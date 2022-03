Roma, i concerti fino al 13 marzo: da Rubalcaba a Gonzalez

LUNEDI’ 7 MARZO

Jazz/All’Auditorium Fraternali & Buddy’s Place Big Band

Alessandro Fraternali, chitarrista jazz di lungo corso, ha voluto rendere omaggio a suo fratello Virgilio, trombonista romano venuto a mancare nel 2018, e per l’occasione incontra la Buddy's Place Big Band in uno spettacolo trascinante e di alta energia. E’ un’orchestra di sedici musicisti, diretta da Tiziano Liburdi e coordinata dal batterista Fabio Balducci, che riprende l’eredità lasciata dagli arrangiamenti originali dei membri della big band del batterista Buddy Rich e ripropone in maniera fedele e creativa la musica piena di energia di quell’epoca. Ospite d’eccezione sarà Max Ionata, uno dei migliori sassofonisti della scena jazz italiana, che in pochi anni ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo grandi successi dea noi e all’estero.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, sala Sinopoli, ore 21

Jazz/All’Alex il Monday Show di Lino Patruno

Come in ogni primo lunedì torna il Monday Jazz Show del banjoista, chitarrista e bandleade Lino Patruno, che ripercorre la storia del dixieland e del jazz tradizionale con la sua band, fedele al jazz di Chicago e di New York dagli anni '20 agli anni '60, fedele allo stile degli All Stars di Eddie Condon. Con lui suonano Gianluca Galvani alla cornetta, la vocalist e pianista Silvia Manco, Guido Giacomini al contrabbasso, Riccardo Colasante alla bateria e il vocalist Clive Riche.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

MARTEDI’ 8 MARZO

Jazz/All’Alex omaggio di Elisabetta Antonini alle grandi donne

Torna al club il quartetto della vocalist Elisabetta Antonini, con Luca Mannutza al pianoforte, Francesco Puglisi al basso e Francesco Merenda alla batteria. La formazione propone un tributo ad alcune delle più creative musiciste del panorama jazzistico di ieri e di oggi, da Betty Carter a Jay Clayton, Geri Allen, Nina Simone, Sade, Joni Mitchell, Esperanza Spalding, solo per citarne alcune. Cantante e compositrice nota per la sua ricerca, Elisabetta disegna in occasione della Festa della Donna un paesaggio sonoro originale e profondo, celebrando lo sguardo aperto, il punto di vista acuto, la sensibilità e la bellezza, la forza interiore, la creatività e la lungimiranza con cui le donne vivono e si raccontano attraverso la loro musica.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/all’Elegance l’All Women Trio per la Festa della Donna

La chitarrista e vocalist romana Raquel Silva Joly ama il latin jazz e la musica brasiliana, con la contrabbassista Flavia Ostini e la batterista Francesca Avolio forma l’All Women Trio e stasera è all’Elegance pder celebrare la Festa della Donna con un ampio tributo al Brasile: una selezione di perle del periodo della bossanova, rivisitate in chiave personale dopo un lungo e appassionato percorso di ricerca, studio e analisi interpretativa di testi, armonie e ritmi caratteristici di questo affascinante e raffinato stile che ha conquistato il pubblico mondiale a partire dalla fine degli anni '50. Con la sua formazione di sole donne si muove nella bossanova ma anche negli evergreen italiani dagli anni 60 ad oggi, per comparare due mondi musicali che sebbene di matrice differente presentano numerose affinità nell’ispirazione e nel sentimento.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Musica/Omaggio a Chico Buarque De Hollanda di Susanna Stivali

La rassegna ”Sipario di Note”, organizzata dall’Associazione Culturale "La Ciambella", presenta un tributo della vocalist Susanna Stivali al cantautore brasiliano Chico Buarque De Hollanda. S’intitola “Caro Chico", è un progetto e un album che vede Susanna live con il pianista Alessandro Gwis, Marco Siniscalco al basso elettrico e al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria, raccontare la sua grande passione per la poetica sfaccettata di Chico, che attraversa e racconta la musica e la cultura brasiliana da oltre quarant’anni. Riproporre il suo diversificato e enorme lavoro è come esplorare il Brasile nelle sue espressioni più tradizionali, ma anche confrontarsi con un poeta e compositore colto e popolare.

L’album è stato registrato tra Brasile ed Italia con la partecipazione di diversi musicisti, dal compositore Francis Hime al violoncellista Jacques Morelembaum, alla pianista Rita Marcotulli, a Cicero, astro nascente tra i giovani cantautori brasiliani, a Cristina Braga, una delle più apprezzate arpiste del paese sudamericano. Brilla la presenza di Chico Buarque stesso, che ha voluto prendere parte al progetto duettando con Susanna in italiano in uno dei brani tradotti dalla vocalist per il lavoro: “Morena dagli occhi d'acqua”. Il repertorio è cantato interamente in italiano, e sono coinvolti diversi autori e traduttori come Sergio Bardotti, grande amante della cultura brasiliana e amico di Chico, e altri come Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Vinicio Capossela e Max de Tomassi, che ha tradotto diversi brani per il disco.

Teatro Arcobaleno, via F. Redi 1a, teatroarcobaleno.it 06-44248154

Cantautrici/Chiara Civello al Parco con le classiche canzoni francesi

Per la festa della donna la cantautrice Chiara Civello, che si muove spaziando dal jazz alla bossa nova, dai ritmi cubani al beat e al soul, presenta il nuovo tour nel quale oltre a cantare alcune delle sue canzoni più rappresentative presenta dal vivo l'ultimo album “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards”. E’ un progetto di brani classici di autori francesi scritti tra il 1945 e il 1975, resi celebri da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Francis Lai. Sono canzoni tradotte e portate nel mondo da Frank Sinatra, Julio Inglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Dalida, Caetano Veloso.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, sala Sinopoli, ore 21

Soul/Elsa Baldini e Sara Berni live al Fonclea

Due donne in soul per la Festa della Donna: sono la svizzera Elsa Baldini e la nostra Sara Berni, con Muzio Marcellini al piano e tastiere, Mimmo Catanzariti al contrabbasso e Stefano Parenti alla batteria.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner in concerto al Charity Cafè

Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, 06-47825881, ore 22

Musica/Zenìa, al Parco suoni e storie di un paese immaginario

Immaginare un paese, posarlo sulla terra, stretto fra le montagne e il mare, modellare i suoni della sua lingua, inventare usi e costumi e poi raccontarne storie, leggende, personaggi, memorie con musica e parole; ecco Zenìa, luogo appunto immaginario, dove ogni giorno si tende un filo di speranza per disorientare la malasorte offrendo cibo e riparo a chi arriva, dove uomini e donne condividono la paura, il coraggio e l’amore per la bellezza. A realizzare il visionario progetto, nato da un'idea di Nora Tigges e Massimiliano Felice, sono stati cinque musicisti della scena folk/world italiana, affiancati nel live di stasera da diversi ospiti: sono Nora Tigges (canto e testi), Massimiliano Felice (organetto e chitarra), Davide Roberto (percussioni e canto), Massimiliano Bultrini (chitarra), Caterina Palazzi (contrabbasso), Federica Migliotti (supervisione drammaturgica e teatrale), ospiti il sassofonista Nicola Alesini, il chitarrista Matteo Giuliani e le voci di Fabiana Carosi, Camilla Dell’Agnola, Federica Migliotti e Susanna Ruffini.

«Ogni vero viaggio, anche se immaginario, porta a conoscere l’ignoto ma anche e soprattutto a scoprire qualcosa di noi stessi. Quanto a noi abbiamo riscoperto il nostro bisogno di immaginare una comunità degna di essere sognata e ci auguriamo che sia un bisogno condiviso», dicono i cinque musicisti, spiegando che «Zenìa si raggiunge dal mare, nascosta dietro gli scogli, in una piccola baia riparata dal vento: case colorate, montagne sullo sfondo e il porticciolo che ti accoglie nella luce rossa del tramonto. Da terra arrivano suoni: voci, strumenti, stoviglie… una taverna, la taverna di Zenìa. Una porta aperta ti invita a entrare. La lingua di Zenìa è un mistero per il forestiero, eppure nei suoni e nei canti c’è qualcosa che riconosci…». Non vi attira?

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

MERCOLEDI’ 9 MARZO

Jazz/Alla Casa un incontro con la chitarra del grande Ralph Towner

Americano di Chehalis, stato di Washington, 82 anni ma più un gamba che mai, Ralph Towner è uno dei maestri della chitarra acustica nonché una figura atipica nel mondo del jazz, della fusion, della world music. Ha sviluppato una propria tecnica strumentale senza rifarsi a nessun altro chitarrista, è un musicista fra i più originali in senso assoluto, ha fondato la band degli Oregon, ha suonato con Keith Jarrett, Jan Garbarek, John Abercrombie, Glen Moore, Gary Burton, Gary Peacock e tanti altri, compreso il nostro Pino Daniele, e ascoltarlo in una selezione delle sue composizioni e dei suoi arrangiamenti è sempre un piacere, oltre che una stupenda lezione di musica.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/Omaggio a Bill Evans all’Elegance Cafè

Dopo più di quarant’anni dalla scomparsa del pianista Bill Evans (se n’è andato nel 1980), il progetto presentato dal “Tribute to Evans”, un trio riunito per l’occasione, conferisce un riconoscimento particolare, denso di “sentimenti riconoscenti”, a quello che da più parti viene definito come uno dei maggiori esponenti del jazz dopo la seconda guerra mondiale. L’ampiezza dell’eredità musicale di Bill Evans risulta ancora fonte di ispirazione per tutti quei pianisti moderni che continuano a scoprire nel suo stile una concezione generale del pianoforte e interpretativa del jazz, studiata e ammirata in tutto il mondo.

I Tribute to Evans, cioè Giuseppe Caracci al pianoforte, Federico Campanello al contrabbasso e Vincenzo Pellegrino alla batteria, hanno voluto dedicare al progetto tutte le energie musicali a loro disposizione. Lo stile introspettivo di Bill Evans si sposa con le doti pianistiche di Caracci che, unite a uno stile molto personale, richiamano al più classico romanticismo, non disgiunto da una profonda predisposizione al dialogo e all’improvvisazione più spinta.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Jazz/Il quintetto di Fabio Tullio rilegge la musica di Joe Henderson

Intitolato “Inner urge: the music of Joe Henderson”, il progetto del sassofonista Fabio Tullio, con Claudio Corvini alla tromba, Alessandro Gwis al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso e Max De Lucia alla batteria, ripropone la musica di Joe Henderson, uno dei musicisti più originali del jazz moderno. Innovatore e pioniere dell'era Blue Note negli anni '60, il sassofonista di Lima, Ohio, fu tra i primi a sperimentare jazz-rock, strumenti elettrici e sovraincisioni. Musicista impegnato politicamente e socialmente, Henderson è ancora poco praticato e poco considerato in virtù del suo essere un anti-star.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Blues/Al Charity Cafè una notte con gli HotZ

Blues, folk americano e psichedelia in un viaggio sonoro ispirato dalla California degli anni '60; è la proposta degli HotZ, on the road da dieci anni. Sono la vocalist Erika Scherlin, il chitarrista e vocalist Mario Galiano e il chitarrista Alfonso D'Amora.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Al Fonclea concerto dei Margutta Swing

I Margutta Swing sono una formazione nata sulle orme del trio di Benny Goodman, pietra miliare dello stile swing: al clarinetto Stefano Lefevre, al pianoforte Alberico Di Meo e alla batteria Renato Musillo.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

GIOVEDI’ 10 MARZO

Jazz/Da Cuba, Gonzalo Rubalcaba e Aimée Nuviola live al Parco

“Viento y Tiempo” è il progetto che ha unito il talento di due grandi musicisti cubani, la vocalist Aimée Nuviola e il pianista Gonzalo Rubalcaba. E’ un nuovo incontro tra due star che si conoscevano da bambini, quando le loro madri, molto amiche tra loro, li portavano a studiare musica nel Conservatorio dell’Avana. Tanto tempo è passato da allora, e Gonzalo e Aimée sono diventati personalità di primissimo piano della musica cubana nel mondo (lei è vincitrice di un Grammy e di un Latin Grammy, lui, oltre a essere uno dei pianisti jazz più famosi del globo, di Grammy ne ha vinti due più altrettanti Latin Grammy). Oggi sono insieme per un vero e proprio omaggio alla tradizione musicale del loro paese. «Quello che proponiamo – dicono – è un omaggio alla musica che scorre per le strade dell’Avana con la quale siamo cresciuti».

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, sala Petrassi, ore 21

Jazz/Il pianista Benito Gonzales in concerto all’Elegance

Il pianista venezuelano Benito Gonzalez, di base a New York e con due nominations ai Grammy Awards, mescola le tradizioni jazz americane con ritmi da tutto il mondo. Cresciuto suonando la musica popolare tradizionale del suo paese con la famiglia, si è ispirato a Herbie Hancock, McCoy Tyner, Chick Corea e Keith Jarrett finché si è ritrovato negli Stati Uniti. Un ambasciatore culturale americano ha ascoltato uno dei suoi concerti e lo ha invitato a Washington per un live con il batterista ghanese Okyerema Asante, «Da allora – dice - ho deciso di rimanere negli Stati Uniti per imparare la musica nel modo giusto». Ha suonato con il quartetto di Kenny Garrett, la band del sassofonista Pharoah Sanders, Bobby Hutcherson, Dave Liebman, Gary Bartz, Curtis Fuller, Al Foster, Lenny White, Billy Hart e così via, ha vinto numerosi riconoscimenti, dalla Great America Jazz Piano Competition nel 2005 al titolo di “artista Steinways & Sons” comquistato nel 2020 per «il suo suono che è riconoscibile per la potente sezione ritmica e i modelli afro-latini che segue, dando classe ai suoi progetti». E stasera è a Roma, in trio con Will Slater al contrabbasso e Curtis McPhatter alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Musica/Dalla Sardegna al Parco della Musica la voce di Franca Masu

Franca Masu, da Alghero, è una delle grandi voci della Sardegna, riesce a declinare insieme futuro e passato remoto, in nome di un presente che lascia sempre il segno della poesia, della costanza nella ricerca, di un attaccamento alle proprie radici culturali che si rivela pura e profonda ispirazione all'agire nell’oggi. Viene a presentare il suo nuovo album “Cordemar”, insieme al chitarrista Luca Falomi, alla pianista Sade Mangiaracina, al contrabbassista Salvatore Maltana e al batterista Massimo Russino. Il disco, pur partendo dal porto della sua amata città, segna una nuova rotta, come se il sestante del suo cuore le avesse indicato altri mari e nuove latitudini. Il trombettista Paolo Fresu dice che «Franca Masu è una sirena che dalle sue spiagge fa rimbalzare sul mare della musica canzoni necessarie, lievemente malinconiche, saporite di testi e di note scelte una a una con amici musicisti sulla stessa lunghezza d'onda. E’ una creatrice di cerchi concentrici che conservano l'essenziale».

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Live all’Alex il nuovo album dello Sparklin Quintet

Lo Sparklin Jazz Quintet presenta il suo nuovo album “Lost Places", nato da una lunga e intensa collaborazione fra il sassofonista Stefano Negri e il batterista Fabio Casentini. La formazione, con il pianista Luigi Di Chiappari, il trombettista Mariano Di Nunzio e il contrabbassista Amedeo Ronga, si muove in molti filoni classici del jazz americano, dallo swing all hard bop o alla new thing di John Coltrane, senza rinunciare a un lato anche melodico, tipico della cultura italiana dei musicisti. Partendo dal recupero di alcune composizioni riviste in chiave contemporanea, l’album offre un discorso musicale che vede le radici della musica afro-americana convivere con l’elemento essenziale della tradizione italiana. Nel repertorio del quintetto convivono i grandi classici del jazz, oltre a composizioni originali dei componenti del quintetto.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Rock/Al Killjoy Stef Burns e Peppino D’Agostino

Nello "Stammi Vicino Tour 2022" la collaborazione fra Stef Burns, chitarrista elettrico e cantautore californiano (sul palco con Vasco Rossi dal 1995) e Peppino D’Agostino, virtuoso italiano trapiantato negli Stati Uniti e eletto nel 2007 miglior chitarrista acustico al Guitar Player Readers Choice Award, va avanti da un bel pezzo. Il duo, che ha realizzato insieme l’album “Bayshore Road” nel 2005 e composto la musica per il singolo di Vasco Rossi da cui prende il nome il tour “Stammi Vicino”, torna sui palchi in Italia. «”Stammi Vicino” ci sembrava il giusto messaggio da trasmettere in questo momento particolare: il mondo della musica ha bisogno di supporto e di scambio tra gli artisti e il pubblico, è per questo che abbiamo ripreso il titolo della canzone a cui abbiamo collaborato come nome del tour - dichiarano Stef e Peppino. - Le nostre sonorità sono complementari, e questa collaborazione ci dà sempre l’occasione per metterci alla prova e fare quello che più ci piace: sperimentare e fondere tecnica e passione».

Kill Joy, via Appia Nuova 1228, killjoy.it, ore 21:30

Jazz/Il trio Gipsy Legacy in concerto al Charity Cafè

Una notte di musica zingara con i Gipsy Legacy Project, formazione composta da Lorenzo Bucci e Federico Procopio alle chitarre e Giuseppe Civiletti al contrabbasso, che si ispira alla tradizione jazzistica europea francese, quella del chitarrista gitano Django Reinhardt. Il trio propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, tutte in stile gypsy jazz che vi riporteranno alle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta in un mix di virtuosismo e pathos.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Rock/Tributo ai Beatles con i Fourmidabili Club al Fonclea

I Fourmidabili Club, la Beatles Tribute Band nata nel 2021 che propone le canzoni dei Beatles con esecuzioni fedeli e in linea con gli originali, spazia nel vasto repertorio dei fab four, riscoprendo anche brani meno conosciuti ma che hanno segnato l'evoluzione musicale dei Beatles. Sono Alberto Popolo (voce, piano, chitarra), Aldo Marracino (chitarra), Sergio Marini (basso) e Luca Mariani (batteria).

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

VENERDI’ 11 MARZO

Jazz/All’Alex Enzo Scoppa presenta live l’album “Strings and More”

Il sassofonista Enzo Scoppa, fra i più rappresentativi veterani del jazz romano, propone il suo nuovo album "Strings and More" con i musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del disco. Scoppa si distingue per il suo timbro graffiante, per il suo spiccato gusto nella ricerca melodica, per uno stile e una propensione assai vicini all'hardbop. Con lui sono sul palco il trombettista Cicci Santucci, il sassofonista Gianni Oddi, il pianista Andrea Beneventano, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, ospiti il pianista Luca Iacovella e la vocalist Fabiana Rosciglione.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Il Pino Jodice Jazz Trio live alla Casa

Il progetto “PJTrio – Pino Jodice Jazz Trio – Infinite Space” è l’ultimo lavoro discografico della formazione che ha all’attivo una collaborazione ventennale e un’attività concertistica immensa. E’ stata per molti anni la sesione ritmica della Parco della Musica Jazz Orchestra e ha collaborato con artisti famosi come Mike Stern, Kenny Wheeler, Michel Portal, Bob Brookmeyer, Maria Scheneider, Bill Holmann, Nguyen Le, Dick Oatts, Tommy Smith,Paul Mc Candless, Dave Douglas, Frank Tiberi, George Garzone, Enrico Rava, Paolo Fresu e tanti altri. L’album riunisce le composizioni originali del leader, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Pino Jodice. Con lui ci sono Luca Bulgarelli al contrabbasso e Pietro Jodice alla batteria.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/Al Charity il trio di Talone suona i brani di Ray Brown

Il trio composto da Giuseppe Talone al contrabbasso, Gino Cardamone alla chitarra e Andrea Nunzi alla batteria propone un repertorio mainstream composto da standard del songbook americano e da varie composizioni originali del leggendario contrabbassista americano Ray Brown.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz/All’Elegance con Massimo Pirone omaggio a Nat King Cole

Il trombonista Massimo Pirone offre un progetto nato dalla sua passione per il vocalist e pianista Nat King Cole (scomparso nel lontano 1965), tributo doveroso anche perché tra l’altro ha preso parte a due tournée italiane della figlia di Nat, Natalie Cole. Con lui sono sul palco il vocalist Alessandro Contini, il pianista Oliver von Essen, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Post-Punk/Lora and the Stalkers all’Asino che Vola

Lora and the Stalkers è una band romana nata nel 2016. Si presenta con un ricco sound post-punk (The Clash, Siouxsie and the Banshees...), new wave e garage. Guidata da Lora Ferrarotto (vocalist, chitarrista e paroliere) e Alessandro Meozzi (polistrumentista, cantautore, anche leader della band Statale 66), vede Luca Rea alle chitarre, Alessio Morelli al basso e Simone Temporali alle tastiere e all’elettronica. La formazione offre una trama sonora dream pop, nello stile di diversi gruppi contemporanei (Chromatics), ispirata anche alle produzioni sperimentali di David Lynch e Angelo Badalamenti.

L’Asino che Vola, via Antonio Coppi 12, 06-7851563, ore 22

Rock/Tutti gli anni ’60 con i Rocches al Fonclea

Tutti i grandi classici del beat italiano degli anni 60, da Caterina Caselli ai Rokes, Mal & Primitives, Equipe 84, Dik Dik, Little Tony, ma anche grandi successi stranieri dell’epoca, dai Beatles ai Rolling Stones o ai Turtles: è il repertorio dei Rocches, che cantano tutti e sono Andrea Sanarica al basso, Fabio Maccheroni alla chitarra, Cristiano Sacchi alla chitarra e alle tastiere, Luca Biagini alla batteria e Alessandro Pescetelli alla chitarra e alle percussioni.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 12 MARZO

Jazz/Bianchini e Mannutza suonano il meglio del nostro jazz

Uno dei più interessanti giovani sassofonisti, Filippo Bianchini (nato a Orvieto e di base a Roma) e uno dei più brillanti pianisti della scena nazionale, Luca Mannutza (sardo di Cagliari) presentano dal vivo il loro nuovissimo album “A tu per tu”, un affettuoso omaggio alle composizioni di alcuni dei più grandi jazzisti italiani, da Franco D'Andrea a Enrico Rava, Enrico Pierannunzi, Max Ionata, Marco Collazzoni, Roberto Gatto, Daniele Tittarelli, Enrico Bracco e così via. Il progetto offre anche brani originali. «L'amore per il jazz e per i musicisti che lo fanno bene – dice Bianchini – è all'origine di questo lavoro, che vuole essere un omaggio a chi ricerca e spende le proprie energie in qualcosa di bello a cui tutti possono e devono usufruire, specialmente in questi momenti di difficoltà».

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/All’Alex tributo di Francesco Bearzatti al grande Tony Scott

Anthony Joseph Sciacca, americano di Morristown, New Jersey (ma i suoi genitori erano emigrati siciliani di Salemi), nato nel 1921 e scomparso a Roma nel 2007, diventato famoso con il nome d'arte Tony Scott, è stato un grande clarinettista e sassofonista, la sua carriera è una bella pagina della storia del jazz, ha vissuto anni e anni nella nostra città e alla sua scuola sono cresciuti molti musicisti romani e italiani. Per intenderci, ha suonato con i più grandi jazzisti dell’epoca d’oro come Errol Garner, Charlie Parker, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, ha collaborato come clarinettista, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra con la sua grande amica Billie Holiday, ha inciso con il pianista Bill Evans... Meritava un tributo, ne ha già avuti tanti e l’ultimo glielo dedica il sassofonista e clarinettista Francesco Bearzatti con "Portrait of Tony", nuovo progetto discografico della Parco della Musica Records, un ritratto del grande musicista amatissimo nella capitale. Spulciando tra la sua biografia Bearzatti ha scoperto che il 17 giugno del 2021 Scott avrebbe compiuto 100 anni, e stasera, con Federico Casagrande alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria, lo celebra.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Al Cotton Club omaggio di Greg ai Beach Boys

Si chiama The Surf Service la band che vede Greg, cioè Claudio Gregori, alla chitarra e voce, Luca Majnardi a voce, tromba e trombone, Alessandro Meozzi alla chitarra e voce, Mary di Tommaso alla voce, Fabio J. Giannelli alla batteria, Danilo Bigioni al basso, Simone Temporali alle tastiere e Olimpio Riccardi ai sassofoni e voce: è la formazione con la quale Greg offre un viaggio negli anni ’60 che ripercorre la storia dei Beach Boys, partendo dalla musica surf fino a raggiungere i brani più sperimentali scritti da Brian Wilson negli anni a seguire.

La serata dedicata alla band californiana ripercorre le principali hit del passato fino a toccare i dischi più all’avanguardia come “Pet Sounds” e “Smile”, che hanno influenzato in maniera indelebile il pop e il rock degli anni a seguire. I Surf Service non propongono un semplice omaggio ai Beach Boys ma riarrangiano i brani in chiave moderna rispettando la poetica della band. Il concerto, quindi, rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia dei Beach Boys e una rilettura originale di brani come “You Still Believe In Me” o “Surfin USA”, che in diverse modalità sono considerati vere e proprie pietre miliari nella storia della musica.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/Blues Rock Night con i Taylors al Charity Cafè

Una Blues Rock Night con il trio dei Taylors: la band, due chitarre acustiche (Stefano Buonamico e Fabio Servilio) e una voce al completo di armonica (Luca Vaglica) propone un ampio repertorio di rivisitazioni di brani dei Doors, Pink Floyd, Velvet Underground, Depeche Mode, Peter Gabriel, David Sylvian, Sting, Rolling Stones, Eric Clapton, REM.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Jazz manouche/All’Elegance un omaggio a Django Reinhard

I Gipsy Legacy Project, ovvero i chitarristi Lorenzo Bucci e Federico Procopio, il sassofonista Patrizio Destriere, la vocalist Elena Friedrich e il contrabbassista Giuseppe Civiletti, si ispirano alla tradizione del jazz manouche francese e in particolare a quella del chitarrista gitano Django Reinhardt, e propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, tutte in stile gypsy jazz che riportano alle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta in un mix di virtuosismo e pathos.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendo la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

DOMENICA 13 MARZO

Jazz/Al festival “Jazz Idea”, di Santa Cecilia, Lucio Perotti e Syncotribe Trio

Il festival “Jazz Idea” del Conservatorio Santa Cecilia propone tredici concerti aperti al pubblico a ingresso gratuito con artisti internazionali e italiani accanto ai nuovi talenti del Conservatorio, protagonisti David Linx, Alex Sipiagin, Maurizio Giammarco, Franco D'Andrea, Giovanni Tommaso, Paolo Damiani, Daniele Roccato, Bruno Tommaso, Rosario Giuliani, Pietro Lussu, Nicola Stilo, Mario Corvini e Claudio Corvini con Santa Cecilia Jazz Ensemble, Carla Marcotulli, Cinzia Gizzi.

Oggi due band rivisitano “Symbiosis”, album annata 1974 del pianista Bill Evans con l’orchestra del compositore tedesco Claus Ogerman, considerato uno di quei dischi sconosciuti da riscoprire con urgenza. Sono il trio del pianista Lucio Perotti, con Giulio Scarpato al basso e Massimo Di Cristofaro alla batteria, e il Syncotribe Trio del sassofonista Maurizio Giammarco, con Luca Mannutza all’organo Hammond e Enrico Morello alla batteria.

Conservatorio Santa Cecilia, conservatoriosantacecilia.it, via dei Greci 18, 06-36096720, ore 18

Jazz/All’Alex Jean-Pierre Como e Walter Ricci con “My Little Italy”

il pianista francese Jean Pierre Como con il vocalist Walter Ricci, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria, presenta "My Little Italy”, un viaggio nel tempo che è il suo nuovo progetto (e album) di riscoperta dell’Italia, quella dei suoi sogni, fatto con una serie di canzoni in napoletano, italiano e inglese e brani strumentali, un cocktail nel quale Como svela una parte della sua Italia intima, della sua immaginazione fatta di momenti, profumi, luoghi che esistono, sono esistiti o esisteranno. Virtuoso delicato e appassionato, il pianista si unisce al fenomeno Walter Ricci, che si è distinto accanto a Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, il cantante Michael Bublé e tanti altri.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Il jazz che ha fatto la storia del cinema, live all’Elegance

Il Jazz&Movie 4et, guidato dal pianista Andrea Sartini, ripropone i brani jazz che hanno fatto la storia del cinema. «Prova a immaginare di guardare i tuoi film preferiti senza musica. Come ti sentiresti se non vedessi altro che immagini in movimento prive di ogni commento sonoro? Che sarebbe “Star Wars” senza le composizioni di John Williams? E “Mission” senza il tema di Ennio Morricone?», si è chiesto Sartini. Così ha scelto una selezione di brani che fanno rivivere quei sentimenti legati alla passata visione dei film. Il progetto, nato già da alcuni anni, ha preso forma nel momento in cui quattro amici hanno deciso di riscrivere queste musiche secondo un proprio e comune linguaggio sonoro, appunto il jazz.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Blues/Aperitivo al Charity con il country di W.F. Severs

W.F. Severs è un musicista country blues di Sheffield, in Inghilterra, che si è recentemente trasferito a Roma. La sua passione per il blues viene da alcuni dei primi grandi come Big Bill Broonzy, Mississippi Fred Mcdowell e R.L. Burnside tra molti altri. È bravo e per l’occasione viene accompagnato dall’armonicista Andrea Di Giuseppe. La loro conoscenza della tradizione country blues offre ottima musica live per l’aperitivo della domenica.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 18

Rock/I Jump Aces negli anni ‘50 al Cotton Club

Per gli appuntamenti della serie “Bevo solo Rock’n’Roll” stasera, dopo la consueta lezione di ballo della scuola Rocking Boogie, torna al Cotton la band dei Jump Aces, formazione romana di jump blues & swing che di nuovo ha solo il nome, visto che è formata da diversi musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo: sono il vocalist e pianista Marco Meucci, il chitarrista Alessandro Angelucci, Al Compassi al basso e Lorenzo Fancocci alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Rock/Al Fonclea The Pipers

Un duo divertente e scatenato, quello formato dai vocalist e chitarristi Greg, cioè Claudio Gregori, e Alessandro Meozzi: propone un repertorio che passa dal rock'n roll al country per una serata divertente e in allegria.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30