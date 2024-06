Il quartiere dell'Eur si trasforma in uno spazio di musica, sostenibiltà e festa per le famiglie ad ingresso gratuito. Merito degli "Electric Days 2024" che per il secondo anno consecutivo riempiono Viale America e le strade circostanti del quartiere con test drive, E-boat tour nel laghetto a bordo di imbarcazioni elettriche, laboratori e giochi per bambini, talk e sport.

Electric Days 2024 all'Eur tra il concerto di Gemello, e-boat tour e Coccole Sonore

Nel pomeriggio si possono scegliere le imbarcazioni elettriche a disposizione di chi desideri un e-boat tour sulle acque del laghetto, mentre l’attenzione alle generazioni future è focalizzata nell’area dedicata alle famiglie, in collaborazione con "DNA - Coccole Sonore", con tante attività: mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, laboratori scientifici e animazione edutainment, intrattenimento con i beniamini dei bimbi, che usciranno dagli schermi di tablet e TV per arrivare agli Electric Days 2024.

Cala il sole e inizia la "Notte Bianca dell’Eur", in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio.

Questa sera il protagonista assoluto è il rap di Gemello: l’artista si esibisce in un live che ripercorre la sua carriera, dagli esordi con il TruceKlan e In The Panchine, fino all’ultimo album “La Quiete”. A seguire ancora rap romano con il giovane talento di Mescal Dom e poi il DJ-set di WHTRSH, storico dj di Coez.

Durante il giorno berline, utilitarie, SUV possono essere scoperte e toccate da vicino in un'area espositiva di oltre 500 metri lungo Viale America e possono essere provate su strada (previa registrazione sul sito e in location) affiancati da driver esperti che illustrano nel dettaglio le caratteristiche della vettura su percorsi dedicati, per comprendere meglio le tecnologie legate all'elettrificazione.

Tra le auto da provare c'è in anteprima l’attesissima Alfa Romeo Junior, il nuovo SUV piccolo del Biscione e poi, tra i modelli ibridi full, la Ford Kuga, recentemente rinnovata con un cospicuo restyling di metà carriera, due SUV Honda, ovvero la HR-V e la ZR-V, la Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Passando ai modelli ibridi plug-in, si possono provare la BYD Seal U DM-i, la DR 6.0 e la Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT.

Electric Days a Roma: l’Eur si anima con test drive, giochi e musica all’insegna della rivoluzione elettrica

A differenza di quanto accade nei concessionari di una sola casa automobilistica qui è possibile confrontare le vetture, le tecnologie, ma soprattutto entrare in contatto con i giornalisti di Motor1.com che sono a disposizione in veste di “Tech Specialist” per illustrare al pubblico tutti i fattori che bisogna tenere in considerazione per fare una scelta tecnologica consapevole e compatibile con le proprie esigenze di mobilità. Da visitare negli spazi di Electric Days 2024 anche House of Enel, la casa sostenibile realizzata grazie al supporto della prima utility mondiale, in collaborazione con Fasoli Tiny House, che si trova all'interno dell'area Expo e che riporterà tutte le tecnologie necessarie a mettere in atto una piccola grande rivoluzione.