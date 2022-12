“Corri. Dall'inferno a Central Park” sabato 3 dicembre a palazzo Grutter a Grotaferrata: con l'autore Roberto Di Sante l'attore Sebastiano Gavasso e Sergio Molinari

Storie di runner, podisti, maratone e maratoneti sabato 3 dicembre alle 18 a Palazzo Grutter in piazzetta Zacchi 20 a Grottaferrata. Il giornalista Roberto Di Sante, autore del bestseller "Corri. Dall'inferno a Central Park", sarà ospite della rassegna letteraria “La città del libro, della Conoscenza e della Cultura”: la sua opera è già stata presentata in numerose città italiane. Accanto a lui l'attore Sebastiano Gavasso​, protagonista dello spettacolo teatrale tratto dal libro e "Il Maestro" Sergio Molinari, il famoso barbiere runner di Frascati che a quasi 87 anni ancora taglia traguardi dopo aver corso 50 maratone in tutto il mondo. Non mancheranno altri ospiti a sorpresa. Per "mai smettere di sognare" come grida il libro vincitore nel 2020 del Premio Argentario.

La rassegna letteraria di Grottaferrata è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Grottaferrata in collaborazione con la Consulta della Cultura e la Libreria Adeia Ubik di Grottaferrata.