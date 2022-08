Da De Gregori & Venditti a Louis Tomlinson, i concerti a Roma fino al 4 settembre

LUNEDI’ 29 AGOSTO

Rock/Greg & Rockin’ Revenge al Village Celimontana

Per la serie “Greg ogni lunedy” stasera Claudio Gregori, da sempre appassionato del rock’n’roll e del rockabilly che invase l’America degli anni ’50, si cimenterà nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e non solo: in repertorio anche molti brani originali scritti dallo stesso Greg, accompagnato da un manipolo di noti “desperate” rock’n’rollers della capitale, musicisti dall’esperienza ventennale. Sono i Rockin’Revenge, cioè il chitarrista Andrea Pesaturo, Clem Bernabei al pianoforte, Ivano Sebastianelli al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria. La band vi trascinerà nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con l’entusiasmo e la spensieratezza tipica della piu’ grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Cantautori/Tony Canto & Ferruccio Spinetti live a Jazz & Image

Il vocalist e chitarrista Tony Canto, siciliano di Messina, e il contrabbassista Ferruccio Spinetti (già partner di Petra Magoni nel duo Musica Nuda) propongono “Casa Do Canto”, live che prende il nome dall’album inciso da Tony nel 2020 in Brasile e uscito a gennaio 2022 in Italia, nel quale duetta con alcuni degli artisti più importanti della musica brasiliana nel mondo, da Chico César a Celso Fonseca, dal violoncellista Jaques Morelenbaum al cantante e compositore Barro. Il loro è un concerto minimalista in un contesto di jazz cantautorale: in scaletta brani tratti dagli ultimi due album di Tony (“Moltiplicato” e “Casa Do Canto”), altri composti da Ferruccio Spinetti, alcune cover rivisitate con il sound della coppia in un live plastico, sinuoso e dinamico. La “casa” di Canto è “una casa di incontri artistici e scambi umani, una casa con le porte aperte nella quale entra lo scirocco della Sicilia a portare il profumo del caffè brasiliano”.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna,

MARTEDI’ 30 AGOSTO

Pop Rock/Louis Tomlinson, già One Direction, live al Parco della Musica

Non si è ancora spenta l’eco del “The Away From Home Festival”, il concerto evento ideato e organizzato interamente dal vocalist e tastierista Louis Tomlinson, inglese dello Yorkshiew, 31 anni a dicembre, per ringraziare i fan del loro sostegno e “celebrare il ritorno della musica dal vivo”, in attesa di iniziare il tour mondiale 2022. Il 30 agosto scorso Louis e la sua band hanno riunito al Crystal Palace Bowl di Londra 8500 persone che hanno potuto assistere al suo show in presenza e gratuitamente. Fra i 20 brani in scaletta Louis ha presentato anche l’inedita rock ballad “Change”, ma soprattutto ha manifestato tutta la sua gioia nel tornare sul palco e incontrare finalmente di nuovo il suo pubblico. «Per quanto mi riguarda - ha detto – suonare dal vivo è la parte migliore del mio lavoro e non vi vedevo da così tanto tempo! La musica è nulla senza di voi». Sicuramente è il migliore auspicio anche per i fan che lo aspettano in Italia. Il 1 settembre sarà a Taormina, il, il a Milano.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, ore 21

Jazz/Il violino di Luca Ciarla al Parco del Celio

SolOrkestra: così il violinista molisano Luca Ciarla, già partner di mille star (da Greg Cohen a Chris Jarrett, Daniele Sepe, Joshua Bell, Anthony Fernandes, Luciano Berio, Andrea Piccioni, Meklit Hadero, Simone Zanchini, Marina Rei, Blaine Whittaker, Mimmo Locasciulli, Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere…), si autodefinisce nei concerti in cui ridisegna i confini del violino jazz con un pedale loop, la sua voce e un sapiente uso dell’elettronica. Esegue in solo l’intero spartito suonando il violino anche come una chitarra, un violoncello o uno strumento a percussione, e nel suo fantasioso mondo Ciarla canta, fischia, suona altri strumenti e aggiunge nuove improvvisazioni. Con la musica che si evolve continuamente trasformandosi in un’affascinante solOrkestra. Il programma “Jazz Violin 2.0” presenta composizioni originali e insoliti arrangiamenti di standard del jazz. A seguire suona la Fusion Generation del chitarrista Fabio Mariani, un saporito mmix fra jazz & pop con la vocalist Tiziana De Carolis, il pianista Pino Jodice, il contrabbassista Dario Rosciglione e Amedeo Ariano alla batteria, special guest il bassista Giorgio Rosciglione.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Swing/Al Village si balla con la band di Alberto Botta

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "Swing Swing Swing”. Prima del concerto un dimostrazione di ballo della scuola Monia Rhythm'Tap, poi il concerto della Botta Band. E’ una "Comune Musicale" creata e capitanata da Alberto Botta, storico batterista di Renzo Arbore in "Quelli Della Notte" e degli "Swing Maniacs", che si circonda dei migliori musicisti swing della capitale per ricreare l'atmosfera e lo spirito estroverso dell'epoca Swing con un repertorio non scontato che sconfina anche in altri generi musicali. Sono la vocalist Antonella Aprea, il trombonista e vocalist Carlo Ficini, il sassofonista Giuseppe Ricciardo, il chitarrista Stefano Nenca, il contrabbassista Giulio Scarpato e Botta alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO

Musica/Con Angelo Valori & Medit Voices le canzoni di Mogol & Battisti

“Mi ritorni in mente, le canzoni di Mogol/Battisti”: è il concerto di Medit Voices, originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara e guidato dal compositore e docente Angelo Valori, la cui musica è stata eseguita nelle principali città europee e americane. Medit Voices ha un repertorio essenzialmente soul e funk, ma stavolta ripropone le canzoni di Mogol e Lucio Battisti in un coinvolgente viaggio nel repertorio della storica coppia.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Swing/La Scoop Jazz Band rievoca le canzoni di Fred Buscaglione

La Scoop Jazz Band propone una serata per rievocare Fred Buscaglione, uno degli uomini di spettacolo più innovativi degli anni '50, con ritmi swing accompagnati da un racconto della sua straordinaria avventura musicale. Sono il vocalist e trombettista Stefano Abitante, i sassofonisti Romano Petruzzi, Sebastiano Forti e Orfeo Martucci, il chitarrista Dino Pesole, il tastierista Antonio Troise, il percussionista Stefano Sofi, Antonello Mango al contrabbasso, Guido Cascone alla batteria e le voci di Massimo Leoni e Donatella Cambuli. Vi divertirete.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE

Cantautori/De Gregori e Venditti, due serate live al Parco della Musica

Dopo l’affollatissimo concerto allo Stadio Olimpico, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti romani al tour che vede fianco a fianco Francesco De Gregori e Antonello Venditti: stasera e domani i due cantautori sono di scena all'Auditorium con i loro brani e una band che riunisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: sono il sassofonista Amedei Bianchi, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’organo Hammond, Fabio Pignatelli al contrabbasso, Alessandro Canini alla batteria. Da non mancare, specie se avete perso il live allo stadio.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, oggi e domani, ore 21

Jazz/Il quartetto di Giuliani con Joe Locke al Parco, doppio live

Il quartetto del sassofonista Rosario Giuliani (con Pietro Lussu al piano, Dario Deidda al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria) segna con il suo doppio live il ritorno di una splendida collaborazione nata a Umbria Jazz vent’anni fa con il vibrafonista Joe Locke, 63 anni, americano di Palo Alto, California. Era un incontro fra due musicisti di diversa nazionalità e di diverso carattere, ma che sono diventati nel tempo protagonisti indiscussi della scena jazz internazionale. Stavolta, con il pianista Pietro Lussu, il contrabbassista Dario Deidda e il batterista Marco Valeri, presentano l’album che hanno appena realizzato insieme e che s’intitola “Love in Translation”, un disco imperniato sul sentimento più forte e indecifrabile, l’amore. Fra standard famosi, come “Duke Ellington’s Sound of Love” del grande Charles Mingus, “Love Letters” di Victor Young e Edward Heyman e persino una “Can’t Help Falling in Love” che fu nel repertorio di Elvis Presley, brillano anche brani originali, con due omaggi a due grandi musicisti che purtroppo non sono più fra noi: “Raise Heaven” che Joe Locke ha voluto dedicare a Roy Hargrove e “Tamburo” di Rosario Giuliani per Marco Tamburini.

Bis anche domani, ma preceduto alle 19.30 da un Apericoncerto del batterista e vocalist Israel Varela intitolato "Frida en Silencio", come il suo progetto e decimo album “Frida en Silencio”, emozionante omaggio a Frida Kahlo, la celebre pittrice messicana la cui arte è intrisa di passioni, profondo vissuto e una tormentata vita amorosa. Con Varela sono sul palco il contrabbassista Jacopo Ferrazza e due special guest, Rita Marcotulli al pianoforte e la danzatrice di flamenco Karen Lugo.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e domani, dalle ore 21

Jazz/Al Village Lallo e i Fusi Orari

Il vocalist Lallo Circosta e la band dei Fusi Orari offrono la loro consueta carica ironica, irriverente e goliardica per una serata all’insegna della comicità e delle risate. Lallo, classe 68, artista dinamico e fantasioso, dal 1994 è front-man della formazione con la quale ha dato centinaia di spettacoli. Musica vintage e coinvolgimento del pubblico sono gli ingredienti fondamentali della metafisica lalliana, che spazia dal cantautorato ai cartoni animati. Circosta ha collaborato per anni come cantante comico con Nino Frassica e nella trasmissione “Domenica in”, e mescola musicale e teatro. Con lui suonano Alex Massari alla chitarra, Andrea Rongioletti alle tastiere, Fabio De Silvestre al contrabbasso e Massimiliano Rocca alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

VENERDI’ 2 SETTEMBRE

Afromusica/Laurent Digbeu, voce e chitarra dalla Costa d’Avorio

Laurent Digbeu, chitarrista autodidatta, viene da Daloa, in Costa d’Avorio, e la sua musica esprime la ricchezza della cultura ivoriana e di altre culture africane. Artista moderno aperto al mondo, arriva a Roma nel 1992, per tre anni studia alla scuola “l’Altra Musica” con Javier Girotto, Rocco Zifarelli, Fabrizio Pietroni e altri insegnanti, nel 1995 partecipa ai seminari del Berklee College of Music di Boston e a quelli di John Mc Laughlin, Mike Stern, John Scofield, Ray Brown e Barry Harris a Parigi e a Roma. Nel ’98 si trasferisce a Parigi per studiare chitarra, poi partecipa a diverse tournée con vari gruppi in Europa e nel resto del mondo, suonando un bel mix di musica africana e jazz. Questo approccio lo rende un artista particolare, che frequenta atmosfere molto diverse. Con lui, voce e chitarra, suonano Filippo Bucci al sassofono e al flauto, Gaetano Ferrara al basso elettrico e Lago Philippe Kassy alla batteria.

Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

SABATO 3 SETTEMBRE

Musica/“Ti racconto Django Reinhardt” e “Canzoni senza tempo” al Village

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i brunch del week end, e il tema di oggi è il chitarrista gitano Django Reinhardt raccontato da Renato Gattone. Django, scomparso nel lontano 1953, che con il suo Hot Club de France ha delineato il suono del jazz francese e europeo, aveva un talento creativo e mille virtuosismi nell’uso del suo strumento (quando aveva diciott’anni prese fuoco la roulotte dove viveva e perse l’uso di una gamba e due dita della mano sinistra, ma ha inventato un modo personalissimo di suonare), con un repertorio tratto dalla tradizione jazz degli anni trenta e quaranta. Lo spettacolo, con il contrabbassista e narratore Renato Gattone e Augusto Creni e Daniele Corvasce alle chitarre manouche, alterna performance musicali dei suoi brani a racconti storici, aneddoti e riflessioni sui segreti di un'arte molto più vicina a noi di quanto si creda. La forma è quella del teatro-musica, in cui il ritmo della narrazione aggiunge senso e agisce come sfondo.

E alle 22 è la volta di “Senza tempo ma sempre a tempo”, ovvero viaggio fra canzoni senza tempo ma sempre sul tempo: è la proposta del vocalist Max Paiella e della band dei Timeless (sono Carlo Ficini al trombone, Giuseppe Ricciardo ai sax, Francesco Redig De Campos al contrabbasso, Alberto Botta alla batteria e l’attorde e narratore Gianluca Crisafi) di una serie di canzoni che hanno scandito il tempo delle nostre attese in macchina, in mezzo al traffico, che hanno dato rock, pop e funk alle nostre storie d’amore, alle nostre vacanze e alle nostre serate alcoliche, che ci sono venute in soccorso nei momenti neri, appena in tempo. Le canzoni e le storie ad esse collegate, come sono nate? Da dove viene quella melodia e chi ha scritto realmente quelle parole? Le parole senza tempo di quella canzone che avete consumato in breve tempo, magari col maltempo… beh, è tempo che lo sappiate.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30, ore 22

Jazz/Cuba Napoli Project: Pippo Matino al Celio con Giammarco e El Negro Hernendez

Arriva a Jazz & Image il "Cuba Napoli Project" del contrabbassista Pippo Matino, che vede fianco a fianco il musicista di Portici e il batterista cubano Horacio El Negro Hernandez, con il pianista Tommy De Paola e il sassofonista Maurizio Giammarco. Il repertorio spazierà tra jazz, rock, groove, con brani dal nuovo album “Colourful Fogs”, le composizioni più significative tratte dai precedenti dischi di Pippo e una serie di omaggi e tributi alla musica tradizionale partenopea e cubana, nonché ai grandi compositori del jazz rielaborati ad hoc per questa formazione.

A seguire sale sul palco Misterioso Acoustic Duo, con il pianista Massimo Fedeli e il vibrafonista Andrea Biondi: jazz, musica da camera, rock, difficile delimitare i limiti di un duo non consueto che ha pochi ma grandi esempi nella storia. La ricerca si concentra sulla modulazione degli spazi determinata dalla mancanza di una sezione ritmica.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Cantautori/Marco Masini riapre il festival di Ostia Antica

Marco Masini con il tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, riapre il festival di Ostia Antica con un concerto che festeggia i suoi tre decenni in musica e che incontra i fan che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. «Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – dice. – Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che mi porta indietro nel tempo a ripensare ai momenti in cui ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore». Con lui sul palco ci sono Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica e acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Teatro Romano di Ostia Antica, viale dei Romagnoli 717, ore 21

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Jazz/La Tankio Band di Riccardo Fassi con Antonello Salis a Jazz & Image

Intitolato “Cum Grano Salis”, sottotitolo “Il mondo musicale di Salis per orchestra”, è l’appuntamento di stasera che vede al Parco del Celio il pianista e fisarmonicista sardo Antonello Salis in concerto con la Tankio Band del pianista e compositore Riccardo Fassi, con Claudio Corvini e Giancarlo Ciminelli alle trombe, Roberto Pecorelli alla tuba, Massimo Pirone al trombone, i sassofoni di Sandro Satta, Filippo Banchini e Torquato Sdrucia, il vibrafono di Pierpaolo Bisogno, il contrabbasso di Steve Cantarano e la batteria di Pietro Jodice.

Il nuovo progetto di Riccardo Fassi, con le composizioni di Salis arrangiate per orchestra, vuole presentare in una veste completamente nuova un mondo musicale inedito e vivacissimo, con i brani ampliati e estesi attraverso un'interpretazione che pone all'attenzione del pubblico lo spessore di un compositore originale, unico. Salis è un improvvisatore puro che spesso si esibisce in solo, in duo o in piccoli gruppi, e risulta molto curioso e sorprendente ascoltare il suo mondo musicale in questa nuova veste orchestrale. Fassi vuole approfondire il rapporto di collaborazione instaurato da molti anni con Salis aggiungendo un nuovo capitolo alle numerose le collaborazioni, con un viaggio attraverso i tanti luoghi musicali e i colori che Antonello porta dentro di sé, e che non sono mai stati raccontati in una forma orchestrale.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Musica/Al Village il blues di Donatone e il rock dei Cherry Pie

Al centro di questo appuntamento con il trio del pianista e vocalist Mario Donatone (con Angelo Cascarano al contrabbasso, chitarra e voce e Roberto Ferrante alla batteria, washboard, armonica e voce, special guest la vocalist Giò Bosco) il tema è l'arte del duetto nel blues e nel jazz: una sorta di viaggio nel rapporto tra l'uomo e la donna con le loro passione, i loro codici segreti e spesso il loro umorismo nella storia della musica americana e afroamericana, ripercorrendo la storia di duetti vocali celebri come Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, Ray Charles e Betty Carter e così via, dalle 12.30 in poi.

E la sera, per la serie “Bevo Solo Rock'n'Roll”, c’è la serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto dimostrazione di ballo con la scuola Swing'O'Roma e il Vinyl Party Boogie Woogie, con Fast Eddy & Vinyl Betty che faranno ballare con le loro selezioni in vinile, boogie woogie, rhythm & blues, rockabilly, rock, doo wop e per la prima volta a Roma lezione di Bop Dance (o stomp) il ballo rockabilly per il quale non serve esibirsi in coppia.

Il live delle 22 è con la band dei Cherry Pie: le ciliegie, si sa, hanno quell’agrodolce che “una tira l’altra”. Sono un’esperienza innocente che sa di stupefacente. Non fatevi ingannare dall’aspetto innocuo della Cherry Pie: la sua crosta da film d’altri tempi nasconde un ripieno bollente pronto a esplodere, è pura energia rockabilly dove le parole lasciano spazio allo spettacolo, un’esperienza autentica e energica nel mondo del rock, una formazione che interpreta in maniera personale i classici, da Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette agli Stray Cats e altre pietre miliari. Offrono uno show senza soste e accanto al leader, il chitarrista e vocalist Tyron D'Arienzo, suonano Mike Califano al contrabbasso e Mariano Gatta alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22