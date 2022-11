Concerti a Roma fino al 13 novembre: da Nada a Nubya Garcia fino a Johnny O'Neal, gli appuntamenti

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE

Jazz/Rosa Brunello al Roma Jazz Festival

Comincia il Roma Jazz Festival 2022, che ha l’etichetta “Immersivity” e si svolge fra Parco della Musica, Casa del Jazz e Monk Club. Stasera all’auditorium è di scena Rosa Brunello, veneta di Mogliano, con il progetto “Sounds Like Freedom”, intitolato come il suo ultimo album. Rosa è una bassista e compositrice che si muove dalle improvvisazioni libere e radicali al rock elettrico, al dub e al modern mainstream. Ama fondere suoni acustici ed elettronici per sfidare i confini tra i generi e vivere secondo il suo motto di musica senza confini. Ha studiato a Berlino, Parigi e Amsterdam e ha suonato dappertutto fra Europa, Sudamerica, Giappone, Canada e Egitto

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

Jazz/Erik Friedlander al festival 2022 con The Throw

Il violoncelista newyorkese Eric Friedlander, già partner del celebre sassofonista John Zorn, sbarca al Jazz Festival con la band The Throw, che vede al suo fianco il pianoforte di Uri Caine, il contrabbasso di Mark Helias e la batteria di Ches Smith, forse il più versatile batterista della scena jazz contemporanea. Formazione classica, passione per il jazz, il rhythm & blues e la post-avanguardie, Friedlander offre un set pieno di colori e variaziobi. Roba di classe.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/Francesca Tandoi in trio all’Alexanderplatz

La pianista, vocalist e compositrice Francesca Tandoi con il suo trio europeo, cioè il contrabbassista brasiliano Matheus Nicolaiewsky (che vive in Olanda) e il batterista olandese Sander Smeets, è in concerto stasera al club romano. Le sue performances sono state definite più volte “un’esplosione di swing”, il suo pianismo “incredibilmente energetico e allo stesso tempo elegante”, ha suonato e cantanto in tanti festival, dal North Sea a Umbria Jazz, Cork Jazz, Breda Jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in Usa, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa, sia come leader del suo trio che come sideman di alcuni fra i nomi più importanti del panorama jazz internazionale.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Hot Trio, dal Pontino all’Elegance Cafè

Viene dal Pontino l’Hot Jazz Trio, cioè il chitarrista Enrico Marchiori, il contrabbassista Nunzio Sciscione e Nora Gabrieli alla batteria: sono tre musicisti con un background musicale molto diverso ma un forte amore per il jazz e l’obiettivo di creare una dimensione artistica comune per esplorare tutta quella parte prettamente strumentale, spesso trascurata a favore di un repertorio cantato, certamente bello ma più commerciale. In scaletta brani dell’Old American Song Book e alcuni standard anni 60.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Musica/Michele Paulicelli canta Dalla e Battiato al Fonclea

Una serata in compagnia delle più belle canzoni di due grandi musicisti, Lucio Dalla e Franco Battiato: Michele Paulicelli, già autore di “Forza Venite Gente” sarà accompagnato dalle voci di Rita Tomassetti Galdieri e di Claudia Nigro, alla chitarra Mariano Perrella dei Pandemonium e al pianoforte Mario Vicari. Dal progetto di Manlio Ferroaro “Uomini Persi Canzoni e poesie sull’amicizia".

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE

Cantatrici/Nada presenta live il suo nuovo album al Monk

Nada, all’anagrafe Nada Malanima, 68 anni, toscana di Rosignano, presenta dal vivo al club romano il suo nuovo album “La Paura va via da sé se i pensieri brillano”, uscito a ottobre e pubblicato tre anni dopo il precedente disco di inediti “È un momento difficile tesoro”. Sono dieci brani profondi, essenziali, interamente scritti e composti da lei, che descrivono la continua evoluzione stilistica di un’artista senza compromessi e senza tempo. Nada affronta i sentimenti che infuocano la sua anima, con un lavoro di introspezione continuo, ma è anche sferzante nella sua indignazione per un mondo sempre più indifferente e disumano. Con lei sul palco Andrea Mucciarelli alla chitarra, Francesco Chimenti al contrabbasso, Franco Pratesi alle tastiere e Luca Cherubini Celli alla batteria.

Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 21

Jazz/All’Elegance un tributo al pianista Bill Evans

Dopo più di quarant’anni dalla scomparsa del pianista e compositore Bill Evans, morto nel 1980 a New York dopo lunghi problemi di droga, il progetto “Tribute to Evans” (Giuseppe Caracci al pianoforte, Federico Campanello al contrabbasso e Vincenzo Pellegrino alla batteria, un trio riunito per l’occasione) rende omaggio al musicista del New Jersey, uno dei maggiori esponenti del jazz dopo la seconda guerra mondiale, con un tributo denso di sentimenti riconoscenti al suo stile, una concezione generale del pianoforte e delle sue interpretazioni, studiate e ammirata in tutto il mondo. Evans era nel sestetto di Miles Davis con il quale nel 1959 registrò lo stupendo album “Kind of Blue”, e poi vennero i dischi live dei suoi concerti a Parigi, a uno dei quali abbiamo avuto la fortuna di assistere, che hanno fatto storia.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Alla Casa la pianista rumena Ramona Horvath

Ispirandosi alla suite "Impressioni dall’infanzia" del compositore George Enescu, la pianista rumena Ramona Horvath e il contrabbassista francese Nicolas Rageau ci propongono un viaggio musicale sotto la forma di un concerto che rispecchia le influenze della musica classica e l’impatto della musica jazz nel mondo dei compositori classici. L’ultimo album dei due interpreti, "Le Sucrier Velours", è un progetto in duetto nel quale i due musicisti sono sia solisti che accompagnatori, esplorando nuove sonorità e nuovi repertori.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con i Funnykola

Vi aspetta la serata Blues Jam & Friends coordinata dalla band Funnykola, ovvero il vocalist Fabio Jannicola, il chitarrista Francesco Marino, il bassista David Pintaldi e il batterista Mario Damico. Tutti i musicisti e le musiciste blues presenti sono invitati a partecipare,

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Cantautori/Daniele Savelli, omaggio a Rino Gaetano al Fonclea

Il vocalist e chitarrista Daniele Savelli rende omaggio a Rino Gaetano, suo vecchio amico, collaborando alla presentazione della biografia sul cantautore scritta da Matteo Persica Odoya e cantando e suonando in versione acustica le canzoni di Rino con il suo trio.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Cantautori/Al Boogie Club Luigi Turinese

In trio con Adriano Piccioni alla chitarra acustica e Piero Tozzi alle percussioni, arriva Luigi Turinese, cantautore originale e poliedrico, chitarrista e solista di armonica nonchè medico. Presenta un progetto acustico con sonorità intimiste, un viaggio confidenziale con i brani originali tratti dal suo primo album “Ballate di un’altra estate” e da “Passaggi”, nuovo disco in uscita a breve, e alcune canzoni di grandi cantautori italiani, tra ballad, brani d’amore e di libertà.

Boogie Club, via Geatano Astolfi 63-65, 333-1279800, ore 21,30

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa Il MAC Saxophone Quartet con Rosario Giuliani

Il MAC Saxophone Quartet, cioè Stefano Pecci al sax soprano, Luis Lanzarini al sax alto, Alex Sebastianutto al sax tenore e Valentino Funaro al sax baritono, special guest il sassofonista Rosario Giuliani, offrono per il Roma Jazz Festival un ricercato progetto crossover che affonda le sue radici nel miglior patrimonio musicale italiano, in cui l’arte dell’improvvisazione tipica del linguaggio jazz si sposa con gli stilemi del passato. In scaletta una scelta fatta in un millennio di capolavori attinti dagli antichi antifonari gregoriani e dai laudari medioevali, dal contrappunto rinascimentale di scuola romana e veneziana fino a toccare il melodramma, per un percorso nel tempo e nel sound italiano interamente interpretato da artisti che si sono distinti per la loro capacità di rinnovare la tradizione.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz il trio del pianista Johnny O’Neil da Detroit

Dopo 20 anni di assenza dalle scene a causa di problemi di salute, Johnny ‘O Neal è tornato dimostrando di aver intatta tutta la sua straordinaria capacità di comunicazione al pianoforte ma anche di vocalist. Noto negli anni Ottanta come pianista di Art Blakey e come sideman di molti altri grandi musicisti, oggi conferma di essere un artista a tutto tondo, un vero intrattenitore capace di incantare sia suonando che cantando, e un grande raccontatore. La sua esperienza fra jazz, swing, blues e conoscenza enciclopedica della tradizione. A New York, dove è tornato ad animare le serate nei principali jazzclub viene definito “the Talk of the Town”, la voce della città. Ha suonato con tutti, da Dizzy Gillespie a Ray Brown, Nancy Wilson, Joe Pass, Kenny Burrell, i Jazz Messengers di Blakey. E’ in trio con Josh Ginsburg al contrabbasso e Piero Alessi alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/La Scoop Jazz Band live al Cotton Club

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio di successi del repertorio standard e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico: ecco la Scoop Jazz Band, on the road dal 2010, reduce da live in Italia e all'estero. Sono Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiere), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax contralto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax tenore), i vocalist Donatella Cambuli e Massimo Leoni, Antonello Mango (contrabbasso) e Michelangelo Marinelli (sax baritono).

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Soul/Al Fonclea la band romana dei Time Out

I Time Out sono una band romana con un repertorio prettamente soul legato alle tradizioni anglo­americane anni ’60 e ’70 e a interpreti come Tina Turner, James Brown, Ray Charles, Wilson Pickett. Sono il vocalist Stefano Tagfienti, i chitarristi Andrea Bottone e Maurizio Matita, il tastierista Giampaolo Vedele, il bassista Danilo Cacchioni e il baterista Fabio Speroni.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/All’Elegance il meglio della vocalist Greta Panettieri

La vocalist e compositrice Greta Panettieri, romana artisticamente cresciuta a New York per poi tornare in Italia, ha collaborato con artisti come Terri Lyne Carrington, Larry Williams, Robert Irving III, Toquinho, Toninho Horta, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Sergio Cammariere e molti altri. Stasera, in trio con il pianista Andrea Sammartino e il chitarrista Angelo Lazzeri, proporrè una selezione dei suoi brani più amati tratti da “Collection” (album che racchiude i primi vent'anni di carriera dell'artista), da una scelta tra molti successi della musica italiana rivisitati in chiave jazz, da composizioni originali dal sound più contemporaneo e un paio di anteprime tratte dal nuovo album “Into My Garden” in uscita a gennaio 2023.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity jam session dedicata a Thelonious Monk

Una jam session dedicata al pianista Thelonious Monk, grande musicista scomparso nel 1982, con Lewis Saccocci all’organo Hammond, Andrea Gomellini alla chitarra e Matteo Bultrini alla batteria. Come sempre tutti i musicisti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 11 NOVEMBRE

Jazz/Al Parco la sassofonista inglese Nubya Garcia

Londinese di nascita ma di origini afro-caraibiche, la sassofonista Nubya Garcia è un nome di punta del british jazz, ha già vinto numerosi riconoscimenti, la sua musica è frutto delle diverse influenze urbane e dei Caraibi e mescola jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Il suo primo vero album, “Source”, è del 2020, e stasera è in concerto con la sua band. E’ una che ci sa fare parecchio.

Parco della Musica, autditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Jazz/Alla Casa per il festival il progetto dei Kodex

Kodex è un progetto di musica elettroacustica fondato nel 2016 dal pianista Donatello D’Attoma e da Massimo Bonuccelli, specialista in elettronica. Entrambi vantano la partecipazione a diversi festival in Italia, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Belgio, Russia, Egitto e molti altri paesi. La performance è basata sull’esecuzione improvvisata di materiale originale o sulla rielaborazione in tempo reale di opere di altri compositori, spaziando dal jazz al rock, fino alla musica classica.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz in concerto il quartetto di Max Ionata

Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani, ha inciso oltre 80 dischi di cui 13 a proprio nome e vanta importanti collaborazioni internazionali con i più grandi jazzisti del mondo. Oggi propone un programma che spazia dalle composizioni originali tratte dal vasto repertorio di cui è autore, all'esecuzione di grandi classici della musica jazz e pop sapientemente arrangiati per questa formazione. E’ in quartetto con tre fuoriclasse del nostro jazz: Luca Mannutza al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/All’Elegance doppio live di Greg & The Five Freshmen

Un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista da Greg, cioè Claudio Gregori, che ha anche personalizzato i testi di pezzi famosi dando una sua versione dei classici. Li propone in uno show in stile Las Vegas ricalcando lo stile del Rat Pack di Sinatra e alternando brani swing a sketches che rendono lo show unico. Con lui il trombonista Massimo Pirone (leader,arrangiamenti), il sassofonista Stefano Rossi, il pianista Paolo Iurich, il contrabbassista Alessandro Patti e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, stasera e domani sera, ore 21.30

Jazz/Al Charity il quartetto del batterista Davide Pettirossi

E’ un quartetto Jazz “geometrico” quello del batterista e compositore Davide Pettirossi. Le sue composizioni originali, dinamiche e moderne definiscono anche lo stile del gruppo che si compone di giovani ma già affermati solisti. Sono al suo fianco il sassofonista Filippo Bianchini, il pianista Lewis Saccocci e il contrabbassista Mauro Arduini.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Dance/Con gli Adika Pongo si balla al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al Cotton.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Rock/I Four Vegas in concerto oggi e domani al Fonclea

Stasera e domani sono sul palco i Four Vegas, band che vi farà rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascerà spazio alle emozioni e ai ricordi e a uno show che è un viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del rock. Attiva dal 1999, la formazione offre classici di Elvis Presley, Beatles, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Beach Boys, Ray Charles, e i nostri Adriano Celentano, Rokes, Mal, Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli e molti altri. Sono il vocalist Al Bianchi, il chitarrista Fabio “The Fabulous” Taddeo, il pianista Valerio “Bull” Bulzoni, il bassista Manuel Mele e il batterista Gino Ferrara.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302 oggi e domani, ore 21

SABATO 12 NOVEMBRE

Jazz/Alla Casa Fabrizio Consoli e Fausto Beccalossi suonano Pasolini

Pier Paolo Pasolini è da sempre uno degli autori più amati dal cantautore e bassista Fabrizio Consoli, il quale, nella ricorrenza delle celebrazioni per il centenario della nascita, ha immaginato un evento in cui unire alla poetica pasoliniana il proprio mondo cantautorale e il linguaggio del jazz. Lo fa insieme al fisarmonicista Fausto Beccalossi, in una una profonda dichiarazione d’amore per la vita e la poesia del più coraggioso e anticonformista, del più “jazz” fra gli intellettuali del Novecento italiano. I testi di Pasolini, ballate e canzoni, le musiche inedite di Consoli e la sua vocalità “scomoda” si affidano alla improvvisazione di Beccalossi.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/Al Parco la storia del jazz con la band del sassofonista Rosario Giuliani

All’Auditorium per il Jazz Festival 2022 c'è “Jazz Story”, uno spettacolo che fra musica e teatro ripercorre a tempo di swing la storia del jazz attraverso le rocambolesche avventure del personaggio Tony Monten, con il sassofonista Rosario Giuliani, il pianista Pietro Lussu e il cantautore napoletano Lino Volpe, più Corinne Clèry, voce recitante, il chitarrista Pietro Condorelli e il sassofonista Gianni D’Argenzio.

Parco della Musica, autditorium.com, viale De Coubertin, teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/All’Alex il quartetto del trombettista americano Wallace Roney jr.

Attraverso suo padre Wallace Roney (che aveva studiato la tromba con il grande Miles Davis) e sua madre, la pianista Geri Allen, il trombettista Wallace Roneey jr. è praticamente nato con la musica e ha cominciato a suonare il suo strumento all’età di quattro anni. Non c’è da stupirsi che fino a oggi abbia condiviso il palco con leggende come Chick Corea, Jimmy Heath, Lenny White, Buster Williams e Ornette Coleman. E’ in quartetto con Gregor Storf al sax tenore e al piano, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Joris Dudli alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Canzoni senza tempo al Cotton con Max Paiella & The Timeless

Canzoni senza tempo ma sempre sul tempo: sono quelle che hanno scandito il tempo delle nostre attese in macchina, in mezzo al traffico, che hanno dato un tempo rock, pop, funk alle nostre storie d’amore, alle nostre vacanze e alle nostre serate alcoliche. Canzoni che ci sono venute in soccorso nei momenti neri, appena in tempo. Come sono nate le canzoni e le storie ad esse collegate? Ve lo raccontano Max Paiella (basso e voce) e i Timeless, cioè i vocalist Gianluca Crisafi e Anna Laviola, il chitarrista Marco Trillo, il pianista Gianni Romani e il batterista Ernesto Perna.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Al teatro Tor Bella musica il trombettista Wallace Roneye jr.

Il Campus Popolare di Musica, organizzato dall'Associazione Culturale Trousse e con la direzione artistica dell'Alexanderplatz Jazz Club, presenta un workshop con il trombettista americano Wallace Roneye e il contrabbassista Rosario Bonaccorso, che illustreranno e suoneranno il grande jazz newyorkese degli anni 70.

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino 5, ore 21

Blues/Ua notte con i Super Motor Oil al Charity Cafè

Il vocalist e chitarrista Alex Orelli si è trasferito in Irlanda quattro anni fa, ha dato molti concerti tra Cork e Dublino, ha partecipato a numerosi blues festival e a un tour con Sugar Ray Norcia, americano di Boston, uno dei maggiori e più famosi armonicisti e cantanti blues del mondo. Il suo amore per la musica lo spinge a suonare blues, funk, west coast, swing e rhythm & blues, e ha alle spalle due album, uno di brani originali, “I got mean things on my mind”, il secondo, un live con Sugar Ray Norcia, “Someday Someway”. Con lui suonano Andrea Di Giuseppe all’armonica, Light Palone al basso e Lorenzo Francocci alla batteria.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Jazz/Al Parco arriva la Mingus Big Band per i 100 anni dalla nascita di Charles

La Mingus Big Band, a 100 anni dalla nascita di Charles Mingus, celebra la musica del compositore e contrabbassista. Sotto la direzione artistica di Sue Mingus, questa band di quattordici elementi composta da alcuni dei più grandi musicisti di New York conta attualmente undici album, sei dei quali nominati per i Grammy. La formazione si richiama allo spirito della musica mingusiana, un viaggio nel suo affascinante universo: musica inusuale, piena di sfaccettature, di richiami strettamente personali, eppure così universale proprio per la schiettezza e l'immediatezza con cui si lascia ascoltare. Sono i trobettisti Alex Sipiagin, Alex Pope Norris e Philip Harper, i trombonisti Conrad Herwig, Robin Eubanks e Earl Mcintyre, i sassofonisti Sam Dillon, Sarah Hanahan, Alex Terrier, Abraham Burton e Lauren Sevian, Il pianista Theo Hill, il bassista Boris Kozlov e il batterista Donald Edwards. Roba di alta classe.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, sala Sinopoli, ore 21

Jazz/All’Elegance omaggio a Miles Davis con Giambattista Gioia

E’ intitolato “Three Miles” l’omaggio a Miles Davis, musicista che ha fatto la storia del jazz.Il trio formato da Giambattista Gioia (tromba e flicorno), Emanuele Rizzo all’organo Hammons e Andrea Bonioli alla batteria reinterpreta i suoi classici più noti con un sound moderno e aperto.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Musica/Al Campus Popolare l’Orkextra in concerto

Domenica 13 dicembre al Parco Sinisgalli a Ponte di Nona, per la rassegna del Campus Popolare, concerto con l’Orkextra, una ricca formazione giovanile che si divide fra arrangiamenti di qualità e ritmi travolgenti.

Campus Popolare, Parco Sinisgalli, Ponte di Nona, ore 11

Rock/Al Charity Cafè aperitivo blues con Moschen & Petricca

Aperitivo blues, oggi pomeriggio, con i vocalist e chitarristi Patrick Moschen e Pierluigi Petricca, appassionato del blues arcaico. In repertorio brani originali, conditi con blues tradizionali afroamericani.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe