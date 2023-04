Da Patty Pravo alla Eko Orchestra: i concerti a Roma fino al 9 aprile

LUNEDI 3 APRILE

Musica/Patty Pravo, al Sistina il “Minaccia Bionda Tour”

Alla tenera età di 75 anni (li compirà fra pochi giorni) Patty Pravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, nata a Venezia il 9 aprie 1948, arriva a Roma con il suo “Minaccia Bionda Tour”, nel quale, affiancata dalla sua band e da Pino Strabioli nel ruolo del narratore (nella prefazione al libro che dà il titolo alla tournée, uscito nel 2020, Pino definisce Nicoletta "un'opera d'arte vivente”) propone i successi di una lunghissima carriera con 120 milioni di dischi venduti. La star che ha cominciato la sua avventura più di mezzo secolo fa dal romano Piper Club, offre concerti che sono anche un momento di raccoglimento e divulgazione. Nicoletta trasforma il suo show in un convivio fatto di aneddoti, materiale video, confessioni e retroscena, il tutto nella cornice delle sue canzoni evergreen, da “Pazza idea” a “Ragazzo triste”, “Pensiero stupendo”, “Il Paradiso”, “La bambola”, “E dimmi che non vuoi morire” e via di questo passo, e si esibisce anche con brani dalle sonorità più ricercate, nello stile rivoluzionario con il quale intrattiene il pubblico da sempre, comprese canzoni dell’album del 2019 “Red”, di autori come Franco Califano ("Io so amare così", un inedito lasciato in eredità a Patty nel proprio testamento artistico), Frank Del Giudice, Giuliano Sangiorgi, Ivan Cattaneo, Giovanni Caccamo, Antonio Maggio, Marco Rettani e Fulvio Marras. Che altro aggiungere?

Teatro Sistina, www.ilsistina.it, via Sistina 129, ore 21

Musica/All’Elegance il trio Blue Monday suona Keith Jarrett

Il Blue Monday Trio (il pianista Emanuele Rizzo, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria) rilegge la musica del pianista americano Keith Jarrett, classe 1945, già partner di star come Art Blakey, Charles Lloyd, Miles Davis. I suoi brani e il suo modo di improvvisare abbracciano oltre al jazz la musica classica, il gospel, il blues e la musica etnica, ed è considerato uno dei pianisti di maggior successo nella storia del jazz.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 4 APRILE

Folk/Gli Eugenio in via di Gioia live all’Orion

Gli Eugenio in Via Di Gioia (il vocalist e chitarrista Eugenio Cesaro, i il pianista e fisarmonicista Emanuele Via, il batterista Paolo Di Gioia e il contrabbassista Lorenzo Federici) nascono come artisti di strada e dalla tradizione delle balere, dello swing e del folk italiano fino ad arrivare al più recente nu-folk. La band ha fatto parlare di sé per aver intrattenuto con un live on the road i viaggiatori del treno Italo sulla tratta Torino-Roma in ritardo di oltre sei ore, ma a parte episodi del genere è gente che suona e che ci sa fare. Con quattro album alle spalle (l’ultimo è “Amore e rivoluzione” del 2022, dodici brani ispirati a una frase dello scrittore di fantascienza Ray Bradbury dedicata agli studenti, cioè “salire sugli scogli più alti, saltare verso il mare e imparare a costruirsi le ali durante il volo”) si sono confermati un gruppo con tutte le carte in regola. E dal vivo sono piacevolissimi.

Orion Live Club, orionliveclub.com, viale J.F. Kennedy 52, Ciampino, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz swing e gipsy con il Mistery Pacific Trio

È la notte del Saint Louis College of Music, che propone il live del Mistery Pacific Trio, ovvero i chitarristi Alessandro Russo e Francesco Pucci e il contrabbassista Christian Antinozzi, in una serata nata per rivivere lo swing e il gipsy jazz. Russo, classe 1957, con più di 40 anni di carriera all'attivo, ha suonato con Stephane Grappelli, Tommy Emmanuel, Angelo Debarre, Art Farmer, Harold Bradley, Tony Scott, Massimo Urbani, Romano Mussolini, Lino Patruno, Renzo Arhore. Pucci, classe 1989, si è esibito in Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Portogallo, Spagna, Polonia, Svizzera e Austria, Antinozzi classe 1977, ha lavorato con Arbore, Pino Jodice, Stefano Cantini, Maurizio Urbani, Minnie Minoprio e tanti altri.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/All’Elegance tributo a Chick Corea del trio di Dario Piccioni

Tributo al leggendario pianista e compositore Chick Corea, scomparso un anno fa. Protagonista di una carriera lunga sei decenni durante i quali ha ottenuto 27 Grammy Awards, tracciando nuove strade compositive nell’ambito del jazz e oltre, dagli esordi con Miles Davis alla collaborazione con i nuovi talenti del jazz. Glielo offrono il pianista Vittorio Solimene, Dario Piccioni al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte , che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Al Fonclea gli amici di Maria Rosaria de Medici

Una serata di jazz con gli “Amici di Maria”, cioè la pianista e vocalist Maria Rosaria de Medici, con il chitarrista Andrea Amici, Luca Chiaraluce al contrabbasso e Claudio Massatani alla batteria.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

MERCOLEDI’ 5 APRILE

Jazz/Torna all’Elegance la band degli Swing Dogs

La musica jazz degli anni ’20 e ’30 riesumata e riprodotta come dal cono di un vecchio grammofono da Guido Giacomini (contrabbasso e voce), Piercarlo Salvia (sassofoni) e Marco Cortese (chitarra). Quella del gruppo degli Swing Dogs è un’esperienza “filologica” sulle orme di Fats Waller, Mills Brothers, Slim & Slam e compagni, divertente e pieno di sorprese soprattutto per chi non frequenta abitualmente il jazz d’epoca. Giacomini ha avuto tante collaborazioni con più grandi musicisti jazz italiani e internazionali, come Irio de Paula, Romano Mussolini, Franco Bolignari, Randy Sandke, Jeremy Cohen e Carol Sudhalter.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Rock/All’Officina Pasolini le 35 chitarre dell’Eko Orchestra

Arriva la Eko Orchestra, ensemble di chitarre di trentacinque elementi che affronta diversi generi musicali e propone il progetto “Gitano va a Piazza Grande” con la direzione e le orchestrazioni di Angelo Mirante. L’ultima scelta musicale è quella di suonare il rock con le chitarre classiche, unite alle sonorità del cajon, del tamburo a cornice e del contrabbasso. L’obiettivo è trattare il repertorio rock sfruttando le potenzialità timbriche della chitarra classica. Sono giovani musicisti provenienti da dodici comuni della provincia di Frosinone, ognuno portatore di esperienze, culture, conoscenze e età diverse.

Officina Pasolini, Teatro Eduardo De Filippo, viale Antonino di San Giuliano 782, ore 21

Jazz/All’Alex il trio del pianista Andrea Rea

Stasera è sul palco il trio del pianista Andrea Rea, campano di Pomigliano d’Arco, 40 anni, uno dei nomi più richiesti nell’ambiente jazz, con il contrabbassista Daniele Sorrentino e il batterista Lorenzo Tucci. Collabora da anni con numerosi musicisti tra cui Stefano Di Battista, Dianne Reeves, John Patitucci, il suo approccio e la sua musica si rifanno a innumerevoli colori ispirati dalla tradizione e a diversi generi e stili di musica, che funge da supporto a un linguaggio personale influenzato da diverse tipologie.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con Funnikola & The Sband

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspettano i Funnykola & The Sband. Aprono la session il vocalist Fabio Jannicola, il chitarrista Francesco Marino, il bassista David Pintaldi e il batterista Mario Damico. Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Al Fonclea i Docs in Jazz

“Docs in Jazz” è il gruppo musicale di medici per antonomasia. I componenti sono tutti di Roma: Giuseppe Teofili al piano (odontoiatra libero professionista), Giacomo Olivi al basso (odontostomatologo Osp. San Camillo), Salvatore Cisternino al sax alto (radiologo Osp. San Camillo), Marco Verrecchia al sax (ostetrico Osp. San Filippo Neri), Silvia Giuliani alla batteria (radiologo interventista Osp. San Camillo), accompagnano la voce di Karen Smith. L’ideazione della band risale al 2013, quando cinque stimati medici appassionati di jazz hanno fondato il gruppo, con l'intento di coltivare la propria passione e di trasmetterla alla cerchia di conoscenze. I Docs si incontrano settimanalmente per le prove musicali a casa di Zia Silvia

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

GIOVEDI’ 6 APRILE

Cantautori/Luca Carocci in concerto all’Angelo Mai

Dopo aver curato la colonna sonora del film “Va bene così” di Francesco Marioni, il cantautore romano Luca Carocci, reduce da Miami e Brasile, ripercorre tutta la sua discografia, dall’esordio con “Giovani Eroi”, passando per “Missili e somari” fino ad arrivare ai brani più recenti dell’ultimo album “Serenata per chi è nervoso”. Ad accompagnarlo saranno anche Roberto Angelini, Ramon Caraballo, Valerio Roscioni e Matteo Pezzolet.

Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 21

Cantautori/Al Parco in tanti con Chiara per “Primavera Unplugged”

Giovani cantautori e cantautrici della Arte2o Music Academy, eccellenza romana nella formazione musicale, presentano in concerto una collezione dei loro migliori brani inediti. Dopo un’attenta selezione da parte della giuria dei docenti e una preparazione costante durante l'anno accademico, gli allievi sono pronti a calcare per la prima volta il palco nel progetto "Primavera Unplugged", celebrazione del talento che nasce, si esprime attraverso la canzone e si emoziona nel condividerla. Presenta la serata la giovane cantatrice romana Chiara Cami, classe 1998, già reduce da periodi passati negli Usa e in Canada.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/All’Elegance tributo a Chat Baker dell’Hammond Chet Trio

Il trio formato da Giambattista Gioia al flicorno, Oliver Von Hessen all’organo Hammond e Andrea Bonioli alla batteria rivisita molti dei classici che il celebre musicista amava suonare (dai primi anni fino ai brani più recenti) cercando di non tradire la proverbiale morbidezza del suono e il dinamismo ritmico melodico di chi accompagnava di volta in volta Chet Baker, uno dei più amati trombettisti della storia del jazz, tra i bianchi senza dubbio fra i migliori. Vocalist dal timbro più che singolare, cantando “My funny Valentine” e altri standard del jazz, si è guadagnato l’olimpo dei grandi della musica del Novecento.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/All’Alexanderplatz la Libera Orchestra del Jazz Italiano

Ariva la LOJI, Libera Orchestra del Jazz Italiano, progetto nato a febbraio 2020 dalla volontà di tre giovani compositori, Gabriele Ceccarelli, Filippo Minisola e Matteo Rossi, formati all’interno del Saint Louis College of Music. Terminati gli studi, la volontà di portare la propria voce nel mondo della musica e la grande passione per il jazz italiano li hanno spinti a ideare un’orchestra formata da giovani musicisti, per riportare al centro il valore e la tradizione delle grandi formazioni italiane di musica jazz.

Sono tanti: i sassofonisti Eugenio Varcasia, Daniel Ventura, Marco Bonelli e Riccardo Nebbiosi, i trombettisti Matteo Costanzi, Giuseppe Panico e Giuseppe Scrima, i trombonisti Davide Di Pasquale e Stefano Coccia, la vocalist Serena Lo Curzio, Francesco Raucci alla chitarra, Vittorio Solimene al pianoforte, Roberto Sanguigni al contrabbasso e Daniele Quaglieri alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Minnie Minoprio live con tanti altri ospiti al Cotton Club

Nel prossimo appuntamento dedicato alla primavera la vocalist Minnie Minoprio si destreggerà fra il jazz e la canzone romantica raccontando storie e aneddoti che si nascondono dietro alle canzoni. Per l’occasione sarà accompagnata da Alessandro Bonanno al pianoforte, Valerio Serangeli al contrabbasso e Alberto Botta alla batteria, e tanti ospiti, a partire da Jasmine Rotolo, figlia della celebre soubrette, con l’argomento principale che sarà la “Roma a primavera” raccontata negli stornelli di Trilussa. Ci sarà anche un omaggio a Franco Bolignari con la figlia Costanza, che porterà sul palco alcuni grandi successi legati alle musiche dei cartoni animati, e Paola Zaccaro che leggerà i suoi stornelli. Lo spettacolo sarà di due ore, seguito da una jam session con i colleghi e gli amici invitati.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Jam session al Charity con i Vigil 4et

Jam session, stasera, dedicata ai brani famosi del jazz con i Vigil 4et, cioè il sassofonista Filippo Bianchini, il pianista Roberto Tarenzi, Francesco Puglisi al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Tutti i musicisti di jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Al Fonclea una Beatles night con i Phyasko

Un fedele omaggio ai Beatles con la band dei Phyasko, ovvero il vocalist, chitarrista e pianista Stefano Alessandrini, i vocalist e chitarristi Carmine Martorella e Nicola Ocello e gli special guest Duilio Sorrenti alla batteria e Mariano Perrella al contrabbasso.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

VENERDI’ 7 APRILE

Musica/All’Elegance doppio omaggio a Stevie Wonder

Doppio tributo, stasera e domani, al grande Stevie Wonder: glielo dedica un gruppo nato proprio per rendere omaggio al vocalist, musicista e compositore nato nel 1950 nel Michigan; sono Valentina Ranalli. vocalist che riesce a interpretare in modo eccellente le canzoni di Stevie, il trombettista Benny Amoroso, il pianista Vittorio Solimene, il contrabbassista Christian Antinozzi e il batterista Giampaolo Scatozza. Il loro repertorio comprende i grandi classici del cantautore americano, come "Superstition", "Isn't She Lovely", "I Wish" e molti altri, e la performace della band è energica, coinvolgente e piena di groove.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity una notte con Baraka Trio

Báraka è un luogo di ascolto e di ricerca, nonché una band formata dal vocalist e pianista Diego Caravano, dal chitarrista e bassista Francesco Poeti e dal batterista Alessandro Marzi. In repertorio brani di altri musicisti, che spaziano da Thom Yorke a Prince, da Bill Evans a Caetano Veloso, da Bjork ad Edu Lobo, da Desmond Stone a Duke Ellington, dall’antica tradizione gregoriana alla canzone napoletana.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/Due live all’Alex del quartetto di Filippo Bianchini

Due serate, oggi e domani, con il quartetto del sassofonista Filippo Bianchini, nato a Orvieto e da anni in movimento fra Roma e Bruxelles: sono lui al sax tenore e soprano, Domenico Sanna al piano, Giulio Scianatico al contrabbasso e Armando Luongo alla batteria, e hanno all’attivo già quattro album prodotti e pubblicati dall’etichetta belga September. In repertorio composizioni originali e di Duke Ellington, John Coltrane, Mles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, Joe Henderson, Herbie Hancock, Seamus Blake, Brad Mehldau, ma anche Maurice Ravel, Ciajkovskij, Strawinsky e altri.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21

Rock/Con i Tree Gees oggi e domani tutti iìgli hit dei Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendovi la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, stasera e domani sera, ore 21.30

SABATO 8 APRILE

Rock/Al Monk lo Stato Sociale presenta live il nuovo album

Breve storia: lo Stato Soclale è un gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tutti e tre, all'epoca, dj di Radio Città Fujiko a Bologna. Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con l'ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 la band partecipa al festival di Sanremo con la canzone “Una vita in vacanza”, ci torna nel 2021 con il singolo “Combat pop”, e adesso è on the road con un nuovo album, provvisoriamente chiamato “Un disco bellissimo”.

“Siamo tornati e abbiamo molte cose da dire - spiegano. - Lo faremo ripartendo dalle origini, con i tratti inconfondibili che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni, senza paranoie o filtri: incazzati, ironici, liberi, anticapitalisti e controcorrente. Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole. Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso. E sì, suoneremo anche le vecchie canzoni. Per festeggiare il ritorno, la band (Alberto Cazzola, voce e basso; Francesco Draicchio, sintetizzatore, sequencer, programmazione, percussioni, voce; Lodovico Guenzi, voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore; Alberto Guidetti, drum machine, programmazione, sintetizzatore, sequencer, voce; Enrico Roberto, voce, sintetizzatore, pianoforte, rhodes, programmazione) annuncia il tour che porterà sui palchi il disco in uscita a maggio.

Monk Club, monkroma.it, via Giuseppe Mirri 35, ore 22

Jazz/Lallo & i Fusi Orari live al Cotton Club

Il vocalist Lallo Circosta e la band dei Fusi Orari offrono la loro consueta carica ironica, irriverente e goliardica per una serata all’insegna della comicità e delle risate. Lallo, classe ‘68, artista dinamico e fantasioso, dal 1994 è front-man della formazione con la quale ha dato centinaia di spettacoli. Musica vintage e coinvolgimento del pubblico sono gli ingredienti fondamentali della metafisica lalliana, che spazia dal cantautorato ai cartoni animati. Circosta ha collaborato per anni come cantante comico con Nino Frassica e nella trasmissione “Domenica in”, e mescola musical e teatro. Con lui suonano Alex Massari alla chitarra, Andrea Rongioletti alle tastiere, Fabio De Silvestre al contrabbasso e Massimiliano Rocca alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/Greg’s Country Spirit live al Cotton Club

Nuovo appuntamento con Greg, cioè Claudio Gregori, musicista, che torna al Cotton Club con voce e chitarra e la formazione Greg’s Country Spirit, cioè Alessandro Valle (chitarra elettrica e pedal steel guitar), Primiano Di Biase (tastiere), Danilo Biggioni (contrabbasso) e Stefano Corrias (batteria). Oltre a portare in scena alcuni grandi successi del genere la band sarà alle prese anche con brani originali in italiano a firma Greg. Vi aspetta una mandria di canzoni nelle praterie del country, musica ruspante dalla quale è nato il rock. Dal bluegrass al Nashville, all’honky tonk, all’hillbilly, il Country Spirit vi farà cavalcare con i brani di Johnny Cash, Hank Williams, Merle Haggard e Wayne Hancock.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/I Fleurs Du Mal in concerto al Charity

La band del Fleus Du Mal (Stefano Iguana, voce e chitarra; Graziella Olivieri e Clemente Verdicchio, sassofoni; Roberto Cruciani, basso; Fausto Casara, batteria) propone un set acustico dedicato al blues con i brani del recente album "Gumbo" e composizioni originali come il singolo "El Caracol", la ballad "Blues Cares", "800 Fantasmi", diversi standard di blues e swing e titoli dei precedenti dischi "Road Sweet Home", "Luna Blues", “Lost & Found", "Swinging Boat" e altri classici.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 9 APRILE

Rock/Al Fonclea negli anni ’60 con i Beat Generation

La band dei Beat Generation vi riporta negli anni e nel rock di quei tempi. Guidati dal vocalist e chitarrista Sergio Meozzi, sono Riccardo Fabrizi alla chitarra elettrica, Marco Quagliozzi alle tastiere, Claudio Ramini al basso e Biagio Di Grazia alla batteria.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30