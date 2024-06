Coppola superstar, è una festa

Un riconoscimento al talento, all’impronta narrativa e alla visionarietà. Parte da qui la motivazione che ieri ha permesso ad un’emozionata Sofia Coppola di ricevere il McKim Medal, un premio consegnato all’interno dell’annuale Gala organizzato dall’American Academy in Rome, istituzione culturale che da 130 anni, nella sua travolgente sede al Gianicolo, offre residenza e sostegno ad artisti e studiosi nelle discipline umanistiche. Ed emozione e applausi hanno accolto la sua assegnazione: a complimentarsi è arrivata l’intellighenzia del cinema italiano. Ad accogliere gli ospiti c’erano la direttrice dell’American Academy Aliza S. Wong, Carla Markell moglie dell’ambasciatore Usa, la Gala Chair Margherita Marenghi Vaselli, il presidente dell’American Academy in Rome Peter N. Miller, il chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao e le Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Carla Markell e Maria Teresa Venturini Fendi.

Uno dopo l’altro gli inviati hanno fatto un passaggio davanti ai fotografi: ecco Silvia Venturini Fendi, Leonetta Fendi e Delfina Delettrez Fendi in marrone, Sophie Habsburg, Catrinel Marlon, Nicola e Beatrice Bulgari, Marco Mengoni in total black, Alessandro Preziosi, Seydou Sarr e Moustapha Fall, protagonisti del film “Io capitano”, la fluttuante Alessandra Mastronardi, Beatrice Grannò in mini dress bianco, Laura Delli Colli, Giusy Buscemi, Lorenzo Mieli, Emanuela Fanelli e Fotinì Peluso.

Paolo Virzì incrociava il passaggio di Paolo e Daniela Sorrentino che schivavano la zona fotografi. L’assessore ai grandi eventi, sport e moda Alessandro Onorato si compiaceva con Margherita Buy e la figlia Caterina De Angelis, mentre passava il presidente della Fondazione Maxxi Alessandro Giuli con la moglie Valeria Falcioni. Alla consegna della medaglia realizzata da Bvlgari e introdotta dall’artista Rachel Feinstein, Coppola ha dichiarato: «È sempre d’ispirazione essere a Roma, città di bellezza e arte incredibili e casa di Cinecittà! Sono molto fiera delle mie origini italiane e grazie mille per avermi fatta sentire la benvenuta». Nel corso dell’esclusiva serata è stato conferito il Carla Fendi Rome Prize consegnato da Nina Pons Fendi all’artista Kamrooz Aram. L’evento che quest’anno si è avvalso della Media Partnership di Rai Cultura, sostiene le borse di studio dell’Accademia e per l’occasione è stata annunciata la nuova Fellowship sostenuta da Bvlgari con Whitney Museum e MAXXI.

Valentina Venturi

