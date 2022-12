Concerti a Roma fino al 1° gennaio 2023, da Daniele Silvestri a Nicola Piovani, Tosca, Elisa, De Gregori & Venditti, Jazz Campus, Bencini e Alan Soul

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

Concerti/Quattro live di Nicola Piovani al Parco con “La musica è pericolosa”

Una volta Federico Fellini, che spesso piangeva quando ascoltava una bella melodia, disse a Nicola Piovani che la musica è pericolosa: «E’ pericolosa come lo sono le cose belle quando hanno a che fare con l'indicibile». «Aveva perfettamente ragione – confessa il compositore - perché la grandiosità della musica è nel far volare la mente, così come vedere un film tratto da un libro è quasi sempre meno bello che leggere un libro. La musica è grandiosa ma anche pericolosa proprio perchè fa lavorare il cervello e rende liberi».

E’ dal 2015 che Piovani, romano, 76 anni, porta in giro sia in Italia che all’estero ”La vita è meravigliosa”, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena (con lui al pianoforte, ci sono Marina Cesari al sax e al clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello e alla chitarra, Marco Loddo al contrabbasso, Sergio Colicchio alle tastiere e Pietro Pompei alla batteria e èercussioni) e nel quale Nicola narra i mille percorsi che l’hanno visto lavorare al fianco di Federico Fellini, Fabrizio De Andrè, Luigi Magni, Vittorio Gassman, Roberto Benigni, Nanni Moretti, Marco Bellocchio e tanti altri.

Il gruppo mescola brani famosi (come le musiche di “La vita è bella”, che nel 1999 hanno fruttato a Piovani l’Oscar) con composizioni riarrangiate per l’occasione. E insieme alle note ci sono i racconti. «La parola arriva dove la musica non può arrivare, ma la musica la fa da padrona lì dove la parola non può giungere», spiega Piovani per illustrare il suo desiderio di creare «una riflessione intima e flessibile, un’occasione per dare spazio alla cultura». Andate a sentirlo, anche se avete già goduto lo spettacolo: fra le sue note e le sue parole c’è sempre qualcosa da riscoprire. Nel corso degli anni ha cambiato continuamente i titoli, e la versione natalizia romana di quest’anno probabilmente includerà qualche inedito.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, oggi ore 18, sabato ore 22, domenica ore 18

Musica/Tosca torna al Parco con cinque tappe del suo Morabeza World Tour

Torna al Parco della Musica e per ben cinque appuntamenti la vocalist e cantautrice romana Tosca (Tosca Tiziana Donati, ) con il suo “Morabeza in teatro World Tour”, tour internazionale nel quale presenta l’omonimo ultimo album con brani in diverse lingue che le è valso due Targhe Tenco. Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Tosca in questo concerto propone un melting-pot intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare. Il pubblico verrà trasportato nelle atmosfere di un immaginario salotto sudamericano dove sarà possibile grazie alla musica approfondire l’intreccio e la contaminazione fra i popoli. Musica italiana che si miscela con sonorità francesi, brasiliane, portoghesi e tunisine. Sul palco con Tosca ci saranno Giovanna Famulari (violoncello, pianoforte e voce), Massimo De Lorenzi (chitarra), Elisabetta Pasquale (contrabbasso e voce), Luca Scorziello (batteria e percussioni) e Fabia Salvucci (percussioni e voce). Ci saranno tanti ospiti, ogni sera diversi, da Niccolò Fabi a Rita Marcotulli, Serena Brancale, Serena Rossi, Ebbanesis, Joe Barbieri, Pietro Cantarelli, Cristiana Verardo, Carolina Bubbico, Pilar, Drusilla Foer, Peppe Servillo.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, oggi, mercoledì e giovedì ore 21, sabato ore 22, domenica ore 18

Personaggi/Tutto Buscaglione al Parioli con Matthias Martelli e Roy Paci

S’intitola “Fred” ed è l’ultimo ritratto del grande Fred Buscaglione, torinese annata 1921 scomparso a Roma nel 1960 in un incidente stradale. Era un artista eccezionale e acclamato che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese: un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio che ha cambiato il corso della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo del trombettista Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo in scena al teatro Parioli accompagna il pubblico attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. Com Martelli e Paci suonano Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (contrabbasso) e Didier Yon (trombone).

Teatro Parioli, via Giosuè Borsi 20, da stasera a venerdì, ore 21

Cantautori/De Gregori & Venditti, nuovi bis al Parco della Musica

Arrivano nuovi appuntamenti con Francesco De Gregori e Antonello Venditti: stasera e domani i due cantautori tornano in scena all'Auditorium con i rispettivi brani e una band che riunisce i musicisti che da anni collaborano con loro, ovvero il sassofonista Amedeo Bianchi, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’organo Hammond, Fabio Pignatelli al contrabbasso, Fabiana Sirigu al violino, le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini. E’ una nuova occasione da non perdere per ritrovare fianco a fianco Francesco e Antonello.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, staera e domani, ore 21

Afrobrasilian/All’Alexanderplatz live dei Batuque Percussion di Rossini

Batuque Percussion è un progetto dedicato da anni all'Afrobrasilian jazz da Stefano Rossini, attivo da molti anni, fra i piú longevi e conosciuti, ideato e realizzato da uno dei multipercussionisti piú accreditati e qualificati in questo genere. Rossini esplora questo mondo col contributo dei musicisti che fanno parte del gruppo e trasporta il pubblico in una atmosfera spettacolare e straordinaria, di una grande livello musicale. Con lui Alex Lofoco al basso, Henry Cook e Alberto D’Alfonso ai sax e ai flauti, il chitarrista Francesco Pingitore, Ippolito Pingitore alla batteria e Francesca Mancini alle percussioni.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Aracoeli l’Hypertext O’rchestra ospite Enzo Avitabile

Per il tradizionale progetto del Concerto di Santo Stefano alla Basilica dell’Aracoeli arriva l’Hypertext O’rchestra del compositore Luigi Cinque, special guest il sassofonista Enzo Avitabile. Il progetto promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, è un evento inventato e voluto da Cinque secondo uno spirito antico e moderno: mettere a confronto, con il placet intellettuale e formale dei padri francescani della basilica, quello che le altre culture hanno prodotto in relazione alla liturgia cristiana, come la Missa Luba, la Messa Flamenca e tutte le messe mediterranee. in un continuo flusso di contaminazione, fusione, reciproco accrescimento e condivisione. Altri ospiti: Anais Drago, Efren Lopez, Gianluigi Di Fenza, Giovanna Famulari, Marco Colonna, Stefano Saletti e molti altri.

Basilica di S. Maria in Aracoeli, Campidoglio, ore 11

Gospel/Doppio live all’Auditorium con The Brooklin Harmonettes

Sei giovanissimi e talentuosi musicisti guidati dalla front leader Jamia Jean Pierre arrivano per la prima volta in Italia da veri protagonisti della scena gospel americana. Sono The Brooklin Harmonettes, fanno parte dell’enorme comunità gospel newyorchese e in particolare di Brooklyn, dove sono nati e vivono. Con Jamia ci sono il pianista Titus Dewely, Dante Martin e Joshua Simpson (tenori), Dineisha Raguette (alto) e Eugenia Ynianobor (soprano).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 17.30 e ore 21

MARTEDI’ 27 DICEMBRE

Jazz/Alla Casa Simona Bencini con il nuovo album “Unfinished”

“Simona Bencini non si può definire una cantante jazz tout court, ma una cantante duttile che ha fatto della contaminazione e della trasversalità la sua cifra stilistica: dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla canzone d'autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz di Stefano Bollani e Lmg 4tet allo swing della Parco della Musica Jazz Orchestra”: così è presentato l’appuntamento di stasera con la vocalist fiorentina, che affiancata dai pugliesi Lmg 4tet (il sax di Gaetano Partipilo, il pianoforte di Mario Rosini, il contrabbasso di Giorgio Vendola e la batteria di Mimmo Campanale, la stessa band con la quale aveva registrato nel 2011 il suo primo disco jazz “Spreading love”) torna in scena con il nuovo album “Unfinished”, tutti brani jazz inediti terminato durante il lockdown del 2020. E’ una Simona “inedita, dolce, intensa, romantica che con questo nuovo repertorio racconta quel lato secondario, ma non meno importante, rimasto troppo a lungo sopito”. Fatta eccezione per la rivisitazione groovy dello standard di Duke Ellington "It Don't Mean a Thing", gli altri brani sono tutti scritti da compositori italiani, fra cui l’armonicista Bruno De Filippi, del quale Simona ci regala una toccante versione italiana della sua “April in NY” con un testo inedito dell'autore Giorgio Calabrese che Bruno le spedì qualche anno prima della sua scomparsa.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Gospel/Brent Jones Choir in concerto al Parco della Musica

Produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nomination ai Grammy e agli Stellar Award, Brent Jones è un vocalist e compositore di talento, e con il suo gruppo urbano Brent Jones & T.P. Mobb ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo. Il suo nuovo album "Nothing Else Matters" è l'atteso seguito di "Open Your Mouth and Say Something", che è stato in cima alle classifiche di Billboard per oltre 54 settimane. Ha venduto oltre un milione di copie del suo "Awaken My Love". Originario della California, Jones ha prodotto diversi progetti discografici, diretto molti cori e partecipato a molti concerti creando il proprio spazio nell'industria della musica gospel americana. Per la prima volta in Tour in Italia, si presenta con una formazione a 10 elementi con sezione ritmica.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, stasera, domani e giovedì, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz il trio del pianista Stefano Sabatini

Stasera sale sul palco del club romano il trio del pianista Stefano Sabatini, con Dario Rosciglione al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria. In scaletta prevalentemente brani originali e qualche standard o brano di successo rivisitati per l’occasione.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Tre serate di gospel all’Elegance Cafè

Tre serate di gospel al club romano con il Tibur Community Gospel Choir, formazione nata nel 2018 sotto la direzione di Gianluigi Zucchi. Con una esperienza pluriennale raccoglie quaranta coristi dal background variegato e propone in tour il gospel e lo spiritual della tradizione uniti alle produzioni più innovative, con brani di rhythm & blues, pop e dance. Grazie ai continui scambi con artisti stranieri durante gli annuali workshop di studio che il coro organizza, resta l'unica realtà consolidata sul territorio Tiburtino ed è riuscito a portare il gospel fuori dalle chiese e fuori dal periodo natalizio.

Del coro, diretto da Roberta Ledda, fanno parte Alessandra Minutoli, Alessandra Serzanti, Silvia Santi, Joanne Smith, Vincenzo Biascioli, Francesco Folgori, Gabriele Del Brocco, Federica Coppari, Egle Gagliardi e Antonella Fortino, e con loro suonano il tastierista Domenico Schirripa, il chitarrista Mario Bonamassa, il contrabbassista Fabio Ciaglia e Fabio Giovannoli alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, stasera, giovedì e venerdì, ore 21.30

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE

Rhythm & blues/Alan Soul & Alanselzer live all’Alexanderplatz

Alan Soul & gli Alanselzer tornano in concerto: Giulio Todrani, in arte Alan Soul, è uno dei migliori interpreti di rhythm 6 blues italiani, e con lui ci sono gli Alanselzer, sua band da tempo immemorabile. Sono Ferruccio Corsi al sax alto, Mirko Rinaldi alla tromba, Alfredo Posillipo al trombone, Claudio Trippa alla chitarra, Muzio Marcellini alle tastiere, Maurizio Meo al basso e Stefano Parenti alla batteria, e rileggono con grande energia e divertimento il repertorio dei grandi: Otis Redding, Ray Charles, James Brown, Eddy Floyd e così via in un vero e godibile show, da non mancare.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con Onorati Coffee Maker

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band Onorati Coffee Maker. Aprono la session il vocalist Luigi Onorati, il chitarrista Stefano De Angelis, il bassista Lucio Carletti e il batterista Mimmo Antonini. Come sempre, tutti i bluesman e le blueswoman sono invitati a salire sul palco e a partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Cantautrici/Il tour "Intimate" di Elisa al Parco della Musica

Arriva il tour “An intimate night”, nel quale la cantautrice triestina Elisa Toffoli, 45 anni, propone le sue canzoni con nuovi arrangiamenti in un’atmosfera semplice e confidenziale, affiancata da Dardust (cioè Dario Faini, musicista e compositore di Ascoli, 46 anni) e da una band formata da pianoforte (appunto Dardust), chitarra (Andrea Rigonat) e un quintetto d’archi con Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Lucio Enrico Fasino (contrabbasso).

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Musica/Alla Casa lo swing italiano dei Conosci Mia Cugina

Un viaggio nello swing made in Italy degli anni ’30, ’40 e ’50 del nostro novecento: è la proposta della band Conosci Mia Cugina, ovvero la vocalist Federica D'Andrea, Il trombettista Nicola Tariello, il sassofonista Patrizio Destriere, il chitarrista Fabrizio Guarino, il pianista Davide Annecchiarico, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giuseppe Condò. Rendono omaggio a grandi artisti come Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi e tanti altri che hanno reso grande la musica italiana nel mondo.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz doppio live con il Brasile di Susanna Stivali

S’intitola “Brassilian Night” il live nel quale la vocalist Susanna Stivali, già realizzatrice dell’album “Caro Chico”, registrato tra Italia e Brasile e dedicato a Chico Buarque de Hollanda, propone brani pensati e scritti in italiano e in portoghese, oltre a originali di Susanna in una nuova versione e capolavori della grande tradizione brasiliana, in alcuni casi tradotti in italiano. Il tutto con gli arrangiamenti originali del trombonista Massimo Morganti e il suo Colours Jazz Ensemble, che schiera Alessandro Gwis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso elettrico, Marco Rovinelli alla batteria, Simone La Maida al sax contralto e al flauto, Antonangelo Giudice al sax tenore, Marco Postacchini al sax baritono e al clarinetto basso, Mario Caporilli alla tromba, Samuele Garofoli alla tromba e al flicorno, Pierluigi Bastioli al trombone.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21

Musica/Al Charity Cafè jam session per il batterista Roy Haynes

Stasera c’è una jam session dedicata al batterista Roy Haynes, già partner di John Coltrane e di tante altre star, che alla tenera età di 97 anni vive felicemente a Boston. Aprono la session il pianista Andrea Candela, Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. I musicisti presenti sono invitati a salire sul palco e partecipare alla serata.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 30 DICEMBRE

Cantautori/Daniele Silvestri live al Parco della Musica

Si conclude stasera il tour nei teatri di Daniele Silvestri. Lo show teatrale è un viaggio nella musica e nelle storie, quelle quotidiane e quelle straordinarie, che permette al pubblico di ascoltare tanta musica inedita in anteprima e allo stesso tempo di assistere al processo creativo del cantautore, come all’interno di una speciale sala prove, diventando spettatore non solo di un concerto ma anche della costruzione di nuova musica. Il tour “Teatri/22” è un live in cui lo scambio continuo tra palco e platea rende l’atmosfera intima e complice, con la narrazione dei testi che si intreccia al racconto musicale e alle immagini che scorrono sul grande led wall alle spalle dell’artista. Tra nuovi brani e hit, omaggi a grandi personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia e una scenografia di raccordo e racconto, Daniele sarà accompagnato da una band con Daniele Fiaschi alle chitarre, Duilio Galioto alle tastiere, Piero Monterisi alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti a tastiere e sintetizzatori, Marco Santoro al fagotto e tromba, Jose Ramon Caraballo Armas ai fiati. Roba di classe e da non perdere.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/”Christmas in swing” a Ponzano con la Smile Orchestra

Nata nel 2016 da un’idea di Catalin Montanaro, che la dirige, la Smile Orchestra ricalca una tipica formazione swing anni ’40 e il repertorio ripercorre il glorioso periodo della Swing Era attraverso le composizioni di maestri come Glenn Miller, Benny Goodman e Count Basie. Ha partecipato sin dalla sua fondazione a festival di settore come l’International Jazz Day negli Usa. Ne fanno parte la vocalist Fabiola Valerio, i sassofonisti Davide Alivernini, Edoardo Montanaro, Attilio Marzoli, Ivan Bernardini e Monica Pascucci, i trombettisti Settimio Savioli, Giovanni Todaro, Cristian Tola e Valerio Prigiotti, i trombonisti Walter Fantozzi, Pierpaolo D’Aprile, Anthony Perrini e Lino Mascaro, il chitarrista Andrea Zacchia, il pianista Mario Duchi, il contrabbassista Giordano Panizza e il batterista Giovanni Petrellesi.

PRAC Centro per l'Arte Contemporanea, Ponzano Romano, piazza Santa Maria, ore 18, ingresso gratuito

Musica/Al Charity il quartetto della vocalist Chiara Viola

Chiara Viola, voce elegante e raffinata, porta sul palco del Charity Café un repertorio composto da grandi classici della tradizione del songbook americano, alternando lo swing a momenti più intimi, accompagnata dal pianista Karim Blal, dal contrabbassista Francesco Puglisi e dal batterista Valerio Vantaggio. Si riapre il 4 gennaio.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

SABATO 31 DICEMBRE

Jazz/ All’Elegance “S(w)ingin The New Year”

Una serata a base di musica e cultura della Golden Era del jazz e dello swing: una serata all’insegna dell’intrattenimento, della migliore musica dal vivo e dei sapori della cucina mediterranea con il quartetto della vocalist romana Giulia Lorenzoni, con Tobias Nicoletti al pianoforte, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Gianluca Costa alla batteria. In repertorio un viaggio nei ritmi dello swing d’annata, quello in pieno stile “Grande Gatsby”.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Brindisi all’Alexanderplatz con il quartetto di Joy Garrison

Torna, per ì’ultima notte dell’anno, il quartetto della vocalist Joy Garrison, newyorkese ma ormai romana d'adozione e figlia del grande Jimmy Garrison, per anni storico contrabbassista nel quartetto di John Coltrane. Joy si muove fra jazz, gospel, soul, blues e funk, ha cantato in diversi paesi, ha collaborato con Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Hubanks, Alberta Hunter, Gianni Ferrio, Giovanni Tommaso, Fabrizio Aiello, Riccardo Biseo, Giovanni Tommaso, Gianni Ferrio, Bruno Biriaco, Renzo Arbore, Zucchero, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, James Senese e tanti altri. E’ in quartetto con Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Con Lino Patruno Capodanno al Cotton Club

Quest'anno il Capodanno al Cotton Club si tinge di jazz grazie a Lino Patruno, che con voce e chitarra e raccontando le mille avventure e vicende della storia della musica che ama vi accompagnerà verso il 2023.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

DOMENICA 1 GENNAIO

Concerto/Alla Casa la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi

Per il programma Capodarte 2023 oggi sono di scena i ragazzi della Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi in “Conti, Duchi, Regine e Re. L’aristocrazia del Jazz”, con musiche di Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Charlie Parker, Joe Henderson e altri grandi del jazz. I piccoli talenti della Jazz Campus festeggiano il nuovo anno nel parco della Casa del Jazz e offrono alla città un nuovo concerto unico e travolgente con le musiche dei maggiori compositori. La formazione è un progetto di Fondazione Musica per Roma che nasce nel novembre 2019 con la volontà di sviluppare nei bambini e nei ragazzi l’interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio, in un percorso divertente e appassionante. Diretta da Massimo Nunzi (coadiuvato dai docenti Silvia Manco, Cristiana Polegri, Marco Motta, Alessandro Bintzios), si riunisce tutti i sabati mattina nelle sedi della Fondazione (Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e lavora al proprio repertorio, pezzo dopo pezzo, tra standard jazz e brani originali.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 12, ingresso gratuito