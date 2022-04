"Ukrainian art against violence", dal 10 aprile la mostra nella sede Demolab in via di Portonaccio

Il 10 aprile è un appuntamento con l’arte, la solidarietà e i dibattiti sulla città per l’inaugurazione di DEMOLAB. Una nuova realtà associativa di Roma che vuole costruire con idee e proposte il futuro della città. All’interno una grande mostra con opere in arrivo dal fronte di guerra in Ucraina. Demolab avrà la propria sede in Via di Portonaccio 23b, in quello che è stato l’ex comitato elettorale del candidato Sindaco Roberto Gualtieri.

La mostra "UKRAINIAN ART AGAINST VIOLENCE” sarà allestita all’interno della sede di Demolab a partire dalle ore 16:00 dì domenica 10 Aprile in via di Portonaccio 23 ed ospiterà una serie di opere trasportate direttamente dal Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts di Kiev. Le iniziative culturali nella capitale ucraina si sono dovute fermare ma gli artisti hanno trovato un modo perché questo messaggio di pace possa continuare a vivere. Molte di queste opere sono state trasportate sotto le bombe dal fronte di guerra.

La mostra non vuole solo raccontare l’orrore della guerra. Le opere verranno messe all’asta ed il ricavato finanzierà il progetto di aiuti umanitari in Ucraina. Nell’evento si parlerà di Ucraina assieme a dei testimoni diretti della tragedia, in un panel con parlamentari, ambasciatori, artisti ed esponenti della società civile. Molti ospiti al primo appuntamento tra cui gli assessori comunali Miguel Gotor, Sabrina Alfonsi, Tobia Zevi e Claudia Pratelli.