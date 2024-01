"Effetto Domino", la danza accende la notte

Incalza l’amore per la danza e esplode in una lunga notte trascorsa tra danzatori che di un corpo in movimento, conoscono ogni vibrazione. Così la mania di pochi si fa di molti ed è impossibile restare fermi se in città c’è Effetto Domino, imperdibile dedica ai migliori creativi del settore. “Il bambino s’è fatto maggiorenne”, dicono i fondatori del party-evento alla sua diciottesima edizione, orgoglio dei coreografi Irma Di Paola, Luca Paoloni e Adriano Bettinelli, ideatori di un vero e proprio “event movement” che accoglie tanti ospiti, come Aiello, Giancarlo Commare o le iene Nina Palmieri e Roberta Rei arrivate con il collega Silvio Schembri. Una serata che genera migliaia di seguaci, celebrando l’arte, il ballo e il clubbing, con spettacolari esibizioni di coreografi selezionati tra i più talentuosi in Italia. E per l’ #eventodomino #18 non manca proprio nessuno. Lo conferma l'hashtag della serata, virale in rete con le stories condivise da migliaia di persone a Spazio Novecento all’Eur, laddove si svolsero le prime edizioni. Tanti i volti a cui Roberta Pitrone, tra gli organizzatori e padrona di casa, ha regalato il suo sorriso all’arrivo: come Sebastian Melo Taveira da “Amici”, Moreno Porcu e Giada Lini da “Ballando con le Stelle”, impegnati a scattarsi un selfie al baloon corner.

La serata con i VJset a cura dello IED Roma e DJset di X.Charls, è stata aperta da Marisol, allieva dell’attuale talent di Maria De Filippi, mentre Fabrizio Prolli, Alex Orlando, Livia e Flavia Gianorio, Arduino Bertoncello, Spillo e Valentina Vernia-Banana, sono stati i sette coreografi internazionali che hanno dato vita alle perfomance. Ad assistere allo show i protagonisti del jetset capitolino, come la producer musicale Rachele Di Fiore con la manager Diana Danza e l’attore-doppiatore Emiliano Ragno mentre giungevano Lorenzo Zurzolo, Mattia Carrano e Rebecca Coco. Sorrisi per Andrea Dianetti, Ludovica Di Donato, il coreografo Gabriele Riccio e le due televisive Flora Canto e Pamala Camassa, quest’ultima arrivata con il giovane attore Filippo Librando e il manager Alex Pacifico. Alla serata hanno fatto capolino Samantha Discolpa in stripes, la band Booda con l’attore amato dal pubblico young Sergio Melone, poi Roberta Mastromichele, Luca Vetrone, Federica Zacchia, Alan Cappelli Goetz e Gilles Rocca. Dalla Rai, l’autore Benedetto Calì e regista Matteo Lanzi già pronti a Sanremo, mentre si concedevano un drink la coreografa Grazia Boccanera e il manager Matteo Macone, pronti a una nuova stagione di spettacolo in TV. E se per il lavoro c'è tempo, per la notte di Evento Domino c’è solo un tempo, quello da scandire ballando.