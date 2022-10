Concerti a Roma fino al 23 ottobre: da Marco Mengoni a Sangiovanni, da Bresh a Jack Grace

MARTEDI’ 18 OTTOBRE

Gipsy Jazz/All’Elegance il chitarrista Cyrano Vatel

Cyrano Vatel, 35 anni, chitarrista campano. abbraccia sia lo stile jazz tradizionale americano che lo stile manouche, detto anche gipsy jazz, e segue sia il jazz europeo in stile Django Reinhardt, sia il repertorio musette francese. Il repertorio eseguito non è basato solo su brani americani e europei, ma anche su composizioni inedite di pezzi jazz e valzer musette composti proprio dallo stesso Vatel. Cyranó vanta importanti collaborazioni con musicisti italiani di jazz manouche come Umberto Viggiano, Alessandro Butera, Daniele Gregolin, Davide Rizzuto, Filippo Dall’Asta, Giangiacomo Rosso, Carmelo Tartamella, sia a livello internazionale come Dorado Schmitt, Samson Schmitt, Adrien Marco, Lollo Meier, Duved Dunayevsky , Rares Morarescu. Con lui suonano Andrea Zacchia alla chitarra ritmica e Dario Piccioni al contrabbasso.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE

Cantautori/Sangiovanni, annata 2003, in concerto al Palasport

Dopo il tour nei club in primavera e nei festival e nelle arene di tutta Italia in estate con oltre 80.000 spettatori, il giovanissimo Sangiovanni (all’anagrafe Giovanni Damian, da Vicenza, annata 2003) arriva nei palazzetti con il suo “Sangiovanni live 2022”. il vincitore della categoria Canto di “Amici 20” si esibirà al Palazzo dello Sport e i suoi concerti saranno un’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta il nuovo singolo “Fluo”, prodotto da Simon Says. Il brano rende omaggio al rapporto speciale che l’artista ha con i suoi fan, un dialogo personale che trova la sua massima espressione proprio durante i live. In scaletta i brani del suo album “Cadere Volare”, contenente 12 canzoni inedite tra cui “Farfalle”, presentato a Sanremo 2022, e “Scossa”.

Palazzo dello Sport, Piazzale Pier Luigi Nervi 1, ore 21

Jazz/Gipsy anche stasera all’Elegance Cafè

Jazz manouche anche stasera all’Elegance con il Gipsy Legacy Project, formazione che vede Lorenzo Bucci e Federico Procopio alle chitarre e Giuseppe Civiletti al contrabbasso, si ispira alla tradizione jazzistica europea francese, in particolare quella iniziata dal chitarrista gitano Django Reinhardt, e propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, che vi riporteranno alle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta in un mix di virtuosismo e pathos.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Concerti/La musica dei film di Woody Allen con Velotti a Tor Vergata

Ci è sempre piaciuta tanto la musica usata da Woody Allen nei suoi film, brani famosi e di illustri compositori che il regista e attore, grande appassionato di jazz e a sua volta clarinettista (molti anni fa andammo a sentirlo al Michael’s Pub, dove suonava con una band il cui trombonista era il suo psicanalista, lui si comportava come timido e modesto elemento della formazione e la serata fu per la verità niente male) sceglieva e sceglie con gusto e attenzione. Stasera arriva “Woody Allen Movie Music”, concerto nel quale la Roma Sinfonietta propone il trio di Luca Velotti (clarinettista di Paolo Conte da una vita, è con Michele Ariodante alla chitarra e Gerardo Bartoccini al contrabbasso) riproporranno le musiche di film come "Radio Days", “Zelig", “Manhattan", "Io e Annie", "Accordi e Disaccordi", "Midnight in Paris" e così via, ccn brani come “You do Something to me” di Cole Porter, “Si tu vois ma mère”di Sidney Bechet e “Chinatown my Chinatown” di Jean Schwartz, ma anche di autori brasiliani, come “Desafinado” di Antonio Carlos Jobim, e tedeschi come “September Song” di Kurt Weill. Il concerto si conclude con il live "Swing Tropical" dello stesso Luca Velotti.

Auditorium “Ennio Morricone”, Università di Roma Tor Vergata, Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1, ore 18

Musida/Al Charity jam session con i Taxi Blues

Una jam session coordinata dalla band del Taxi Blues: Aprono il vocalist Angelo Auciello, il pianista e organista Emiliano Guidi, Gianluca Amici al contrabbasso e Mario Damico alla batteria. Come sempre, bluesman & blueswoman sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Blues/Con i Rocking The Stones rivive il British Blues

“London 1969 Back to the Blues”: è un progetto di diversi anni fa della band Rocking The Stones, che ci riportò in quel 1969 che secondo molti fu per i Rolling Stones l’anno del salto nel vuoto e invece diventò il salto nel futuro. La band, fondata dal vocalist Mario Biagini, offre il meglio della discografia degli Stones con un sound quasi scarno, essenziale, tipico di quel periodo. Con Mario suonano il vocalist e chitarrista Marco Bellocchio, il chitarrista Fabio Maccheroni, Luca Biagini alla batteria, Alberto Biasin al basso, Marco Fagiolo alle tastiere.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

Jazz/Torna al Cotton Club lo Ialsaxophone Ensemble

Avete mai sentito dal vivo una band con quindici sassofonisti che suonano tutti insieme? E’ un’esperienza affascinante, e lo Ialsaxophone Ensemble diretto da Gianni Oddi (sax alto) offre un repertorio di brani resi celebri da Dizzy Gillespie, Joe Zawinul, Charlie Parker, Jimmy Giuffre, Tito Puente e altri grandi, ha fatto concerti dovunque ed è un laboratorio musicale di ricerca afroamericana attivo da anni.

Meritano di essere citati tutti, dall’oceano di sax soprani, alti, tenori e baritoni (Marina Acerra, Greta Antelmi, Carla De Virgilio, Daniela Di Scala, Biagio Orlandi, Peppe D'Argenzio, Adriano Piva, Bruno Menconi, Pierluigi Pisano, Lorenzo Mazzufferi, Massimiliano Raffa, Pierluigi d’Agostino, Dario Fagiolo, Mattia Abballe, Gianni Pucci, Marco Tasciotti), più il trombettista Antonello Sorrentino, il pianista Alessandro Bonanno, il contrabbassista Stefano Napoli e il batterista Pietro Iodice. Roba di classe.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 22

Jazz/All’Elegance con i Iesainò un tributo a Pino Daniele

"Musica e poesia oltre i confini della sua Napoli” è il riassunto di “Mal di te”, un tributo speciale e lontano dal concetto di cover della ideatrice e vocalist napoletana Giulia Maglione, che con la sua band Iesainò (sono il chitarrista Andrea Panzera, Fabrizio Boffi al piano e tastiere, il contrabbassista Umberto De Santis e il batterista Andrea Borrelli) offre un concerto particolare e unico, ricco di poesia, ritmi e grandi suggestioni, capace di suscitare emozioni e rimpianti per un artista indimenticabile che ci ha lasciato un patrimonio artistico immenso da condividere serata dopo serata, incontro dopo incontro, attraverso le sue contaminazioni jazz, latin, soul, blues, funky, classiche (e non solo), da “I Got the Blues” a “Je sto vicino a te”, “Voglio di più”, “Bella 'mbriana”, “Alleria”, “E po' che fa'“ eseguita un po’ in portoghese ed un pò in napoletano in omaggio alla versione di Marisa Monte, e poi “Pigro”, “Notte che se ne va”, “A testa in giù”, ”Questa primavera”, “Anima”, “Anna verrà”, “Sicily “Femmena”, dedicata alla moglie, impreziosita da un giro di basso di Umberto De Santis e dall’assolo di batteria. I pezzi si susseguono con “Viento ‘e tierra”, “Yes i know my way” e così via.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rap/Il collettivo romano Do Your Thang con “Gang Theory” a Largo Venue

“Gang Theory” è il titolo dell’ultimo album del collettivo rap romano Do Your Thang. La crew fondata nel 2013 si riunisce attraverso questo nuovo progetto per la prima volta con tutti e undici i suoi componenti: i rapper Pacman XII, Penny, Panz, William Pascal, White Boy, Jekesa, il cantante SWED, i produttori Alan Beez, Rubber Soul, Benjamin Ventura e DJ Dibba. “Gang Theory” è il risultato delle esperienze musicali di tutti i membri del gruppo, che con l’hip hop sviluppa realtà sonore multiformi e vuol far conoscere il vero spirito che anima la sua musica e identità artistica. Attraverso l’autoironia, la provocazione e la riflessione, dà un assaggio della varietà di forme e colori che lo compongono e che, allo stesso tempo, tiene uniti i suoi membri. Sul palco si esibiranno anche molti degli ospiti presenti nel disco, come Willie Peyote e Danno dei Colle der Fomento. DJ set in aperta a cura di Welcome 2 The Jungle e after show di DJ Dibba.

Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21

Jazz/Al Charity una jam dedicata ai grandi autori americani

Vi aspetta una jam session dedicata a grandi autori del songbook americano come Cole Porter, George Gershwin e Irving Berlin. Sul palco aprono il trombettista Francesco Lento, il contrabbassista Vincenzo Florio e il batterista Marco Valeri. Tutti i musicisti sono invitati a salire sul palco del Charity e partecipare. E domani sera il trio di Francesco Lento fa il bis ccn la giusta dose di bebop e un repertorio di standard e brani originali sul palco del locale romano.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, stasera e domani sera, ore 22

Bluegrass e Country/Al Fonclea con I Four Old Friends

Il vocalist, chitarrista e batterista Davide Balestri e il chitarrista e vocalist Stefano sono da anni il duo Balestri & Friends e interpretano le più belle canzoni dei grandi cantautori americani e inglesi, da Bob Dylan ai Pink Floyd, dagli Eagles a James Taylor, aggiungendo anche musica originale. Il duo diventa il quartetto Four Old Friends con il basso di Marco D’Anna e la chitarra elettrica di Andrea D’Angelo, e ha aggiunto strumenti tradizionali come il mandolino e il banjo per dare sapore e colori ai brani.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

VENERDI’ 21 OTTOBRE

Cantautori/Doppio live per Marco Mengoni al Palasport

Sul palco con Marco Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutti i brani,c'è per le due serate romane un gruppo di musicisti con la direzione di Giovanni Pallotti (anche basso, synth e programmazione): sono Peter Cornacchia e Massimo Colagiovanni (chitarre), Davide Sollazzi (batteria, batterie elettroniche), Benjamin Ventura (pianoforte, piani elettrici, synth), Leo Di Angilla (percussioni, ritmiche elettroniche), Adam Rust (organo, synth), Moris Pradella, Yvonne Park, Elisabetta Ferrari e Nicole di Gioacchino (voci), a cui si aggiungono durante alcuni brani Francesco Minutello (tromba), Alessio Cristin (trombone), Elias Faccio (sassofono). “Sono orgoglioso di questa band, suona in maniera incredibile”, spiega Mengoni. In scaletta una trentina di brani, dai suoi successi a quelli dell’ultimo album “Materia (Pelle)”.

«Ho scelto di ripartire dal pubblico e condividere con chi sarà negli stadi quanto più possibile di questo show – dice il cantautore. - Torno ai live dopo due anni e mezzo e in questo periodo complicato mi è mancato tantissimo lo scambio di energia dei concerti. Qui siamo insieme a ripercorrere questo viaggio lungo 13 anni, un viaggio che ho fatto con chi ha scelto di ascoltarmi dall’inizio, con chi mi ha scoperto poi e con chi, magari, oggi mi vede per la prima volta. Sul palco con me una band incredibile, abbiamo lavorato su tutti i pezzi per costruire una scaletta che ci permettesse di raccontare diversi aspetti della mia carriera, mischiando canzoni degli esordi con le cose più recenti, perché al centro di tutto, anche di queste due date uniche, c’è sempre la musica».

Palazzo dello Sport, Piazzale Pier Luigi Nervi 1, stasera e domani, ore 21

Jazz/Alla Casa il quartetto del chitarrista Federico Bosio

Il chitarrista e compositore Federico Bosio, in quartetto con il pianista Giuseppe Sacchi, il contrabbassista Piaerpaolo Ranieri e il batterista Valerio Vantaggio, propone per la maggior parte brani originali già negli album "Double Time" del 2020 e “Blackbird” del 2022. Sono pezzi intimi e rarefatti, con atmosfere esotiche, jazz e a volte classicheggianti, che richiamano alcuni lavori del Pat Metheny Group e degli Oregon, ma anche articolati e incalzanti, con sonorità distorte che tradiscono le influenze pop-rock del chitarrista.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Rock/Greg & Country Spirit al Cotton Club

Stasera Claudio Gregori, da sempre appassionato del rock’n’roll e del rockabilly che invase l’America degli anni ’50, passa al country. Protagonista della serata sarà infatti la formazione Greg's Country Spirit, tre musicisti e un vocalist per portare “una mandria di canzoni nelle praterie del country”, quel grande spazio della musica ruspante e granitica dalla quale è nato il rock. Con un mix di bluegrass, honky tonk e hillbilly, il Country Spirit vi proporrà i brani di Johnny Cash, Hank Williams, Merle Haggard e Wayne Hancock. La band: Greg, voce e chitarra; Andrea Pesaturo, chitarra; Clem Bernabei, pianoforte; Ivano Sebastianelli, contrabbasso; Riccardo Colasante, batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 21

Jazz/Omaggio a Duke Ellington con Massimo Pirone

Per celebrare Duke Ellington, uno dei massimi compositori della storia del jazz, il trombonista e bandleader Massimo Pirone ha arrangiato le sue migliori composizioni, rispettando la grande influenza sulle generazioni di jazzisti moderni. Nel progetto Clara Simonoviez, cantante francese figlia del pianista e trombettista Jean-Sébastien Simonoviez, Oliver Von Hessen al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Soul/Al Fonclea in viaggio con gli Enjoying70

Un allegro viaggio negli anni 60/70 con la band Enjoying70: il vocalist e chitarrista Guido Giorgi Gori, il pianista Stefano Della Rovere, il chitarrista Maurizio Matrisciano, il bassista Stefano Scoarughi e il batterista Tiziano Cofanelli riproducono l’atmosfera originale degli anni 60 e 70 e spiegano che con loro "si canta, si sogna e si balla".

Foncea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 22 OTTOBRE

Jazz/Alla Casa il quartetto del sassofonista Filippo Bianchini

Filippo Bianchini al sax tenore e soprano, Nicola Andrioli al piano, Giulio Scianatico al contrabbasso e Armando Luongo alla batteria suonano brani frutto di anni di collaborazione tra musicisti provenienti da Roma, Bruxelles e Parigi, che hanno alle spalle quattro album prodotti e pubblicati dall’etichetta belga September. Sono composizioni originali principalmente del leader, che rimandano a grandi del jazz e non solo, da Duke Ellington a John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, Joe Henderson, Herbie Hancock, Seamus Blake, Brad Mehldau, ma anche Maurice Ravel, Ciajkovskij, Weber e altri. Puntano sulle emozioni umane attraverso un linguaggio musicale senza vincoli di genere, pur mantenendo una forte matrice con il Jazz e lo Swing.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Dark Wave/Bobby Joe Long's Friendship Party live al Monk con “AOH!”

“AOH!” è l’ultimo album della formazione romana Bobby Joe Long's Friendship Party, anche nota come Oscura Combo Romana, una band drama-synth-coatto-wave di Roma Est nata all'interno di un movimento artistico denominato 03:33, che si muove fra dark-wave e synth-pop. “AOH!” arriva dopo la cosiddetta trucilogia di Roma Est (“Roma Est” 2016, “Bundytismo” 2017 e “Semo Solo Scemi” 2019) e a differenza dei primi lavori la produzione è completamente sviluppata in formato analogico. Le atmosfere spaziano tra punk, post punk, italo disco per finire in terreni sonori del tutto inediti. Nella visione di Bobby Joe Long's Friendship Party c’è la Roma Est dei primi anni ’90, dove l’influsso degli ’80 è però ancora vivo, e l’obiettivo è di nobilitare la componente poetica dalla periferia anche con l’uso di forti contenuti dialettali, e raccontare la cultura pop con citazioni musicali e letterarie.

Sono nove brani nei quali il vocalist Henry Bowers conduce l’ascoltatore in un viaggio che passa dalla canzone popolare romana a Laura Palmer, dalla narrazione didascalica della cronaca nazionale dell’epoca e delle mode fino a un ritratto di D’Annunzio, tra poesia urbana, sperimentazione futurista e una componente “coatta” neorealista che viene elevata ad elemento letterario identitario. La band capitanata da Bowers comprende Arthur Ciangretta e Romolo Tremolo (chitarre), Peter Spandau (basso) e Danilo Menna (batteria).

Monk, via Giuseppe Mirri 35, 06-64850987, ore 21.30

Country Rock/Jack Grace Trio, da Brooklin al Charity

Jack Grace è un artista a tutto tondo: cantante, autore, attore, speaker radiofonico, spazia tra i generi mischiando le influenze e maturando uno stile ampio e variegato tra rock, blues, jazz, country e anche influenze latine, i suoni a cui è stato esposto nella sua crescita a Brooklyn, dove è nato negli ultimi anni sessanta. In trio con Fabian Bonner al basso e Ian Griffith alla batteria, entrambi inglesi, propone i suoi hit e i brani dell’ultimo album “What A Way To Spend A Night”, viaggio notturno alla ricerca di un’ispirazione condita dalla sua ammirazione per il cantautore Randy Newman. In passato Grace ha condiviso il palco con personaggi come Merle Haggard, Doc Watson, Charlie Louvin e i leggendari Meters da New Orleans.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Dance/Con gli Adika Pongo si balla al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al Cotton.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Gli Sticky Bones in concerto all’Elegance Cafè

Early jazz, classic blues, american roots, hokum songs, barrelhouse, stomps, stride, boogie woogie, vaudeville: sono tutti gli stili ai quali gli Sticky Bones si ispirano e che ne caratterizzano il sound, un suono sporco, ruvido, lo stesso che si poteva sentire a tarda notte fuori nelle barrelhouse, nei bordelli, nei juke joint o negli show di vaudeville neg. La band (Mama Ines, voce e kazoo; Francesco Marsigliese, cornetta; Filippo Marino, clarinetto; Emiliano Federici, pianoforte; Floriano Andolfo, chitarra e banjo; Maurizio Capuano, contrabbasso e tuba) offre un viaggio a ritroso nel tempo e torna alla dimensione low-fi, riportando l’orecchio del pubblico alle origini. Look, sound e repertorio fanno degli Sticky Bones una perfetta fotografia, rigorosamente in bianco e nero, di quanto si poteva vedere e sentire in quell’America di inizio secolo, scossa da quel terremoto che negli anni a venire si sarebbe chiamato jazz. Somo dei veri e propri archeologi musicali, sempre alla ricerca di nuovi e inediti brani da proporre.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Cantautori/Al Fonclea tutto Battisti con Anime Latine

S’intitola “Battisti per amico” il tributo di Anime Latine, band fondata nel 1994 dal vocalist Luca Vicari e dal batterista Francesco De Chicchis, che ripropone tutto il repertorio più doc del cantautore.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

DOMENICA 23 OTTOBRE

Rap/L’hip hop di Bresh sul palco dell’Orion Live Club

Con attualmente oltre un 1,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il rapper Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. Dopo il suo primo cd “Che io mi aiuti” del 2020 e il recente successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistando la vetta della classifica Fimi dei dischi più venduti e il secondo posto di quella dei vinili, il rapper è in giro con il suo “Oro Blu Tour 2022” e stasera propone la tappa romana al locale di Ciampino.

Orion Live Club, orionliveclub.com, viale J.F. Kennedy 52, Ciampino, ore 21

Jazz/Alla Casa una mattinata su Louis Armstrong con Luca Bragalini

Attraverso documenti originali, video rari e ascolti alle 11 avete la possibilità di scoprire un Louis Armstrong inedito. Il musicologo Luca Bragalini indaga sul rapporto di Satchmo con il cinema e la New Orleans del tardo ottocento, sulla sua biografia degli anni giovanili e sugli ultimi anni della sua carriera, quando stanco e malato era ancora impegnato a regalare capolavori al suo pubblico. Lo farà ogni domenica fino al 30 ottobre.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 11

Jazz/Il Black Hand Trio live all’Elegance Cafè

Composizioni jazz create negli ultimi tre anni, interamente autoprodotte: ecco il repertorio dei Black Hand, la mano nera, l'anima che ha sempre alimentato la ricerca musicale del gruppo, il cui nome rappresenta la mano dei musicisti afroamericani, espressione di quella musica libera, priva di costrizioni, schemi mentali, stili e luoghi comuni, quasi una fuga dalla prigione della forma. Con il pianista Paolo Pavan suonano Andrea Pochesce al contrabbasso e Pasquale Cataldi alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Musica/Aperitivo con Ar Core Duo al Charity Cafè

Un viaggio tra blues tradizionali e composizioni originali con gli Ar Core Duo, ovvero il vocalist e chitarrista Massimo Cantisani e Marco Calderano alla batteria e al synth. In repertorio classici della soul music come "Let's Get In On" di Marvin Gaye, "Easy" di Lionel Richie, "Let's Stay Together" di Al Greene, fino a brani della black music contemporanea come "Valery" di Amy Winehouse, "The Bird" di Anderson Paak, "Bag Lady" di Erykah Badu o "Perfect" di Ed Sheeran.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 21.30

Rock/Al Cotton Club Angie & The Shakers negli anni ‘50

Per gli appuntamenti della serie “Bevo solo Rock’n’Roll” stasera, dopo la lezione di ballo gratuita della scuola Rockers School, live della band Rockin’ Angie & The Shakers, a base di rockabilly e rock'n'roll delle atmosfere e dei ritmi degli anni ‘50, con brani lanciati da Wanda Jackson e Janis Martin passando per Brenda Lee e Patsy Cline. Sono la vocalist Angelica Pallone, il chitarrista Andrea Pesaturo, il pianista Alessandro Boschi, il contrabbassista Adriano Cucinella e il batterista Riccardo D'arcangelis,

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, dalle ore 20

Blues/Al Fonclea fra rock e blues i Flo, For Ladies Only

Il batterista e vocalist Davide Gentili e il pianista Roberto Paggio suonano insieme dai tempi del Mamiani, Luca Pisanu era la prima scelta ogni volta che c’era un contrabbasso da convocare, il chitarrista e vocalist Gabriele Stabile è entrato nel gruppo a 18 anni. Hanno fatto tanta musica insieme e sono la band Flo, For Ladies Only, live stasera al club romano. “Lo stile è rock, blues, soul. Il modus operandi è suonare dal vivo le canzoni degli autori che ci sono sempre piaciute, nei club, i teatri, i localini, i baretti, i furgoni”, dicono.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a