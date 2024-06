Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

A piazza Re di Roma si balla afro. Pizzica e taranta, hip hop e flamenco danno spettacolo al Ponte della Musica. Una coreografia del Leone d’oro Alessandro Sciarroni è in “mostra” all’Ara Pacis, e quella del Leone d'Oro alla carriera Simone Forti prende vita a Palazzo Altemps. La scuola di danza dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato è impegnata in un “Match” a piazza di Pietra. I porticati di piazza Vittorio accolgono coppie avvinte nel tango e il Museo delle Tradizioni popolari ospita persone affette dal morbo di Parkinson per il laboratorio Parkinzone - Classe di Dance Well.

LE COMPAGNIE

E poi piazze, parchi, musei, cortili, giardini e ponti: la danza invade Roma. Per sette giorni, dal 10 al 16 giugno gli spazi pubblici dei quindici municipi della città diventano palcoscenico di “Corpo Libero”, la festa della danza di Roma, promossa dall’assessorato alla Cultura, aperta al pubblico di tutte le età: oltre 150 performance gratuite per un totale di cento ore totali di esibizioni, con più di cinquanta compagnie professionali e formazioni di talenti emergenti, grandi nomi italiani e stranieri del balletto contemporaneo e giovani promesse. «È una festa», ha spiegato il sindaco Gualtieri, durante la presentazione dell’evento, ieri, nel foyer del Costanzi, «e non un festival, che coinvolge ogni angolo della città, dalle biblioteche ai centri anziani. E le strade dove il pubblico potrà attraversare e vivere gli spettacoli come vere e proprie installazioni temporanee». Secondo Francesco Giambrone, sovrintendente dell’Opera di Roma, «è giusto che Roma abbia anche una Festa della Danza con la voglia di uscire dai luoghi canonici dello spettacolo per incontrare il pubblico nel territorio. La danza», aggiunge «è un’arte molto sottovalutata. Tante fondazioni liriche hanno chiuso i corpi di ballo. Noi con altre tre istituzioni italiane abbiamo continuato a tenerli in vita. Ma questa manifestazione è importante anche per l’attenzione che dedica ai giovani talenti. Noi partecipiamo con la nostra scuola e speriamo di annunciare presto la nascita della Junior Company del teatro».

FABRIZIO ARCURI

In questa seconda edizione «l’invasione sarà capillare», spiega il direttore artistico Fabrizio Arcuri, «da piazza Navona al pontile di Ostia, da un centro anziani alla biblioteca di quartiere, da Villa Gordiani al Parco archeologico del Celio, da Testaccio al Pontile di Ostia. E all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità». Centinaia gli artisti coinvolti nel programma di spettacoli, che offriranno un ricco campionario di linguaggi, dalle performance alle danze sociali, dalla classica ai balli antichi, dalle sessioni più apertamente inclusive (danceability, dance wellness) alle long durational performance, azioni performative continuative.

LE SCUOLE

Tra i grandi nomi della danza spicca Jérôme Bel, pluripremiato danzatore e coreografo francese rappresentato al Tate Modern, il Centre Pompidou o il MoMA: con Laura Pante proporrà al Parco dei Caduti del Mare un esperimento coreografico dall'impatto ambientale ridotto. Simone Forti e Alessandro Sciarroni, performing artist italiano, porterà la sua armonia e delicatezza dividendosi tra hula hoop e danze popolari. Non mancherà l’apporto di compagnie di danza celebri come Balletto Civile di Michela Lucenti o CollettivO CineticO diretto da Francesca Pennini; del Collettivo Parini Secondo di Sissj Bassani e Martina Piazzi o della compagnia fiorentina Kinkaleri; della Compagnia Excursus di Ricky Bonavita o della Compagnia Atacama diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol. Spazio sarà riservato alle scuole, dall’Opera di Roma diretta da Abbagnato, all’Accademia Nazionale di Danza e lo Ials - Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo. Programma su www.culture.roma.it/festadelladanzaroma