia in cui chiamare a raccolta tutti gli stakeholder e definire annualmente lo stato delle energie nel Paese, dal punto di vista economico, sociale e culturale». È nella condivisione - di idee, talenti, e, appunto, energie - il cuore della proposta che Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell'ex Governatore di Bankitalia, illustrerà in occasione di Energie coraggiose - Forze che fanno muovere il mondo, convention inaugurale 2022 della Fondazione, che si terrà il 2 dicembre, a Villa Blanc e potrà essere seguita anche in diretta streaming sui social della Fondazione, su ansa.it e su tgcom24.

L'istituzione della Giornata rientra nel Manifesto in cinque punti, senza condizionamenti politici, a sostegno dell'attività di governo, che la presidente presenterà con istituzioni e top manager. «Mi piacerebbe che dalla Capitale partisse la prima assise preparatoria, una sorta di stati generali sul territorio - spiega Romana Liuzzo - Roma è il laboratorio ideale. Possiamo impegnarci insieme perché le energie economiche, sociali, fisiche e mentali della città possano sprigionarsi, secondo l'approccio olistico al tema dell'energia che ho messo al centro della Convention. La Fondazione è pronta a dare il suo contributo di idee, nel solco dell'eredità di mio nonno, civil servant rigoroso e attento al sociale». Sarà proprio la presidente ad aprire la convention. Seguirà il saluto istituzionale del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Protagonisti dei focus saranno Claudio Descalzi, ad di Eni, intervistato da Monica Maggioni, nonché Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs, e in un talk - moderato da Veronica Gentili - Domitilla Benigni, Ceo & Coo di Elettronica, Paolo Crepet, psichiatra, Sergio Dompè, presidente di Dompè Farmaceutici Spa, nonché Luigi Ferraris, ad di Ferrovie dello Stato, Giovanni Malagò, presidente Coni, Stefano Sala, ad di Publitalia 80. Molti gli ospiti attesi sullo speciale carpet blu, dal generale Francesco Paolo Figliuolo a Francesco Di Nitto, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, fino a Fabio Lazzerini, ad Ita Airways, Alessandra Ricci, ad Sace e molti altri. Tra i temi in primo piano, anche la solidarietà. Per ripensare il domani. Insieme.