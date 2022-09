Concerti a Roma fino all'11 settembre: dalla norvegese Aurora all'inglese Sarah Jane, da Piotta a Berlin Roma Express, da Ranieri a Olafur Arnalds

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

Rock/Greg & Rockin’ Revenge al Village Celimontana

Per la serie “Greg ogni lunedy” stasera Claudio Gregori, da sempre appassionato del rock’n’roll e del rockabilly che invase l’America degli anni ’50, passa al country. Protagonista della serata sarà infatti la formazione Greg's Country Spirit: tre musicisti e un vocalist per portare “una mandria di canzoni nelle praterie del country”, la musica ruspante e granitica da cui è nato il rock. Con un mix di bluegrass, honky tonk e hillbilly, il Country Spirit vi proporrà i brani di Johnny Cash, Hank Williams, Merle Haggard e Wayne Hancock. La band: Greg, voce e chitarra; Francesco D’Agnolo, pianoforte; Danilo Biggioni, contrabbasso; Stefano Corrias, batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Parco del Celio le semifinali di NY Canta

Si svolgono stasera le semifinali di NY Canta, il festival della musica italiana a New York organizzato da Cesare Rascel e Beppe Stanco, e l’evento vedrà in gara 40 partecipanti che si esibiranno a partire dalle ore 14 presso l'Alexanderplatz Jazz Club, a porte chiuse. Di questi solo quindici artisti arriveranno alla rappresentazione serale che comincerà al Parco del Celio alle ore 21.30.

A giudicare i giovani artisti in gara sarà una giuria d’eccezione capeggiata dagli ospiti fedeli dell’evento, il rapper Clementino, il presentatore Alan Palmieri, il consigliere Siae Piero Montanari, l’attore Pippo Franco, l’ex campione di calcio Nanu Galderisi, il cantautore Massimo Di Cataldo, il rapper e produttore Piotta, il violinista e direttore artistico di Accademia Artisti Michele Calogiuri, il direttore di "Cioè Magazine" Marco Iafrate, il regista Stefano Reali, l’autrice Carla Vistarini, il cantautore Bussoletti, l’influencer Sara Vecchi, la speaker di Rtl Vanessa Grey, il presidente dell'associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, la giornalista Roberta Marchetti. I semifinalisti si giocheranno l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile.

I concorrenti sul palco: Alessandro Proietti, Angelica Fonderico, Anna Turrei, Antonio Marino, Artika, Asia del Prete, Bascià, Beatrice Maria Macconi, Christian Segala, Davide Patti, Emanuele Corvaglia, Etta, Fabio De Vincente, Francesca Miola, Francesco Camin, Giada Giordano, Giulia Copersini, Giulia Penza, Giusi Cesareo, Io Sono Corallo, Jasmine, Jessica Diana, Linda Antosiano, Luna e Viola, Maria Aurora Ubaldi, Mash, Massimiliano Paton, Massimiliano Tufo, Matteo Faustini, Mauro Cesaretti, Namida, Noemi Capone, Raim, Rebic, Red Line, Roberta Nasti, Simone Pastore, Sofia Cappello, Valentina Moro, Valentina Tioli.

Il Festival, unico nel suo genere, è in programma per il prossimo 9 ottobre all’Oceana Theater di New York. A condurlo saranno Pupo e Monica Marangoni e andrà in onda su Rai 2 e Rai Italia.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna,

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE

Jazz/Sarah Jane Morris live al Parco del Celio

Torna a Roma la splendida voce dell’inglese Sarah Jane Morris, una delle più raffinate e meno formali cantanti degli ultimi anni, sempre in bilico tra ossequio alla tradizione e desiderio di esplorare nuovi territori musicali. Celebra il concetto di libertà usando il linguaggio che le è più congeniale, accostando ritmi jazz, blues, rock e africani. Ha una voce appassionata, graffiante e sofisticata, che canti standard soul, canzoni romantiche o famosi blues, il suo messaggio rimane costante: una passione umana trasmessa da una splendida voce. Per l’occasione Sarah, che da oltre trent’anni raccoglie applausi e ottime critiche in tutto il mondo, è affiancata da due chitarristi di grande talento: Tony Remy e Tim Cansfield.

A seguire, alle 23, suona il quartetto del batterista Davide Pettirossi con Filippo Bianchini al sax tenore e soprano, Lewis Saccocci al piano e Mauro Arduini al contrabbasso.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Al Village Celimontana il Dixie Flyer, il treno delle città swing

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "Swing Swing Swing”. Prima del concerto un dimostrazione di ballo della scuola Swing Circus, poi alle 22 concerto dei Dixie Flyer Passengers. Il nome della band ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del '900 attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città più significative nella storia del jazz. Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale jazz e blues dei primi anni del '900 soffermandosi sui brani degli anni '20 interpretati da grandi blueswomen come Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey. Sono la vocalist Cecilia Panichelli, Lorenzo Soriano alla tromba, Daniele Corvasce al banjo, Alessandro Cicchirillo al sousaphone, Mariano Gatta alla batteria. Tutti i martedì, prima del concerto, c’è la mostra "Lolá London Style": otto anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per il Village.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Musica/L'old time music dei Blacksmiths al Festival Brin

La old-time music é la musica che nasce nella regione degli Appalachi nel Nord America, suonata con banjo, mandolino, violino e chitarre, proposta dai Blacksmiths. Questo trio dalla grande esperienza (il vocalist e violinista Marco Fabbri, il banjoista, chitarrista e vocalist Alessandro Garramone e il chitarrista, mandolinista e vocalist Matan Rochlitz) propone il sound autentico dell'old-time music.

Festival Brin, piazza Brin, Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, Garbatella, ingresso gratuito, ore 18

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

Jazz/Al Celio la chitarra di Zeppetella e il piano di Aaron Goldberg

Doppio live, stasera e venerdì, del quartetto del chitarrista Fabio Zeppetella con uno special guest d’eccezione, il pianista Aaron Goldberg, 48 anni, americano di Boston che da anni vive a Brooklin, già partner di Al Foster, Freddie Hubbard, Nicholas Payton, Stefon Harris, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Wynton Marsalis, Reuben Rogers, Charles Lloyd, Dario Chiazzolino, Eric Harland, Bob Mintzer e molti altri. La formazione vede accanto a loro il contrabbassista Dario Deidda e il batterista Fabrizio Sferra. In scaletta brani originali scritti da Zeppetella, ognuno dedicato a un grande della storia del jazz, in un progetto che è un vero e proprio omaggio al jazz e ai suoi eroi.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e venerdì, ore 21

Dance/Con gli Adika Pongo si balla al Village Celimontana

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al village romano.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Cantautori/Daniele Savelli canta Rino Gaetano al festival Brin

S’intitola “Daniele Acoustic Rino” il tributo che il chitarrista e vocalist Daniele Savelli, la cui vecchia amicizia con Rino Gaetano ha contribuito a diffondere e interpretare il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati, esclusivamente in chiave acustica, in teatri e locali. Il set racconta il cantautore e l’uomo Rino Gaetano attraverso i suoi brani e citazioni, e con Savelli suonano Roberto Petruccio (tastiere e fisarmonica) e Umberto De Santis (basso elettrico).

Festival Brin, piazza Brin, Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, Garbatella, ingresso gratuito, ore 18

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE

Cantautori/Aurora, dalla Norvegia in concerto al Parco della Musica

Aurora Aksnes (da Stavanger, nata il 15 giugno 1996), conosciuta semplicemente come AURORA (tutto in maiuscolo), è una giovane cantautrice norvegese e offre un pop sognante, emotivo, raffinato e molto orecchiabile, dalle strutture dirette, che punta anche su elettronica e suoni folk. Cresciuta ascoltando Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Cash e David Bowie, dei quali ama la capacità di raccontare storie attraverso la musica, tra le sue influenze cita spesso anche Enya, gli Underworld e la connazionale Susanne Sundfør, ma ha rivelato di essere anche appassionata di musica metal, in particolar modo quella scandinava.

Nel nuovo tour propone i suoi hit e i brani dell’ultimo album “The Gods We Can Touch”, con temi che vanno dalla vergogna, al desiderio, alla moralità, tutti visti sotto una lente d’ingrandimento, attraverso il prisma narrativo della mitologia greca. Ogni canzone del disco è rappresentata da un dio diverso. «La porta spirituale tra l’umanità e gli dei è un concetto molto complicato – dice.- Nelle mani giuste la fede può diventare la cosa più bella, che arricchisce e affascina, ma nelle mani sbagliate può diventare un faro di guerra e morte. Sopprimiamo le forze dentro di noi che ci rendono umani, ma sarebbe bello se potessimo trovare questo potere divino in noi stessi. Penso che sia questo che mi intriga delle divinità greche, gli dei del mondo antico perfettamente imperfetti. Quasi alla nostra portata. Dei che quasi possiamo toccare».

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, ore 21

Jazz/Al Parco del Celio Matt Chalk & Danny Grissett

L’European Quartet del sassofonista americano Matt Chalk (30 anni, da Kansas City, Missouri, a New York dal 2012) e del pianista Danny Grissett (47 anni, californiano di Los Angeles), con Luca Fattorini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, è di scena stasera a Jazz & Image. Dal suo arrivo a New York nel 2010, Chalk ha raggiunto un’identità singolare da “inseguitore di una bellezza fuori dal tempo”: compositore di prim’ordine, scrive una musica che intreccia suspense e moderazione. Danny Grissett è stato uno dei musicisti più ricercati della scena jazz di New York e internazionale negli ultimi 20 anni e ha collaborato con Vincent Herring, Nicholas Payton, Jeremy Pelt e Vanessa Rubin. Offriranno un concerto speciale che “spazierà da un’ardente intensità a un'eleganza sentimentale”.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Musica/La Conventicola degli Ultramoderni sbarca al Village Celimontana

Torna il mix di varietà, caffè concerto, swing made in Italy (quello di Natalino Otto e Wanda Osiris), musica di Elvis Presley, Carmen Miranda e Cab Calloway: è la formula della Conventicola degli Ultramoderni, ovvero il vocalist, fisarmonicista e pianista Sior Mirkaccio, cioè Mirko Dettori, la vocalist brasiliana e sciantosa Madame Maria De Freitas, il sassofonista Giuseppe Ricciardo, il vocalist Simone Calomino e il batterista Alberto Botta. Il loro è uno show divertente che fruga con humour nel passato.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Rock/Il Cadillac Eldorado trio live al festival Brin

Il vocalist e contrabbassista Carlo Cammarella, il chitarrista Davide Citrolo e il batterista Daniele Murabito sono il Cadillac Eldorado Trio, che propone un repertorio di rock n’ roll che si riferisce a artisti come Elvis Presley, Ray Charles, Little Richard, Paul Anka, Chuck Berry, Fats Domino e altre celebrità che rappresentano la scena rock n’roll & dintorni dagli anni 50 del secolo scorso.

Festival Brin, piazza Brin, Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, Garbatella, ingresso gratuito, ore 18

VENERDI’ 9 SETTEMBRE

Eventi/A Tor Bella Monaca si celebra il Renato Nicolini Day

All’Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca di Roma va in scena il Renato Nicolini Day: dalle 19.00 in poi parole e musica per ricordare ma soprattutto per raccontare i nove anni che hanno cambiato il modo di pensare gli eventi culturali in città, l’Estate romana di Nicolini. E’ un’iniziativa ideata dal musicista e scrittore Marco Testoni in collaborazione con l’attrice e regista Marilù Prati, compagna di vita e di teatro di Renato, nel decennale della scomparsa del geniale maestro: una giornata intorno al tema delle infinite declinazioni della visione culturale e artistica di Nicolini con i liberi contributi di tanti amici, artisti e intellettuali che, attraverso le loro progettualità e i loro lavori, hanno voluto nel tempo continuare a interpretare l’immaginario nicoliniano. Dalle ore 19 sono in programma la presentazione del libro “Renato Nicolini, la gioiosa anomalia” di Testoni con la conduzione di Alberto Castagna e di David Tozzo; il reading a cura di e con Marilù Prati con la partecipazione di Alessandra Vanzi. A concludere il concerto di Marco Testoni & Aureo con Marco Testoni (handpan, tastiere e percussioni), la vocalist Sabrina Zunnui, il sassofonista Simone Salza e il chitarrista Giancarlo Russo.

Arena del Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino 5, dalle ore 19

Musica/Gigì e le dive di Broadway al Village Celimontana

“Gigì e le dive di Broadway” è un viaggio musicale nella meravigliosa Broadway di qualche anno fa, quella delle dive. La voce che ci condurrà in queste atmosfere è quella di Pamela Lacerenza, in arte Gigì: una voce unica, una cantante che balla e intrattiene il pubblico, effervescente e ironica, con la voglia di riportale alla luce e a un pubblico più giovane un repertorio retrò ancora oggi tutto da scoprire.Con lei suonano il sassofonista Vincenzo Meloccaro, il trombettista Roman Villanova, il pianista Claudio Junior Bielli, il contrabbassista Stefano Napoli e il batterista Gino Bianchi.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Bis di Zeppetella & Goldberg, poi il trio di Ranieri & Piselli

Bis del quartetto del chitarrista Fabio Zeppetella e del pianista Aaron Goldberg, con il contrabbassista Dario Deidda e il batterista Fabrizio Sferra. A seguire sale sul palco The Reunion, trio che vede fianco a fianco il vibrafonista Claudio Piselli e il contrabbassista Pierpaolo Ranieri, con Alessandro Marzi alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Musica elettronica/A Vìlla Massimo Berlin Roma Express

Finalmente "Berlin Rom Express", evento ispirato all’album “Trans-Europe Express” inciso nel 1977 dal gruppo Kraftwerk, torna in una forma molto vicina a quella conosciuta e amata dagli appassionati, con contributi di musicisti elettronici di alto livello innovativo. Il pubblico potrà muoversi liberamente sul piazzale della villa e anche se il numero dei visitatori rimane limitato, siamo quasi al ritorno alla normalità. Gli artisti sul palco sono tanti, da CoH, artista del suono e musicista che vive tra Russia e Svezia, a Stefan Goldmann con la sua musica che deriva dalla techno (raster, sample e loop vengono spinti fino ai loro limiti e producono configurazioni sorprendenti), Sedaf Adasi (DJ, produttrice e conduttrice di origine turco-albanese con un mix proto-disco, techno, acid, house breaks e musica pop anni '80-'90), il tedesco Alva Noto (star che si esibisce con un dj set e che conduce i suoi esperimenti sonori nel campo della musica elettronica, creando un proprio codice di segni, acustica e simboli visivi) e i visuals in realtime di Markus Heckmann, che ha lavorato con e per Alva Noto in diversi spettacoli, installazioni e video musicali.

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, Largo di Villa Massimo 1, dalle ore 20, ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al link www.eventbrite.it/e/biglietti-berlin-rom-express-2022-408509180957

Musica/Naty in Acoustic, con tante cover al Festival Brin

Il duo Naty in Acustic propone un repertorio di brani internazionali rivisitati in chiave acustica: sono Nathalie Coppola, cantante di 27 anni che ha frequentato diverse scuole di musica romane, e il chitarrista Andrea Veracini.

Festival Brin, piazza Brin, Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, Garbatella, ingresso gratuito, ore 18

SABATO 10 SETTEMBRE

Rap/Piotta live al Giardino del Verano, con i suoi classici di sempre

Dopo due anni di stop causa pandemia, Piotta, il rapper romano Tommaso Zanello, 49 anni, torna in tour con la voglia di condividere con il suo pubblico di ieri e di oggi decenni di carriera tra hit storiche, successi underground, brani e colonne sonore. Per festeggiare i vent’anni di una delle sue canzoni più amate, “La Grande Onda”, l’artista porterà sul palco del Festival Nazionale del Servizio Civile, presso il Giardino Verano, il meglio della sua discografia con la band al completo, da classici come “Supercafone”, “La mossa del giaguaro”, “Troppo avanti”, “7 vizi Capitale”, ma anche la sua nuova versione della celebre canzone romana “Lella”. Lo show alternerà quindi momenti più rap, altri più cantautorali, e una lunga progressione di esecuzioni funk, dal groove coinvolgente e ballabile. Con lui suonano Claudio Cicchetti (batteria), Francesco Fioravanti (chitarre), Daniel Mastrovito e Jacopo Borsetti (tastiere e basso synth) e Augusto “AKU” Pallocca (sax), coadiuvati dal sound engineer Cristiano Boffi.

Giardino Verano, piazzale del Verano, ingresso libero, info 0656548735, ore 22

Jazz/Il power trio Nout, tre ragazze francesi tra metal e noise

Per la rassegna “Una striscia di terra feconda” arriva il trio francese Nout, che prende il nome dalla mitologia egizia, dove Nut era la dea del cielo, della nascita, della resurrezione, la divinità che ogni notte ingoia il sole per riportarlo al mondo al mattino. Se volete sentire qualcosa di diverso, una sorta di anello mancante tra Nirvana e Sun Ra, ai confini del jazz e del rumorismo, Nout propone un jazz nuovo, spingendo i propri strumenti al limite. Sono Delphine Joussein al flauto traverso, Rafaelle Rinaudo all'arpa elettrica e Blanche Lafuente alla batteria, spiegano di non aver hanno paura di nulla e annunciano nei loro concerti: «Pensiamo di essere dentro Alien ma poi un attimo dopo ci ritroviamo in Indiana Jones». Hanno un sound tutto da scoprire.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 18

Musica/L’islandese Ólafur Arnalds presenta al Parco “Some Kind of Peace”

Il pluripremiato artista, compositore e produttore Ólafur Arnalds, islandese di Mosfellsbær, 36 anni, torna a Roma per presentare il suo ultimo monumentale album “Some Kind of Peace”, il cui succo è semplice: tutto quello che possiamo fare è lasciarci andare e scoprire come reagiamo a ciò che la vita ci offre. Per la prima volta il musicista lascia fluire la vulnerabilità e l’emotività più intima attraverso un viaggio musicale introspettivo che si muove sullo sfondo di un mondo caotico e privo di certezze. Un live intimo e fortemente emotivo che disegna un territorio per condividere le proprie vulnerabilità attraverso la musica, abbassare la guardia, abbandonarsi alle armonie inaspettate e alle sorprendenti sequenze melodiche costruite con i rivoluzionari pianoforti Stratus auto-sonanti, capaci di rendere unica ogni esibizione di Arnalds. Il disco è un viaggio introspettivo nel suo percorso artistico e nella sua poetica, un invito, all’apertura e al conforto, in questi tempi difficili. All’album collaborano il musicista britannico Bonobo e la vocalist islandese Jófríður Ákadóttir (in arte JFDR).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, ore 21

Jazz/Afromusic e Soulpeanuts Big Band in concerto al Village

Ritorna l’appuntamento con i brunch, sia il sabato che la domenica. Oggi il tema è la musica africana, quella della KisitoBand, formazione nata nel 1988 a Dakar, Senegal,e composta da artisti uniti della grande passione per la musica soul e il jazz. Oggi sono il vocalist e chitarrista Pierre Michel Diatta, il chitarrista Issa Diarra, il tastierista Jean Charles, il contrabbassista Papis Diarra, il percussionista Adi Mbaye e il batterista Marcelin Diarra. Uniscono la loro tradizione africana a un'ampia formazione musicale fatta presso varie scuole in Europa e in Africa e rappresentano un esempio vivente di mescolanza di culture. Una band del terzo millennio che ha saputo arricchirsi dall'incontro con la musica occidentale senza mai intaccare la profonda identità delle proprie radici. Prendono il nome da Kisitò, il dodicenne dell’Uganda messo al rogo perché non voleva rinunciare al suo credo religioso. Per questo vogliono essere il simbolo della gioventù africana che sogna la pace, l’unione fra le culture ed il rispetto fra i popoli. Suonano un afro-reggae di grande ricchezza che sconfina sia nel jazz, nel funky e nel soul, sia verso soukous, zouk, makossa, i ritmi chiave della musica africana, ma senza dimenticare le proprie origini.

Passiamo alle ore 22. “Salt Peanuts” era il titolo di un celebre brano del trombettista Dizzie Gillespie dei lontani anni Cinquanta, e alle atmosfere di quel famoso pezzo si è ispirata la Soulpeanuts Big Band, nata nel 2015, fortemente voluta dal batterista Michael Coal, producer degli anni ‘80, e dedicata alla musica afroamericana del periodo più significativo, dagli anni ‘70 fino agli ultimi ‘80, nel quale l’America produsse una vera e propria rivoluzione culturale e musicale delle minoranze. Anche il logo della formazione ricorda i barattoli di noccioline (peanuts) dell’epoca.

La big band si muove fra rhythm & blues, soul, funk e disco music, sfodera un groove e un’energia più che notevoli e il suo obiettivo è far riemergere il sound che mantiene vive le emozioni della musica di band come gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Stephanie Mills, La Soulpeanuts Big Band ha due vocalist, Max Pasquarelli e Mimma Pisto, il sassofonista Gianni Savelli, Sergio Vitale alla tromba, Massimo Pirone al trombone, Alfredo Bochicchio alla chitarra, Danilo Riccardi alle tastiere, Paolo Grillo al contrabbasso, Michael Coal alla batteria e Simone Federicuccio Talone alle percussioni.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30, ore 22

Jazz/Paolo Vivaldi al perco del Celio con le sue colonne sonore

Il compositore e direttore d’orchestra romano Paolo Vivaldi, autore di un mare di colonne sonore, presenta “Il suono dell’immagine”, un concerto nel quale insieme ai Solisti dell'Augusteo (primo violino Alberto Mina, ospite il sassofonista Vittorio Cuculo) esegue brani tratti da diverse sue colonne sonore, dal film su Rino Gaetano fino al capolavoro di Claudio Caligari "Non essere Cattivo". Durante il concerto saranno proiettate immagini dei film dei quali verranno eseguite le musiche.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Pop Rock/Negli anni Ottanta con i Seconds Reloaded

I Seconds Reloaded (Daniele Gizzi, voce e chitarre, il chitarrista Marcello Lardo, il tastierista Corrado Iachetti, il bassista Umberto De Santis e il batterista Andrea Borrelli) sono usciti dagli anni Ottanta più in forma che mai e da 20 anni calcano i palcoscenici romani con uno show di cover imperdibili. Qualche esempio: Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Billy Idol, U2, Tears for Fears, David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Cameo, INXS, A-ha e chi più ne ha ne metta.

Festival Brin, piazza Brin, Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, Garbatella, ingresso gratuito, ore 18

Jazz/Al Parco doppio live con Edward Ferraud e Franco D’Andrea

Doppio concerto anche oggi al Teatro Studio con il trio del batterista Edward Perraud, francese di Nantes, con Arnault Cuisinier al contrabbasso e Bruno Angelini al pianoforte, special guest il trombettista Luca Aquino. Poi tocca al pianista Franco D’Andrea che per l’occasione incontra Dj Rocca, con le sue drum machines e i suoi live programming.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Musica/Al Parco arriva il tour "Sogno e con desto" di Massimo Ranieri

Dopo aver ricevuto il Premio della Critica "Mia Martini" al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimo Ranieri torna in scena con il "Sogno e son Desto… oggi è un altro giorno" e stasera al Parco della Musica c’è la tappa del suo tour al Roma Summer Fest. Con una ricca band (Max Filosi ai fiati, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Seby Burgio al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al basso e Luca Trolli alla batteria) Massimo continua l’avventura nella quale offre i suoi successi vecchi e nuovi muovendosi tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita, senza perdere di vista la tradizione umoristica napoletana, gli immancabili colpi di teatro con i quali condisce tutti i suoi show e gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano. Fra i tanti brani dello spettacolo ci sarà ovviamente “Lettera di la dal mare” (che è anche il suo ultimo album) presentato quest’anno a Sanremo, e “Mia Ragione” proposto due anni fa.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, ore 21

Jazz/Al Celio il trombettista francese Fabien Mary con Gianluca Figliola

Si chiama French Connection Quartet la formazione che vede insieme il trombettista francese Fabien Mary (44 anni, ha suonato con Wynton Marsalis, Diana Krall, Johnny Griffin, Steve Turre, Michel Legrand, Spanki Wilson, Dave Liebman, Preston Love, Archie Shepp…) e il chitarrista napoletano Gianluca Figliola, in quartetto con Vincenzo Florio al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria, per una serata che celebra il talento dei musicisti che fanno parte del gruppo. E a seguire c’è la “Réunion” che vedrà sul palco il chitarrista Rocco Zifarelli, Pippo Matino al contrabbasso e Horacio El Negro Hernandez alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Musica/Al Village Ottavi racconta Tenco, poi serata rock con i Las Vegas

Il brunch di oggi è con Francesco Ottavi, anima del Village, che alle 12.30 e nel dopobrunch racconta storie e musica di un grande artista come Luigi Tenco, il suo legame con Dalida e la sua passione per Nat King Cole. Con lui nel ruolo del narratore sono sul palco la vocalist e pianista Clara Simonoviez e il vocalist e polistrumentista Saverio Martucci.

E alle 21 ritorna “Bevo Solo Rock'n'Roll”, serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Rock Around The Swing darà una dimostrazione gratuita, e alle 22 è la volta dei Four Vegas, band che vi farà rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascerà pieno spazio alle emozioni e ai ricordi e uno show che è un viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del rock. Attiva dal 1999, la formazione offre classici di Elvis Presley, Beatles, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Beach Boys, Ray Charles, e i nostri Adriano Celentano, Rokes, Mal, Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli e molti altri. Sono il vocalist Al Bianchi, il chitarrista Fabio “The Fabulous” Taddeo, il pianista Valerio “Bull” Bulzoni, il bassista Manuel Mele e il batterista Gino Ferrara.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22

Jazz/All’Auditorium Chevillon e Humair per il Premio Siae

Doppio live stasera per il Premio Siae 2022. Comincia Bruno Chevillon, maestro del contrabbasso e della libera improvvisazione, invitato dalla violinista Anais Drago e dalla batterista Francesca Remigi a suonare in trio con un repertorio che spazia tra musica scritta e improvvisata, dalle sonorità sia acustiche che elettroniche. Oltre a brani composti da ciascun membro, questo progetto dà ampio spazio alla composizione estemporanea e alla rielaborazione di brani originali. Le improvvisazioni metteranno in luce le diverse esperienze dei tre musicisti, offrendo perciò uno spaccato particolarmente interessante e articolato del jazz dei nostri tempi.

Poi è la volta del batterista svizzero Daniel Humair, che alla tenera età di 84 anni, dopo più di mezzo secolo passato suonando con centinaia di star intrnazionali, ha ancora la voglia di realizzare progetti che vedano al suo fianco giovani musicisti. Stavolta sono il sassofonista francese Vincent Le Quang (vuole la leggenda che abbia cominciato a suonare dopo aver visto il film “Bird” di Clint Eastwood, che narrava la vita e la musica di Charlie Parker) e il contrabbassista parigino Stephane Kerecki.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21