Concerti a Roma dal 31 gennaio al 6 febbraio: swing italiano d'annata e rock anni '60, jazz e blues...

LUNEDI’ 31 GENNAIO

Jazz/All’Alex il Gypsy Jazz Trio

Un repertorio che fruga nella tradizione del jazz manouche di Django Rheinhardt e del suo Hot Club de France: ecco il live del Gipsy Jazz Trio, ovvero i chitarristi Moreno Viglione e Augusto Creni e il contrabbassista Renato Gattone, che si muovono nelle atmosfere gitane degli anni Trenta e Quaranta, fra musica, grande swing d'annata, talento creativo e virtuosismi.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO

Jazz/Il quartetto di Enrico Bracco all’Alexanderplatz

Il chitarrista romano Enrico Bracco, in quartetto con il pianista Pietro Lussu, il contrabbassista Stefano Nunzi e il batterista Andrea Nunzi, conosce bene la tradizione ma punta su sonorità e idee stilistiche moderne, compone con uno spiccato senso melodico e un sapiente uso dell'armonia meno convenzionale e la sua musica nasce dal rispetto per i maestri del passato, dalle atmosfere cool di Lennie Tristano alla complessità armonica di John Coltrane.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO

Blues Night/Di Giuseppe con Simone Scifoni al Charity Cafè

Il chitarrista, vocalist e solista di armonica Andrea Di Giuseppe (Tivoli, annata 1994) aveva solo 5 anni quando ha imparato dal padre a suonare l’armonica dal padre e ad ascoltare con lui i primi dischi di blues, da Robert Johnson a Son House, Little Walter, Muddy Waters e tanti altri big. Nel 2016 ha cominciato a suonare blues con alcune formazioni, come i The Power Shakers con Marco Di Folco, i Super Motor Oil con Alex Orelli (chitarrista e cantante che ha collaborato con Junior Watson) e gli Hoodoo Doctors (lui, Lino Muoio e Andrea Ricci). Suona spesso anche con artisti nazionali e internazionali come Max Prandi, Paul Venturi, Charlie Cruz, partecipa a diversi album, nel 2019 “Root hog or die” degli Hodoo Doctors, nel 2021 “Blood Sweat and Tears” di Spookyman & The All Nighters e "Vedi Napoli e poi Muoio" di Lino Muoio. Nel 2018 si è esibito con la sua chitarra per le strade di Roma cone busker, utilizza lo slide e ama il blues delle origini, da Mississippi Fred McDowell a Blind Willie Johnson, James Son Thomas Lightin' Hopkins, RL Burniside, John Lee Hooker, Mississippi John Hurt. Voce, chitarra e armonica, stasera è insieme a Simone Scifoni al basso, alla batteria e alla washboard.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO

Jazz/Franco Piana e Stefania Tallini in quartetto all’Alexanderplatz

Il trombettista e flicornista Franco Piana e la pianista Stefania Tallini hanno dato negli anni passati molti concerti in duo, ma stavolta si presentano in quartetto con il contrabbassista Francesco Puglisi e il batterista Marco Valeri e propongono un repertorio che si muove su brani originali dei due leader, con reinterpretazioni di standard jazz, canzoni italiane e brani della musica brasiliana. Il tutto in un concerto ricco di atmosfere poetiche e intimiste, insieme a momenti energici e swinganti nei quali i due proiettano il loro interplay nella dimensione del quartetto per una serata piena di sorprese.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Al Charity il duo InTwo The Night

InTwo The Night è un duo che nasce dall'incontro musicale del doppiatore e cantante Andrea Lopez con il pianista Emanuele Rizzo, e propone un repertorio di grandi classici del jazz americano collaborando a seconda delle occasioni con diversi musicisti. Stasera Lopez e Rizzo saranno accompagnati dal contrabbassista Alessandro Botti.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/The Swing Dogs all’Elegance Cafè

La musica jazz degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come da un cono del grammofono di una volta con The Swing Dogs, ovvero Guido Giacomini (contrabbasso e voce), Piercarlo Savia (sassofoni), Silvia Manco (pianoforte e voce) e Marco Cortese (chitarra). E’ un’esperienza quasi filologica sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam e via di questo passo.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

VENERDI’ 4 FEBBRAIO

Jazz/All’Alexanderplatz “Happy End” con il batterista Lorenzo Tucci

Il batterista abruzzese Lorenzo Tucci, in trio con Claudio Filippini al pianoforte e Jacopo Ferrazza al contrabbasso, presenta dal vivo "Happy End", il suo nuovo album pubblicato da Jando Music e Via Veneto Jazz. Il disco è un tributo alla lentezza, all’intimità, a quella gioia che fa venire voglia di abbracciare qualcuno e di condividere emozioni. Gli otto brani, sette dei quali originali, offrono un sound morbido, dolce e melodico: sono pacati e a tratti riflessivi, capaci di catturare le emozioni dell’ascoltatore, e non manca un sentito omaggio alla terra d’origine di Tucci, l’Abruzzo, con la rivisitazione del canto popolare ‘Lu Piante de le Foje’. «I brani sono in una dimensione tra cielo e terra – spiega Tucci. – A volte si spostano verso il cielo e a volte verso la terra, come in quelle famose incisioni di Escher nelle quali decide chi le osserva se vedere il giorno o la notte. Qui chi ascolta può stabilire la prospettiva e sarà proprio qui fare la differenza nel percepire l'emozione che ho voluto trasmettere». Tucci usa un linguaggio che risulta nuovo nel jazz: semplice, moderno, ma di grande impatto emotivo.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Cantautori/Carnesi e Di Donna, per “Retape” al Parco

Per la serie Retape, a cura di Ernesto Assante, arrivano due cantautori.

Nicolò Carnesi, palermitano, 34 anni, ha alle spalle quattro album (“Bellissima noia”, “Ho una galassia nell'armadio”, “Ho bisogno di dirti domani” e “Gli eroi non escono il sabato”) e di disco in disco è riuscito a creare un equilibrio molto interessante tra modernità e tradizione, elettronica e pop, canzone d’autore e novità.

Il romano Andrea Di Donna ha inciso diversi singoli di successo (come “Cadillac”), ha forza, potenza espressiva, vitalità e moltissima determinazione. Ha lavorato con Filippo Timi, ha realizzato brani per colonne sonore di film e fiction, ha fatto concerti e tante canzoni, senza restare fedele a un genere, a un suono, seguendo solo l’energia e l’ispirazione, dando forma al suo stile.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Alla Casa il pianoforte di Enrico Zanisi

Fin dall’uscita di “Piano Tales” (Cam Jazz 2016), il suo primo album in piano solo, Enrico Zanisi ha cercato di sviluppare l’idea originaria alla base della sua particolare, intima, personale formula di concerto: un contenitore di possibilità, di storie musicali che possono prendere ogni volta forme diverse, elaborate a partire da un materiale sonoro in continua evoluzione. Brani originali, standard e improvvisazioni libere possono coesistere all’interno di un evento che, all’insegna della estemporaneità, mira a una sua propria organicità, a una narrazione musicale che fa del contenuto espressivo la sua propria struttura.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-86781296, ore 21

Rock/I Four Vegas in concerto al Cotton Club

La band dei Four Vegas è una formazione che vi farà rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere degli anni ‘50 e ‘60 con un repertorio che lascerà spazio a emozioni e ricordi grazie a uno show con un repertorio adatto a tutte le età che offre un viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi per il rock, il twist e il beat. Sono il vocalist Al Bianchi, il tastierista e vocalist Valerio Bulzoni, il chitarrista Fabio Taddeo, il bassista Manuel Mele e il batterista Gino Ferrara.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Il trio di Enrico Le Noci live al Charity Cafè

Nato e cresciuto in un piccolo paese della Puglia, il chitarrista Enrico Le Noci ha subito trovato la musica grazie a internet, ad alcuni dei suoi amici più cari e ai concerti di Pat Metheny che andava a vedere con il padre. Dopo aver intrapreso gli studi classici, imparando a orecchio brani di Led Zeppelin, Metallica e Jimi Hendrix, scopre il jazz nei dischi di Django Reinhardt e Charlie Parker e parte per Austin, Texas, dove trova la James Bowie High School Big Band a iniziarlo al suo percorso jazzistico con il suo primo viaggio a New Orleans. E’ andato in Olanda per studiare chitarra jazz presso il Conservatorio Reale di Den Haag, poi ha fatto nascere un trio con altri due giovani musicisti di punta del panorama jazzistico italiano e internazionale, ovvero Giulio Scianatico al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria. La ritmica affiatata e l’amicizia dei tre regala un’atmosfera fresca e coinvolgente ai loro concerti, con un sound di forte matrice blues che abbraccia tutte le influenze del jazz.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/Conosci mia cugina all’Elegance Caafè

Conosci mia cugina è una vecchia canzone made in Italy (la cantava una vita fa Ernesto Bonino) ma anche il nome del gruppo swing formato da giovani musicisti: sono la vocalist Federica D’Andrea, il pianista Davide Annecchiarico, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Fabiano Giovannelli, che tre anni fa si sono uniti, spinti dalla passione per il jazz europeo e dalla voglia di recuperare e riproporre brani della musica swing italiana e americana degli anni ’50 in un divertente swing show a trecentosessanta gradi.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formata da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), la formazione ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendovi la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 5 FEBBRAIO

Swing/Max Paiella & The Rabbits in concerto al Cotton Club

Uno dei crooner swing più simpatici è Max Paiella, che stasera vi porterà a spasso tra gli standard più conosciuti, compresa qualche chicca. Noto al grosso pubblico per la partecipazione ormai storica alla trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”, ma anche per la sua collaborazione con Lillo e Greg e per la partecipazione a varie trasmissioni televisive, oggi si dedica appunto allo swing in un concerto “serio all’80%” come spiega lui. Il restante 20% è quello che succede con la platea che è parte integrante della serata, tra gag, suggestioni e improvvisazioni con i suoi personaggi ormai familiari a tutti. Vi propone un concentrato di arte varia, dai brani dei celebri personaggi in radio a quelli di Frank Sinatra, Tony Bennet, Louis Prima ma anche dei nostri Bruno Martino e Carlo Alberto Rossi, più alcuni brani dei celebri cartoni della Disney. Con lui Francesco Redig Campos (contrabbasso), Attilio Di Giovanni (pianoforte), Carlo Ficini (trombone), Giuseppe Ricciardo (sax) e Alberto Botta (batteria).

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22,30

Jazz/Alla Casa la band She'sAnalog

Il chitarrista Stefano Calderano, il pianista e tastierista Luca Sguera e Giovanni Iacovella a batteria e electronics sono She'sAnalog, formazione nata a fine 2018 con la precisa volontà di esplorare le possibilità sonore offerte dal più classico degli ensemble, il trio. L'idea è quella di una musica creata collettivamente che, a partire da uno spunto compositivo sempre più esile, si arricchisce di un'improvvisazione sempre più radicale.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-86781296, ore 21

Jazz/All’Elegance in concerto la band Lola Swing Italiano

Lola Swing Italiano è un’altra formazione che per volontà della leader, la cantante Alessandra Ceciarelli (soprano lirico ma con la passione per il canto moderno) e per il suo desiderio di diffondere e far apprezzare il filone italiano dello swing, dagli anni ‘20 fino agli anni ’60 del secolo scorso, ne esegue i migliori successi rivisitati per l’occasione. In scaletta gli hit del Trio Lescano, Natalino Otto, Alberto Rabagliati, Christian De Sica e tanti altri, i cui ritmi accattivanti e spensierati riportano il pubblico indietro nel tempo, in un viaggio a occhi aperti fatto di voci suadenti e motivi orecchiabili e ballabili. Con Alessandra suonano il sassofonista Moreno Romagnoli, il pianista Sebastiano D’Onofrio, il contrabbassista Marco Marino e il batterista Jacopo Bocci. L’ultimo loro album, “Canzonette alla radio”, ha avuto un ottimo successo e la band si è esibita nei migliori jazz club e nei festival jazz e swing.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Blues/Una notte degli anni ’20 agli anni ’40 con i Blues Trail

Il duo dei Blues Trail (il vocalist e solista di armonica Luca Vaglica e il chitarrista Davide Citrolo) propone un repertorio di brani che vanno dagli anni '20 agli anni '40 in perfetto stile Delta Blues.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Tributi/ Un viaggio nel beat anni 60 con i Riding Sixties al Fonclea

Una performance dei Riding Sixties, band on the road da 30 anni, è una via di mezzo fra una divertente festa e una lezione-concerto. Sono due epoche che s'incontrano in una formazione che annovera dai “vecchi” testimoni d’epoca come Pietro Maria Tirabassi, voce e chitarra, e Enzo Civitareale, batteria e voce (nel 1970 suonava con i mitici Corvi) ai più giovani Marco Bertogna (basso e voce), Simone Rauso (chitarra e voce) e Alberto Bolli (pianoforte e voce).

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21

DOMENICA 6 FEBBRAIO

Jazz/Dalla Sicilia all’Alex il trio del pianista Santi Scarcella

il pianista Santi Scarcella, siciliano di Messina, offre un jazz dal respiro internazionale, fa piroette con le mani sul pianoforte e rende il suo show sempre più coinvolgente, con quel suo aspetto teatrale tutto del Sud, non tralasciando mai tematiche quali emigrazione, lavoro e integrazione. In trio con Cristiano Micalizzi alla batteria e Francesco Luzzio al contrabbasso, spesso premiato come eccellenza italiana, ha collaborato con Joe Lovano, Israel Varela, Steve Reich, Scoot Reeves, Kamall Musallam, Stefano Di Battista, Giorgio Rosciglione, Marisa Laurito, Giovanni Baglioni, Andrea Mingardi e molti altri. E' stato invitato alla UConn University, nel Connecticut, per realizzare concerti e masterclass in virtù del suo lungo lavoro di ricerca, partito dai canti di lavoro siciliani messi a confronto con il blues americano.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Il sax di Claudio Fasoli col quartetto Samadhi al Parco

Claudio Fasoli è compositore, sassofonista e docente: già membro del “Perigeo” con Franco D’Andrea e Giovanni Tommaso, ha realizzato numerosi progetti in un ambito più propriamente jazzistico e acustico, soprattutto con trii e quartetti, e ha collaborato con musicisti internazionali come Henri Texier, Mick Goodrick, Lee Konitz, Jean-François Jenny Clark, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Bill Elgart, Manfred Schoof, Michel Pilz, Palle Danielsson, Tony Oxley, Mario Brunello, Giorgio Gaslini. Oggi la sua musica viene presentata nell’ambito di Samadhi, un quartetto di jazz tradizionale nell’organico ma profondamente imprevedibile nella musica e nei suoi colori. Con Fasoli al sax tenore e soprano suonano il pianista Michelangelo Decorato, il contrabbassista Andrea Lamacchia e il batterista Marco Zanoli, e presentano il progetto “Viaggio in un sole arcano”, che si ispira al sole e alla sua perentoria capacità di dare emozioni vive e colorate, suggestive e penetranti.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Blues/Al Charity aperitivo con Pierluigi Petricca

Pierluigi Petricca (voce, chitarra e footstomp, il battito del piede) è un one man band che rappresenta il blues delle origini, quello acustico, suonato per le strade, nei piccoli club del Deep South americano e nei festival dedicati. La scelta di una carriera da “busker” rispecchia la filosofia del bluesman di una volta, libero da ogni vincolo (almeno nella musica) e capace di far divertire la gente. Suona una chitarra resofonica e ha studiato i maestri del blues del delta come Charlie Patton, Blind Lemon Jefferson, Bukka White, Furry Lewis, Mississippi Fred McDowell. Lo trovate per l’aperitivo domenicale.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 18.30

Jazz/I Russell in concerto all’Elegance Cafè

Torna la band dei Jazz Russell, che passa con disinvoltura dai brani di Horace Silver alla canzone italiana degli anni '30, dai pezzi tradizionali di New Orleans ai temi dal sapore sudamericano, con un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza. Sono Filippo A. Delogu alla chitarra, Andrea Nuzzo all’organo Hammond e Alfredo Romeo alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Soul & pop/Al Fonclea il trio Uncle Groove Band

Uncle Groove Band è un power trio che propone con arrangiamenti originali il meglio della scena soul & pop contemporanea colorati dalle sonorità dell'ukulele. Sono Eleonora Spesso (vocalist e ukulele), Ben Di Salvo (voce e chitarra), Max Pucci (basso) e Angelo Panunzi (batteria).

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21