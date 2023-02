L'innovazione, un valore per i giovani: nel libro di Prencipe e Sideri

Pomeriggi per meditare. Piero Piperno, responsabile della libreria, è un fuoco in piena nel descrivere le bellezze della sua location, che al secondo piano di via dei Barbieri nasconde dei magnifici soffitti affrescati. Un tempo galleria di design, oggi Spazio Sette rappresenta uno dei punti culturali più cool della Città Eterna. Non a caso qui è in presentazione il libro del Rettore della Luiss Andrea Prencipe, “L’innovatore rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino”, scritto assieme a Massimo Sideri. Intervista il Rettore la giornalista Barbara Carfagna. Tra il pubblico, per la Luiss, il prorettore per la didattica Antonio Gullo, Antonio Punzi, direttore del dipartimento di Giurisprudenza e Irene Finocchi, direttrice del corso di laurea triennale di management and computer science. «Gli innovatori sono disobbedienti - dice Prencipe - come l’ornitorinco della copertina del testo. E si possono trovare anche nel mondo animale».

Come ha portato innovazione nella didattica del suo Ateneo? Chiede la Carfagna. «Non si tratta solo di tecnologia - aggiunge Prencipe - il cambiamento genera valore e può essere di qualsiasi natura. L’innovazione è poliedrica. Primo target degli ultimi anni sono stati i processi di internazionalizzazione, sia dei docenti che degli studenti, attraverso collaborazioni con altre università. Perché le imprese cercano nuovi mercati. Poi ci siamo chiesti se il modo in cui organizzavamo il nostro modello educativo poteva rispondere a quelle che sono le sfide. Il lockdown ci ha spinto più verso il digitale. Ma il residenziale continua ad esistere. Ai nostri studenti diciamo che noi insegniamo a giocare a dama. Ma quando usciranno dovranno imparare a giocare a scacchi da soli. Perché le conoscenze saranno già obsolete». Applausi e firma copie.