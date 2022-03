Concerti a Roma fino al 27 marzo: da Fiorella Mannoia a Simone Cristicchi, da A Place to Bury Strangers a Nino D'Angelo, più rock, blues, jazz...

LUNEDI’ 21 MARZO

Musica/All’Auditorium l’attesissimo tour di Fiorella Mannoia

«Finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, ricominciare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice»: così Fiorella Mannoia commenta la ripresa del suo tour, che era stato bloccato dalla pandemia, ha cambiato nome (da “Padroni di Niente”, titolo del suo ultimo album di inediti, a “La Versione di Fiorella Tour 2022”, che poi riprende il nome del suo programma televisivo su RaiTre) e ha aggiunto tante nuove date in giro per l’Italia e non solo.

Accompagnerà Fiorella la sua collaudata band, guidata dal direttore musicale e percussionista Carlo Di Francesco, con Max Rosati e Alessandro De Crescenzo alle chitarre, Claudio Storniolo al pianoforte e tastiere, Luca Visigalli al basso e Diego Corradin alla batteria. In scaletta troverete tutti i suoi nuovi brani (attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta Fiorella pone ancora una volta l’attenzione sull’uomo e sulla nostra umanità, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “padroni di niente”) ma anche i successi più amati in una serata da non mancare che è anche un doveroso tributo alla voglia di tornare sul palco di Fiorella e di tanti suoi colleghi.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/Cominciano gli appuntamenti di Alexander Night Tales

Prende il via la serie “Alexander Night Tales”, tre appuntamenti con diverse formazioni. Stasera suonano il Mario's Quintet proposto da Cristiano Mastroianni, docente di chitarra presso il Saint Louis College of Music (con Pablo Monterisi alla chitarra, Marco Palmisano al pianoforte, Ludovico Aru al contrabbasso e Thomas Perrone alla batteria) e la band Nujazz (le vocalist Elena Brandes e Giulia Piergentili, il sassofonista Ciro Serrapica, il chitarrista Valentino Lupo, il pianista Pietro Intotaro, il contrabbassista Dario Giacovelli e il batterista Alessandro Anselmi).

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

MARTEDI’ 22 MARZO

Opera/Il Paradiso di Simone Cristicchi, da Dante, al teatro Sala Umberto

“Paradiso - Dalle tenebre alla luce” è il nuovo lavoro del cantautore, musicista e scrittore Simone Cristicchi, che stavolta affronta la Divina Commedia con un’opera che è anche un po’ un musical, e guarda al capolavoro di Dante dal proprio originale e poetico punto di vista. Ha scritto il lavoro in collaborazione con Manfredi Rutelli ed è co-autore, con Valter Sivilotti, delle musiche originali, oltre a firmare canzoni e regia. «La nostra vita è un grande mistero, che un giorno ci sarà rivelato: questo sembra dirci Dante Alighieri, con la forza immutata delle sue parole, ancora oggi a distanza di settecento anni – spiega Cristicchi. - In questo mistero mi sono calato, cercando di raccontare tra monologhi e canzoni l’inconsueto e di testimoniare ciò che di “misterioso” è accaduto nella mia vita. La parola, nella sua nudità e potenza, è al centro dell’intero spettacolo, e affronta tutte le declinazioni possibili: parola recitata, parola narrata, parola cantata. Ho cercato di sviscerare il concetto di “paradiso” in tutte sue sfaccettature: dalla ricerca millenaria dell’Eden perduto, il mito universale più diffuso in tutte le culture del mondo, fino all’insuperato capolavoro dell’intera Commedia: il trentatreesimo canto, dal quale ho musicato i primi versi, l’Inno alla Vergine Madre. L’epicità dell’orchestra Oida di Arezzo, 22 musicisti diretti da Valter Sivilotti, diventa la calda placenta dove nuota la voce». Ha già detto tutto lui.

Teatro Sala Umberto, salaumberto.com, via Della Mercede 50, 06-6794753, fino al 4 aprile, ore 21

Jazz/Tre set internazionali per Alexander Night Tales

Per "Alexander Night Tales" oggi tre diversi set con musicisti italiani e internazionali. Del primo sono protagonisti il sassofonista Xuzhi Chen, il pianista Mateusz Kaszuba, il chitarrista Gianluca Taccola, Laura Kuti al contrabbasso e Leonard Dominik Karkoszka alla batteria. Il secondo vede sul palco il sassofonista Jaroslaw Kaczmarczyk, con Michal Rab alla chitarra, il pianista Luca Bordoni, il contrabbassista Claudio Faraci e il batterista Daniel Besthorn. E il terzo propone il quartetto del pianista Luca Bordoni, con Gianluca Taccola alla chitarra, Mikolaj Sikora al contrabbasso e Lorenzo Lupi alla batteria.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296

Jazz/All’Elegance il quartetto di Giuseppe Caracci

Il quartetto del pianista Giuseppe Caracci si muove fra brani bebop e composizioni originali, unendo a uno stile tradizionale innovazioni armoniche tipiche di uno stile d'avanguardia, la voglia di sperimentare e una certa dose di altre influenze provenienti da culture differenti. Accanto al leader suonano Vincenzo Pellegrino alla batteria, Vincenzo Aprile al contrabbasso e Marco Bedini al sax contralto. Il fraseggio del sassofonista è travolgente, complesso armonicamente ma al tempo stesso molto sentimentale.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, presenta come ogni martedì il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 23 MARZO

Solidarietà/Musica e cultura al Monk in una serata per l’Ucraina

La scena musicale e artistica romana si unisce per l'Ucraina: stasera il Monk ospita "No War, No Oppression: Stand Up For Ukraine", una serata di beneficenza per il conflitto che ha appena stravolto il popolo Ucraino e tutti i popoli che vengono oppressi dalla guerra e da regimi militari. L'evento avrà un costo di ingresso di 10€ e tutti i ricavati dai biglietti, dalla merce e dalle opere vendute saranno devoluti all'associazione umanitaria www.savelife.in.ua/ e l'associazione OIPA per gli animali in pericolo in zone di conflitto: www.oipa.org/italia. Verrà anche supportata la Chiesa Ucraina di via Boccea, Santa Sofia, per la raccolta di materiali e beni di prima necessità. E’ un evento multi disciplinare che vedrà alternarsi artisti di ogni genere, pittori, scultori, musicisti e dj. Ci saranno in concerto Leo Gassman, Clavdio, Bouganville, Bartolini, Wow, Salo, Garage Gang, European Vampire, Gemitaiz, Gemello, Sine.

Monk, www.monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, dalle ore 20

Jazz/L’Hammond Trio di Nicola Concettini all’Elegance Cafè

Nicola Concettini, sassofonista del Molise, e il batterista fiorentino Giovanni Paolo Liguori, in trio con Manrico Seghi all’organo Hammond, hanno un sound che punta sulla sinergia, sulla ricerca timbrica, sul gioco dinamico e ritmico che scaturisce dalla loro interazione. Hanno suonato dappertutto, anche con altri musicisti aggiunti (da Flavio Boltro a Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, Roberto Ottaviano...), partecipando a molti festival, da UmbriaJazz in poi, mentre Seghi è considerato uno dei migliori organisti italiani.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Jazz/New Latin Breed, all’Alex tributo a Flora Purim

La formazione dei New Latin Breed, con la vocalist e percussionista Judy Puccinelli, Enrico Ghelardi ai sassofoni e al flauto, il vocalist e contrabbassista Danilio Visco, il pianista e tastierista Alessandro Forlini e Riccardo Spilli alla batteria e percussioni, propone un omaggio al percorso artistico di Flora Purim, la cantante brasiliana oggi ottantenne accolta di diritto nel gotha mondiale della musica afroamericana e già collaboratrice di Stan Getz, Hermeto Pascoal, Wayne Shorter, Chick Corea, Jaco Pastorius. Il tributo è alla sua creatività psichedelica, al jazz-rock e al samba jazz fusi per creare una lingua musicale senza confini. I brani del repertorio sono stati scelti seguendo le naturali inclinazioni dei componenti del gruppo. che ha prodotto in suo onore nel 2018 il progetto “Something of Flora”,

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Blues/I Black Cat Bones al Charity Cafè

La band dei Black Cat Bones (il vocalist e chitarrista Paolo Re, Andrea Di Giuseppe all’armonica, Lucio Carletti al contrabbasso e Lorenzo Francocci alla batteria) partono dal Chicago Blues per arrivare al Jump, filone dalle forti influenze swing. Una curiosità: il "Black Cat Bone" era uno dei tanti "mojo" (amuleti) usati nell'america rurale di inizio secolo, nel periodo d'oro del Blues e delle credenze Voodoo. Lo stesso Muddy Waters in “Hoochie Coochie Man” dichiara di averne uno sempre con sé.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Swing/Al Fonclea con Alessandro Russo e Catia Lazzerini

Una serata di swing con Alessandro Russo, eccellente chitarrista, e la vocalist Catia Lazzerini. Vi divertirete perché ci sanno fare.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 24 MARZO

Jazz/Il Norma Ensemble in concerto all’Alexanderplatz

Norma Ensemble, acronimo dì Non Opporre Resistenza Ma Ascolta, è la band composta da Marcello Allulli al sax soprano e tenore, Enrico Zanisi al pianoforte e synth, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Il progetto nato durante la residenza in collaborazione con il festival di Ambria Jazz 2019 è il risultato del lavoro di musicisti, organizzatori, fotografi e ideatori che hanno reso possibile la creazione di questo ensemble rendendolo vivo e multimediale. Il suo primo album offre tutte composizioni originali, all'insegna di un jazz contemporaneo di matrice europea. La musica del quartetto esprime il desiderio di fondere in un unico discorso armonico, ideologico e stilistico le diverse identità culturali e personalità dei quattro artisti. A dicembre 2019 il Norma è stato in tour in Africa, in Zimbabwe e Zambia, e a giugno sarebbe andato in tour negli Stati Uniti, poi rimandato causa pandemia.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/La Scoop Jazz Band torna al Cotton Club

Torna la Scoop Jazz Band, gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi di standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. La Scoop nasce nel 2010 ed stata presente in molti eventi in Italia e all'estero, sia in sedi istituzionali (come la Camera dei deputati e la tenuta di Castelporziano della presidenza della Repubblica, le sedi di rappresentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo), sia in concerti tenuti in diverse rassegne, festival e locali. Sono Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiere), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax alto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax e clarinetto), Massimo Leoni (voce), Donatella Cambuli (voce) e Antonello Mango (contrabbasso).

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 22

Jazz/”Spring Is Here”, con la voce di Marilena Paradisi al Charity

La vocalist Marilena Paradisi offre un live fatto di estemporaneità e interplay, un'esplorazione del suono che è un inno alla libera espressione: intitolato “Spring is Here”, come la canzone scritta nel 1938 Richard Rodgers e Lorenz Hart, è un omaggio al jazz d’autore, un viaggio nella musica come ricerca sull’improvvisazione orientato alla purezza interpretativa, grazie a splendidi e storici brani rivisitati e interpretati in modo inusuale. Marilena è accompagnata dal pianista Riccardo Biseo e dal contrabbassista Steve Cantarano, come dire due musicisti doc.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/All’Elegance swing e profumi gipsy con il Trio Borghese

Torna il Trio Borghese, che nasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing con richiami al gipsy: un jazz che spazia da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Sono la vocalist Ilaria Monteleone, il chitarrista Luca Traverso e Isaia Mammano al contrabbasso.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Swing/Al Fonclea con Greg e il quartetto di Massimo Pirone

Un’altra serata di buon vecchio swing, stavolta con Greg, il vocalist Claudio Gregori, e il quartetto guidato dal trombonista Massimo Pirone.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

VENERDI’ 25 MARZO

Jazz/All’Alex il sassofonista Michael Rosen presenta live il suo nuovo album

Il tenorsassofonista newyorkese Michael Rosen sbarca a Roma per presentare il suo nuovo album “Reawakenings”, nel quale per la prima volta usa la sua voce per cantare quattro brani: “Bye Bye Blackbird”, “I’ve Grown Accustomed to Her Face”, “But Beautiful” e “Conception”. Il titolo “Reawakenings” (“Risvegli”) vuol essere un augurio per un momento di rinascita mondiale, dopo gli anni bui del Coronavirus, portando la speranza che la musica, come tanti altri settori, possa vivere di nuovo dei momenti di gioia ed emozione. Accanto a Rosen ci sono Greg Burk al pianoforte, Joe Rehmer al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria, per offrire un repertorio di standard con brani indimenticabili come “Solitude” di Duke Ellington, “In Love in Vain” di Jerome Kern, “Isfahan” di Billy Strayhorn e “Conception” di George Shearing. In un lavoro che ricorda in certi momenti i vecchi dischi di Keith Jarrett o di Chet Baker, il quartetto crea un sound che mescola la liricità e la fantasia con un risultato di grande bellezza e emozione.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/L’Hammond Trio di Nicola Concettini, bis al Charity Cafè

Dopo il live di mercoledì all’Elegance (vedi sopra) c’è il bis di Nicola Concettini, sassofonista del Molise, e del batterista fiorentino Giovanni Paolo Liguori, in trio con Manrico Seghi all’organo Hammond,

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/Il pianista Danilo Blaiotta in quartetto alla Casa

Il giovane pianista Danilo Blaiotta (annata 1987, cresciuto sul Lago Maggiore, poi in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Lettonia, Stati Uniti, Russia….) è stato votato dai critici jazz italiani tra i 10 migliori nuovi talenti nel recente referendum “Top Jazz” indetto dalla rivista “Musica Jazz”, e la Casa del Jazz ha già scommesso sul suo talento presentandolo spesso nella sezione “Giovani Leoni”. Il suo ultimo album ”The White Nights Suite”, è stato considerato uno dei migliori dischi di jazz del 2021 e stasera verrà presentato dal vivo. E’ una composizione originale suddivisa in 11 movimenti, tutti a firma del leader, ispirata al romanzo “Le notti bianche” di Fedor Dostoevskij. A suonare con Blaiotta ci sono il contrabbassista Jacopo Ferrazza, il batterista Valerio Vantaggio e il chitarrista Stefano Carbonelli.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Tributi/Greg e Stefano Reali, al Cotton omaggio a Gigi Proietti

"Gigi Proietti visto da vicino": è il ricordo del grande attore romano a più di un anno dalla sua scomparsa. Il pianista Stefano Reali racconta Proietti visto dal di dentro: musica, spettacoli, canzoni, sonetti, con la partecipazione straordinaria del vocalist Greg, Claudio Gregori, e con diversi ospiti a sorpresa.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it, 349-0709468, ore 2

Smooth Jazz/La band di Maurizio Grondona live all’Elegance

Una notte di smooth jazz, quel jazz semplice e comprensbile ma mai banale, con il gruppo del chitarrista e vocalist Maurizio Grondona, da Bari, in quintetto con il sassofonista Costantino Ladisa, il tastierista Danilo Riccardi, il contrabbassista Nicky Belviso e il batterista Andy Bartolucci. La formazione propone il linguaggio del soul jazz attraverso sonorità arricchite e personalizzate dalla spiccata sensibilità artistica del leader, ha alle spalle 14 album (gli ultimi sono “The Looking at the Sea” del 2019 e il single “Optimistic” del 2021), ha suonato in numerosi festival e recentemente si è esibita a Los Angeles (unico progetto musicale europeo invitato al Thursday Night Vibe, appuntamento che ospita artisti come Al Jarreau, Marcus Miller, Paul Jackson Jr. e via di questo passo). In repertorio anche brani di urban jazz.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Rock/Al Fonclea con gli Oltre tutto Claudio Baglioni

Oltre, band di cinque musicisti guidata dal pianista e vocalist Simone Magi, propone i brani più belli di Claudio Baglioni in un concerto che ripercorre ogni sera le tappe della carriera del cantautore con la rivisitazione di tutto il suo repertorio, con gli arrangiamenti, sia originali che in versione live.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 26 MARZO

Rock/A Place to Bury Strangers, la band di Brooklin al Largo Venue

Gli americani A Place to Bury Strangers, band newyorkese che si muove fra rock, psichedelia, noise e shoegaze, è on the road da oltre quindici anni e oggi è formata da Oliver Ackermann (voce, chitarra e basso, effetti), John Fedowitz (basso, chitarra) e Sandra Fedowitz (batteria), tornano in Italia per presentare dal vivo “Hologram”, il nuovo attesissimo EP della formazione post-punk di Brooklyn che sarà in circolazione da luglio. Con sei album alle spalle (l’ultimo è "See Through You", uscito a febbraio con tredici brani tosti e oscuri) il disco segna il debutto della nuova formazione a tre.

Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, largovenue,com, 06-87600746, ore 21

Jazz/Alla Casa le storie mediterranee di Iorio e Stafano

Gianni Iorio, asso del bandoneon, e il pianista Pasquale Stafano suonano insieme da 23 anni e l’ultimo frutto del loro percorso musicale è l’album “Mediterranean Tales”, avventura nel jazz fatta di musica nuova, storie di persone, incontri, passione, pensieri, tradotti in sei composizioni originali che hanno come filo conduttore il viaggio nel tempo e nello spazio, nella musica, dal jazz alla world music, dalla classica al rock, senza mai rinunciare alla melodia mediterranea sempre sullo sfondo. Lo presentano live.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/All’Alex il Pino Jodice Jazz Trio con il sax di Tommy Smith

Il trio del pianista e compositore Pino Jodice, con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria, ospite il sassofonista scozzese Tommy Smith, direttore della Scottish National Jazz Orchestra, propone il suo "Tribute to Chick Corea" a un anno dalla sua scomparsa. Armando Anthony Corea, detto Chick dal nonno paterno, è uno pianisti jazz più influenti tra le nuove generazioni, e Jodice, Smith e compagni ripropongono il suo repertorio, dal primo periodo acustico fino a alcune perle del suo repertorio fusion.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Swing/Al Museo del Saxofono live dei Big Night Players

Concerto dei Big Night Players, orchestra che celebra la cultura italo-americana proponendo l'energia assoluta dello swing mescolata alla musicalità frenetica e ritmica made in Italy degli anni ’50-’60. La formazione è composta da Francesco Sofia (voce), Andrea Pedroni (sax tenore), Carlo Capobianchi (tromba), Walter Fantozzi (trombone), Paolo Bernardi (pianoforte), Giordano Panizza (contrabbasso) e Marco Della Torre (batteria).

Museo del Saxofono, museodelsaxofono.com, via dei Molini, Maccarese, Fiumicino, ore 21.30

Dance/Gli Adika Pongo tornano al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al club romano.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/Con i Fleurs du Mal live acustico al Charity Cafè

In concerto con un set acustico ls band dei Fleurs du Mal propone brani tratti dal nuovo album "Gumbo", che raccoglie alcuni standard di blues e swing accanto a diversi brani originali. Formazione romana storica, on the road dal 1984, suona un mix di blues, rock, rhythm & bues, funk, swing, con testi in inglese, italiano e spagnolo. “Gumbo” è il quarto cd del gruppo e punta soprattutto sul blues. Con oltre 1300 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e Usa, sono Stefano 'Iguana' De Martini (voce e chitarra slide), Graziella Olivieri (sax tenore), Clemente Verdicchio (sax alto) e Roberto Cruciani (basso e voce).

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Musica/Greg & The Five Freshmen live all’Elegance

Un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg, Claudio Gregori, che ha personalizzato i testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici. Con lui The Five Freshsmen, ovvero Massimo Pirone, trombone, leader, arrangiamenti, Stefano Rossi ai sax, Paolo Iurich al pianoforte, Alessandro Patti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Rock/Con i Tree Gees tutti gli hit dei Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendo la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21

DOMENICA 27 MARZO

Jazz/Alla Casa “Italian Jazz C.R.E.A.”, sei storie con Javier Girotto

Il Saint Louis College of Music presenta in anteprima mondiale, domenica 27 marzo, la proiezione di “Italian Jazz C.R.E.A.”, un video-documentario che racconta l’avventura di sei giovani talentuosi compositori italiani, partiti dalle aule del Saint Louis e approdati a dirigere grandi orchestre di jazz con le proprie composizioni e con lo special guest Javier Girotto, famoso sassofonista argentino ormai italiano d'adozione, su palchi di alto livello. «La musica è come la vita. Devi scegliere dove andare. Non saprai mai cosa sarebbe successo prendendo una strada diversa, l'importante è che ti piaccia il processo di quella scelta: che ti diverta, ti soddisfi, e talvolta anche ti stanchi, ti dia fastidio e ti faccia arrabbiare. Ma soprattutto che ti commuova»: ecco il succo del progetto. La première del documentario sarà preceduta da un incontro con i protagonisti e l'esibizione live dell'ensemble Saint Louis D.O.C, ,cioè Girotto, il pianista Giuseppe Sacchi, il chitarrista Federico Bosio, Claudio Faraci al contrabbasso e Giuseppe Mazzini alla batteria.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Cantautori/Nino D’Angelo, alla Conciliazione il poeta che non sa parlare

«Ai tempi della scuola – racconta Nino D’Angelo – la maestra mi disse: tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questa frase mi è rimasta impressa ed è ora di condividerla con il mio pubblico»”. E stasera il cantautore e attore napoletano, 64 anni, è a Roma con una tappa del progetto ‘Il poeta che non sa parlare’, diviso tra un libro, un album e un tour. «Sarà una tournée dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera», dice. Sarà anche l’occasione per raccontarsi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono e legati al privato, come quando parlerà del padre, il suo primo “falsario”.

La scaletta del live (che sarà molto più di un concerto) andrà dal repertorio di oggi con canzoni come “‘O pate”, “Senza giacca e cravatta”, “Si turnasse a nascere” ma senza risparmiare alla platea alcuni vecchi successi come per esempio “Nu jeans e ‘na maglietta” e via di questo passo.

Auditorium Conciliazione, auditoriumconciliazione.it, via della Conciliazione 4, ore 21

Jazz/Live all’Elegance Michele Ascolese & Stefano Indino

Il chitarrista Michele Ascolese e il fisarmonicista Stefano Indino hanno formato un duo con un doppio obiettivo, il divertimento e la ricerca delle belle sonorità. Sillabando il nome francese della fisarmonica l’hanno chiamato AC-CORDE-ON, per proporre un repertorio internazionale rivisitato alla loro maniera che spazia dal tango al jazz, dalle famose colonne sonore alla musica popolare.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Cantautori/Francesco Forni, con il suo nuovo album all’Angelo Mai

Arriva a Roma il tour di presentazione di "Una sceneggiata", il nuovo concept album del cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore Francesco Forni uscito da pochi giorni. Sono tredici brani, scritti e cantati in napoletano, che ruotano intorno alla storia di “Spacciatore”, spettacolo teatrale con soggetto di Pierpaolo Sepe e drammaturgia di Andrej Longo. Anticipato dall’uscita del singolo “Pure si fosse”, il disco racconta una storia d’amore, una sorta di West Side Story ambientata nei vicoli del centro storico di Napoli, dove un ragazzo che inizia a lavorare alla piazza di spaccio dI La Sposa si innamora di una studentessa fuorisede di buona famiglia. Le conseguenze saranno disastrose e solo il gesto di sacrificio di Dragonbol, tossico e supereroe, tirerà fuori dai guai i due innamorati. Con Forte sono sul palco Carmine Iuvone al basso e Fabiano Giovannelli alla batteria, ai quali aggiungeranno alcuni ospiti speciali, tra cui Gabriele Lazzarotti, Flo, Ivan Castiglione, Suvi Valjus, DAP, Fish, Luca Carocci.

Angelo Mai, via delle Terme di Caracalla 55, ore 21

Jazz/Aperitivo blues al Charity Cafè

Il vocalist, chitarrista e solista di armonica Andrea Di Giuseppe e Simone Scifoni al basso e alla batteria, vi aspettano nel tardo poperiggio per l’aperitivo domenicale del club a base di blues.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 18

Jazz/Al Fonclea jazz con la scuola di Luca Chiaraluce

Una notte di jazz con il chitarrista, contrabbassista, pianista e polistrumentista Luca Chiaraluce, in concerto con gli allievi della sua scuola di musica.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30