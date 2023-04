Emozioni di note nel nome di Lelio Luttazzi

Ricordi di note: una notte dedicata al re dello swing. Molti se lo ricordano seduto al pianoforte, intento a suonare irresistibili ed eleganti ritmi jazz e a fare battute. Ieri sera, tra le poltroncine e sul palco dello Studio Borgna del Parco della Musica, la verve di Lelio Luttazzi ha aleggiato con forza. Una speciale kermesse, quella organizzata in occasione del centenario dalla nascita del musicista. Un concerto ricco del suo talento con la presentazione, grazie al maestro Nico Gori e alla sua orchestra, del nuovo disco “Lelio Luttazzi – Oltre il blu”. Un progetto dello stesso Gori e Rossana Luttazzi, moglie dell’artista, seduta in prima fila. «Ciò che intendiamo valorizzare questa sera – dice la Luttazzi poco prima di prendere posto – è il compositore musicale più che l’autore di canzoni. Mio marito ha firmato diversi arrangiamenti che verranno suonati tra poco. “Oltre il blu”, titolo del disco che dà anche il titolo all'evento, ultimo brano inedito da lui scritto nel 2008, è un pezzo ad esempio sinfonico. Non è mai stato eseguito per mia volontà. Ogni volta che lo ascolto, mi commuovo e mi riporta alla mente ricordi struggenti. L’ho sempre tenuto stretto a me. Ora ho deciso di lasciarlo andare grazie alla sensibilità di un’anima come Drusilla Foer».

In sala ci sono diversi giovani e tanti amici. Sono tutti qui per apprezzare l’indimenticabile musicista, direttore d’orchestra, pianista e attore che ha attraversato la storia del nostro paese. Ospiti speciali dell’appuntamento, oltre al maestro Gabriele Comeglio, alcuni dei talenti presenti nel disco: Fabrizio Bosso, Luca Barbarossa e le Blue Dolls, in lungo verde paillettato. Nell'opera sono inoltre rintracciabili i featuring di Stefano Bollani e della Foer, che invia un videomessaggio. A condurre l'happening, fatti di musica e di racconti per ricordare il protagonista, c’è il critico Dario Salvatori. «Oggi – aggiunge la Luttazzi – presentiamo un lungo lavoro di ricerca di partiture originali e arrangiamenti di Lelio. C’è stato lavoro, passione, inventiva, amore per lui e la sua musica. Insieme a Gori e Comeglio abbiamo scartabellato, spulciato, consultato raccolte di musiche scritte dal suo genio, per arrivare ad un progetto prestigioso». E il pubblico applaude e gradisce. Poi sono in tanti a congratularsi con i musicisti per i magnifici temi proposti.