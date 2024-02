Disegni ed ex voto per la mostra di Guido Scarabottolo a via Cola di Rienzo

Esposizioni minimal. Da Cargo, in via Cola di Rienzo, folla di amici e curiosi per la mostra "Circo Minimo" di Guido Scarabottolo. Ovvero rassegna di disegni di ferro ed ex-voto di cartone come timido omaggio alla Città Eterna, come spiega lo stesso autore. Ci sono il proprietario della location, Mauro Bacchini, e il giornalista Marino Sinibaldi. «Disegni, non sculture - sottolinea il creativo - forse ombre. Accompagnati da un po’ di ex-voto: un ringraziamento per le cose che mi servono (mano, occhio, naso, piede...), per l’esistenza degli alberi, e anche per essere sopravvissuto tutte le volte che sono caduto a testa in giù. Non so se si possa generalizzare, ma a me capita che le cose “buone” (che considero venute bene) prima le faccio, poi le capisco e dopo ancora, se proprio ne sento il bisogno, le teorizzo. Magari per capire che sono buone ci vogliono anni: se dopo tanto tempo sono ancora lì a guardarti, allora, forse... A questo punto, però, mi succede di essere curioso di sapere se anche altri le “vedono” o si “sentono guardati”. Questa mostra nasce così, perché Roma è piena di cose che mi guardano».

Grafico e illustratore, Guido Scarabottolo è stato pioniere negli anni Settanta dell’applicazione di architettura e comunicazione visiva in ambito editoriale e pubblicitario con lo studio Arcoquattro.

Dal 2002 al 2015 è stato curatore e illustratore delle copertine Guanda. Dal 2000 pubblica un Calendario con la galleria l’Affiche. Autore e coautore di libri per diversi editori, continua a disegnare copertine per importanti case editrici, illustrazioni per periodici e manifesti cinematografici. Ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero e insegna all’ISIA di Urbino. E a Roma ha decisamente suscitato grande interesse