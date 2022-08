Concerti a Roma fino al 14 agosto: da Patty Pravo al Brasile, dal festival Diva's Jazz al tango di Girotto

Concerti a Roma fino al 14 agosto a Roma.

LUNEDI’ 8 AGOSTO

Jazz/Al Celio la vocalist Greta Panettieri e il trio di Paolo Recchia

Doppio live, stasera a Jazz & Image: alle 21 è di scena la vocalist romana Greta Panettieri, che in duo con il pianista Andrea Sammartino propone un’osmosi tra jazz e pop dal titolo “Collection”. Tra i brani del suo omonimo album uscito nel 2020, non mancheranno le suggestioni di “GoodBye Stranger” e di “Easy”, né le improvvisazioni di pezzi tratti da “Non Gioco più”, il suo disco dedicato a Mina del 2014, né altri brani originali. Greta. vocalist dalla personalità vulcanica, è cresciuta artisticamente a New York per poi riportare il suo talento in Italia. Non solo cantante e compositrice: la Panettieri è anche multistrumentista (suona il violino, la chitarra, il pianoforte) e autrice di testi anche per canzoni di suoi colleghi (Gegè Telesforo, Ainé). Pianoforte.

E alle 22 è la volta del Peace Hotel Trio del sassofonista Paolo Recchia, con Nicola Borrelli al contrabbasso e Enrico Bracco alla chitarra. Il musicista è uno degli artisti che si sono fatti notare grazie al suo linguaggio e a un suono personale fatto di melodia, lirismo, sensibilità e swing. Recchia si esibirà con il suo trio. In scaletta brani originali e standard della tradizione jazzistica totalmente riarrangiati e rivisitati in versione pianoless e drumless. Il trio rappresenta la realizzazione di un progetto intimo, creativo, di ricerca personale e con uno stile attento alle dinamiche, il tutto come conseguenza naturale del feeling musicale ed umano creatosi nel tempo. La formazione ha all’attivo 2 album: Paolo Recchia “Three for Getz” e Paolo Recchia “Peace Hotel”.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Rock/Greg con la band Statale 66 live al Village Celimontana

Ogni lunedì spazio all'infinita fantasia e genialità di Claudio "Greg" Gregori, un appuntamento fisso per tutta l'estate dove si alternerà tra i ruoli di rocker, crooner, chitarrista, presentatore, comico e direttore artistico. Questo lunedì con gli Statale 66, band dal genere alternative rock, indie rock, rockabilly, psychedelic, nota per la partecipazione ome rock band nel programma Straccult di Marco Giusti in onda su RAI 2 dal 2014 al 2020: sono Alessandro Meozzi, chitarra e voce, Mary di Tommaso, chitarra acustica e voce, Fabio Giannelli al basso e Giulia Meozzi alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MARTEDI’ 9 AGOSTO

Musica/Le canzoni dei mariachi in “Tierra de Mexico” per “Cerchi e Fori”

Per la rassegna “Cerchi e Fori” Finisterre presenta in via dei Cerchi, all'altezza del civico 127, lo spettacolo “Tierra de Mexico”, con Antonella Serafini, Claudia Torres, Antonio Padovano, Fiore Angerame e Giancarlo Angerame Marìn: propongono la vera voce del Messico con le musiche e le canzoni dei mariachi in quattro repliche, alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10.

Cerchi e Fori, via dei Cerchi, dalle ore 20,45

Musica/Al Parco del Celio chitarra flamenca con Garcia e il progetto Alma Nua Trio

Anche oggi doppio live a Jazz & Image, Si comincia con “Flamenco Experience” del chitarrista Riccardo Garcia Rubì, con Antonio Lopez al sax e al clarinetto, Susanna Garcia Rubí al violoncello, Valerio Mileto all’oud e al basso e Paolo Monaldi alle percussioni. Poi è la volta dell’Alma Nua Trio, che vede sul palco il chitarrista Andrea Esposito, il contrabbassista Luca Chiaraluce e il batterista e percussionista Alex Barberi. Il loro è un progetto che nasce dalla consapevolezza che la contaminazione di stili, suoni, ritmi, estrazioni e percorsi differenti rappresentano una vera ricchezza, e offre brani originali con strutture minimal, sulle quali l'improvvisazione diventa protagonista, spaziando dal jazz alla musica etnica, dalla bossanova alla fusion. C'è poco di scritto, poco di programmato, è tutto vissuto al momento, e le variabili sono tante, ecco perchè non esistono due esibizioni identiche dello stesso brano.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Al Village tutta la musica di New Orleans con Dr Jazz & Dirty Bucks Swing

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "Swing Swing Swing”. Dopo un dimostrazione di ballo della scuola Savoy Swing, alle 22 concerto di Dr Jazz & Dirty Bucks Swing. Suonano la musica della tradizione americana, dal ragtime al dixieland e allo swing, con il blues nel cuore e nella testa. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing trasportano il publico agli inizi del ‘900 in ogni concerto, ogni canzone e ogni nota. La loro musica viene da lontano, dalle sponde del Mississippi, da New Orleans, in Louisiana, la città dove è nato il jazz per le strade e nei bordelli di Storyville. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band suonano la musica di Buddy Bolden, di King Oliver, di Jelly Roll Morton, di Sidney Bechet, di Louis Armstrong. Insomma, il jazz di New Orleans. Sono il sassofonista Ettore “Mr. Dirty” Patrevita, il vocalist e chitarrista Alfredo “Dr. Jazz” Verga, il contrabbassista Alessandro “Mr. Groove” Panella e il batterista Luciano “Mr. Chugga” De Ioanni.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio del pianista Leonardo Borghi

Nella sede estiva del Gregory si continua a suonare, e stasera c’è il live del trio del pianista Leonardo Borghi, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub,. Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO

Musica/Patty Pravo, il suo tour “Minaccia Bionda” sbarca a Anzio

Si chiama “Minaccia Bionda Tour” e il nome è più che mai azzeccato: Patty Pravo, la star che ha cominciato la sua avventua mezzo secolo fa dal romano Piper Club, propone una serie di concerti che sono un momento di raccoglimento e divulgazione, stavolta nella rassegna “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”. Nicoletta Strambelli, veneziana, annata 1948, 74 anni ma sempre in forma e con il suo strano modo di parlare, affiancata dalla sua band e dalla sapiente e consumata voce narrante di Pino Strabioli, trasforma il suo show in un convivio fatto di aneddoti, materiale video, confessioni e retroscena, il tutto nella cornice delle sue canzoni evergreen, da “Pazza idea” a “Ragazzo triste”, “Pensiero stupendo”, “Il Paradiso”, “La bambola”, “E dimmi che non vuoi morire” e via di questo passo, e si esibisce anche con brani dalle sonorità più ricercate, nello stile rivoluzionario con il quale intrattiene il pubblico da 50 anni, comprese canzoni dell’album del 2019 “Red”, di autori come Franco Califano ("Io so amare così", un inedito lasciato in eredità a Patty nel proprio testamento artistico), Frank Del Giudice, Giuliano Sangiorgi, Ivan Cattaneo, Giovanni Caccamo, Antonio Maggio, Marco Rettani e Fulvio Marras.

Anzio, Piazza Garibaldi, ore 21, ingresso libero

Jazz/Al Parco del Celio arriva il MazzaBumBum di Gianni Mazza

Al "MazzaBumBum" si balla si canta si ride e si possono portare cibi propri (ove permesso): è così che il maestro e pianista Gianni Mazza, romano, annata 1944, già partner di Renzo Arbore, Little Tony, Stefano Rosso, Loy e Altomare, i Cugini di Campagna e tanti altri, presenta il suo show, nel quale si mescolano jazz, swing, canzoni e soprattutto una robusta voglia di ridere e di divertirsi, il tutto con una scaletta che fa rivivere il sound degli anni 60 -70. Con la sua formazione (lui al piano, Mario Caporilli alla tromba, Walter Fantozzi al trombone, Ludovico Angelome' al sax tenore e Giordano Panizza al contrabbasso) offre brani italiani famosi e meno famosi e pezzi in altre lingue (ma questo avverrà nel momento didattico in cui il pubblico dovrà cimentarsi nella traduzione simultanea dei testi) con il preciso intento di svagarsi. L’unico che non ride mai però è proprio Mazza, perché lui vorrebbe fare musica e basta, o almeno questo vuol farci credere. Buon divertimento.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio del pianista Giuseppe de Gregorio

Per la serie di appuntamenti Gregory’s Night Hawks stasera concerto del trio del pianista Giuseppe de Gregorio, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub,. Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

Brasile/Al Village per quattro serate un viaggio nell’America Latina con “That Night In Rio!”

Un viaggio nell’America Latina tra musica, profumi e culture di una terra lontana. Tutto questo è Botequin Da Maria "That Night In Rio!", una festa in onore del Brasile che porterà sul palco alcuni dei più grandi interpreti della musica carioca presenti nel territorio italiano. La rassegna si terrà da oggi al 14 agosto e comincerà con il live di Bossa & Samba Vibs, formazione della pianista e vocalist Silvia Manco, con Filippo Bianchini al sax tenore e soprano, Francesco Pierotti al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria, per proseguire con il concerto di Eddy Palermo, uno dei più quotati esponenti della chitarra jazz e bossa nova, protagonista anche nel brunch del sabato successivo. Madrina di questa rassegna è Maria de Freitas che con il suo spettacolo di domani 12 agosto intitolato "Madame de Freitas e seu Conjunto" porta il pubblico in un viaggio nei tropici dagli anni 30 all'esplosione della bossanova. Chiude la rassegna Mafalda Minnozzi con un doppio appuntamento accompagnata dal virtuoso chitarrista Paul Ricci.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 11 AGOSTO

Jazz/Da oggi a sabato la rassegna Diva’s Jazz al Parco del Celio

Da stasera a sabato 13 Jazz & Image ospita Diva’s Jazz, festival creato per celebrare e far conoscere, attraverso l’esperienza della musica dal vivo, alcune delle migliori, musiciste e compositrici del jazz italiano e internazionale, e dare l’opportunità alle giovani leve di farsi strada. Il festival, organizzato da Muovileidee Associazione Culturale sotto la direzione artistica di Susanna Stivali, si è svolto, fino ad oggi all’interno Casa Internazionale delle Donne di Roma, spazio di grande importanza dal punto di vista sociale e culturale nella città di Roma. Per questa sua quinta edizione Diva’s Jazz è ospite di Jazz & Image.

Saliranno sul palco alcune delle più interessanti musiciste del jazz italiano e internazionale, progetti originali in prima assoluta e presentazioni di giovani musiciste al loro primo lavoro discografico. Si parlerà di parità di genere con l’Associazione Jazzmine Network e della creazione di una piattaforma on line dedicata alle sempre più numerose e talentuose donne del jazz italiano. Diva’s Jazz, titolo vagamente retrò e volutamente autoironico, è un modo per raccontare e dare spazio a musiciste, compositrici di grande professionalità, estro e creatività, spesso poco rappresentate nel mondo del jazz italiano e della musica più in generale. Le vere “dive” sono donne comuni, che lavorano e che cercano spazi. Musiciste, artiste, professioniste, che attraverso il loro impegno creano progetti, idee, novità e bellezza.

Stasera Cecilia Sanchietti, batterista, compositrice, band leader e presidente dell’Associazione Jazzmine Network ci parlerà di gender equality e ci presenterà DIJ-ITA, la prima piattaforma on line delle donne del jazz in Italia: uno strumento fondamentale per conoscere le proposte di tante donne presenti nel settore delle arti improvvisate, garantendo una rappresentanza egualitaria. A seguire ci sono il quartetto di Marta Giulioni, cantante e compositrice jazz marchigiana, e il quartetto della vocalist toscana Michela Lombardi con il progetto “Live to Tell”, nato dalla sua collaborazione con il trio di Riccardo Fassi e interamente incentrato sui brani di Madonna riarrangiati in stile jazz e pubblicato dall'etichetta americana Dot Time Records.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Musica/Al Village il trio del chitarrista Eddy Palermo

Dopo anni di Brasile, con importanti collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica brasiliana come Leny Andrade, Toninho Horta, Roberto Menescal, Joao Donato, Miucha (sorella del cantautore Chico Buarque da Hollanda e seconda moglie di João Gilberto) e molti altri, questa volta il chitarrista Eddy Palermo propone un trio del quale fanno parte due eccezionali musicisti di Rio De Janeiro: Berval Moraes Moraes (basso) e Kleberson Caetano (batteria). Con la sua personale fusione tra jazz e ritmi brasiliani, Eddy offre un repertorio basato sui più grandi autori, da Antonio Carlos Jobim a Milton Nascimento, João Donato, Maurício Einhorn e via di questo passo. Roba di classe.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

VENERDI’ 12 AGOSTO

Musica/Il Brasile di Madame de Freitas & band al Village Celimontana

“C'era una Volta a Rio...” è un invito a un viaggio nei tropici del tempo che fu. Dagli anni 30 all'esplosione della bossanova, Madame de Freitas, originaria di Blumenau, una valle colonizzata da tedeschi nel 1850 situata nel sud del Brasile, e venuta a vivere in Italia diciott'anni fa, professione sciantosa e dj, oggi porta in scena la sua terra con quel sapore di varietà che la contraddistingue. Propone di tutto,dal samba degli anni 30 fino alla bossa, con sonorità classiche e formazione acustica. Fanno parte di E Seu Conjunto il chitarrista Simone Paoletti, il percussionista Leonardo Bevilaqua e il flautista Marco Severa.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Ninon Valder e Susanna Stivali per Diva’s Festival al Parco del Celio

Per Diva’s Jazz arriva per la prima volta a Roma Ninon Valder, flautista, bandoneonista, compositrice e cantante nata nel sud della Francia e appassionata di world music, musicista poliedrica che ha collaborato con artisti del mondo intero. Sola sul palco, Ninon porta in scena la musica che ha nel cuore. Con i suoi flauti, il bandoneon e la voce, ci accompagna in un viaggio nella musica argentina, dalla cordigliera andina fino a Buenos Aires. A chiudere la serata è un progetto originale, per la prima volta a Roma, con musiche ed arrangiamenti scritti appositamente, nato da incontri e collaborazioni che vengono da lontano e da un’idea di una delle più note voci del jazz italiano: Susanna Stivali. Il concerto sarà una prima del tutto originale: una proposta di brani pensati, scritti e arrangiati appositamente in italiano e portoghese. Inoltre canzoni di Susanna, brani tratti dal cd “Caro Chico” ma in una nuova e originale veste, il tutto con gli arrangiamenti originali di Massimo Morganti per voce e per il suo Colours Jazz Ensemble che vede la partecipazione di alcuni dei migliori solisti jazz italiani, come gli esponenti del Trio Corrente (Edu Riberio, Fabio Torres e Paulo Paulelli, con i quali la Stivali ha appena registrato un cd) e composizioni di grandi autori della musica brasiliana (come Cartola, Jobim, Chico Buarque, in alcuni casi tradotti appositamente in italiano) e di quella italiana (Lucio Dalla).

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e domani sera, ore 21

SABATO 13 AGOSTO

Diva’s Jazz/Chiudono la rassegna le pianiste Rita Marcotutti e Silvia Manco

A chiusura di Diva’s Jazz stasera è di scena la pianista e compositrice Rita Marcotulli, che offrirà un concerto unico per piano solo. L’obiettivo è raccontare storie attraverso le note in un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo, con un repertorio di composizioni originali ma anche suggerite dalle emozioni del momento con una buona parte di improvvisazione, e un omaggio al cinema e a autori popolari italiani come Modugno e Pino Daniele. E’ un programma che può variare a seconda della sensibilità di Rita con l’aggiunta di standard, improvvisazioni o brani nuovi. A seguire il trio della pianista e vocalist Silvia Manco propone “A Grateful Tribute to Geri Allen”, un rispettoso, ammirato e grato omaggio in musica alla pianista e alla donna straordinaria che Geri Allen è stata attraverso alcune sue composizioni originali che sfuggono a qualsiasi classificazione e rintracciando alcuni standard che hanno fatto parte del suo repertorio.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Brunch e concerti al Village sullo swing e sull’oceano

Al Village nel week end torna l’appuntamento con i brunch. Al centro della giornata, alle 12.30, ci sarà la musica del trio del chitarrista Eddy Palermo, con Berval Moraes Moraes al contrabbasso e Kleberson Caetano alla batteria e percussioni. E alle 22 la vocalist Mafalda Minnozzi canta la sua vita in "Fotogrammi", raccolta delle canzoni e dei compositori che l'hanno accompagnata e ispirata durante i suoi 35 anni di carriera. Come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, l'artista costruisce sul palcoscenico la sua colonna sonora di forte impatto emotivo. Con lei suona Paul Ricci alla-chitarra jazz e alla chitarra baritono.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22

DOMENICA 14 AGOSTO

Jazz/Javier Girotto al Celio, omaggio al tango con “Alredoderes de la Ausencia”

Il sassofonista e flautista Javier Girotto, argentino ma ormai italiano d’adozione, viene dal jazz ma anche dalla musica popolare del suo paese, in particolare dal tango, del quale è uno dei principali esponenti in Europa, fin dai tempi della band Aires Tango. Oggi propone un progetto che è un atto d’amore assoluto e irrinunciabile alla propria musica, alle proprie radici culturali, alle sconfinate terre d’Argentina: dodici brani in cui la sua arte approda alla piena maturità. L'album intitolato “Alredoderes de la Ausencia”, ovvero "Intorno all'assenza," oltre a manifestare la classica saudade di chi manca da parecchio dalla sua terra d'origine è anche un ricordo verso i trentamila desaparecidos ai tempi della dittatura militare. In un disco curato, sofferto e molto piacevole Girotto propone una sua nuova creazione dal vivo affiancato da tre collaboratori di vecchia data con i quali ha condiviso per anni i palchi dei maggiori festival internazionali di musica: sono il connazionale Natalio Mangalavite al pianoforte e voce, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria e alle percussioni.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 22

Musica/ A “Ferragostia Antica” una giornata di musica

Oggi, vigilia di Ferragosto, la serata della manifestazione "Ferragostia Antica" sarà interamente dedicata alla musica. Alle 21.00 la Banda Cecafumo, orchestra di fiati diretta da Adriano Pedretti, vestirà il Borgo di note jazz, swing e delle più celebri colonne sonore, mentre alle 22.30 c’è un evento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati e del mondo anni ’90: Sonia Ceriola e la Zigulì Band, con il loro “La Posta di Sonia in concerto”, coinvolgeranno grandi e piccini con un repertorio senza età, in un format che è diventato un cult per tutti i millennials.

Borgo Ostia Antica, Piazza della Rocca, 13, 00119 Ostia Antica, dalle ore 21

Folk/L’Orchestraccia in concerto al Castello di Santa Severa

L’Orchestraccia è un gruppo di musica folk-rock ispirato alla tradizione e cultura romana, composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Guglielmo Poggi (attore), Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Gianfranco Mauto (pianoforte e /fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria), e stasera è in concerto al Castello di Santa Severa.

E’ stata fondata nel 2011 da attori e musicisti con la comune idea di unire le proprie esperienze reciproche alla ricerca di una forma innovativa di spettacolo, che comprendesse musica e teatro ispirato alla grande eredità del folklore romanesco ma con uno sguardo attuale e contemporaneo. L’obiettivo era di riproporre il repertorio degli autori romani tra Ottocento e Novecento e tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. A questa idea si è aggiunta una produzione di canzoni e testi originali che, affiancati ai primi, ne testimoniano l’attualità e freschezza. L’Orchestraccia rivisitando gli arrangiamenti e lo stile ha dato nuova luce a canzoni come “Alla renella”, “Te possino da’ tante coltellate”, “Ritornelli antichi” che sembrano scritte oggi; così come le poesie di Trilussa (“L’elezzione del Presidente” o “Le cose come stanno”) musicate in chiave rock-folk delineano ancora oggi il ritratto di un paese che nei confronti degli oppressi e delle fasce più deboli si è sempre comportato in maniera prevaricatrice ed arrogante.Insomma, l’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere.

Castello di Santa Severa, via Aurelia, Km 52,600, Santa Marinella, ore 21

Jazz/Al Village brunch con Mafalda Minnozzi e serata rock con i Muddybrothers

All’ora del brunch bis della vocalist Mafalda Mannozzi, che in "Fotogrammi" canta la sua vita attraverso le canzoni e i compositori che l'hanno accompagnata e ispirata. E alle 22, dopo la dimostrazione di ballo della scuola Rock Around The Swing, è la volta della rassegna "Bevo Solo Rock'n'Roll", serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Il concerto di stasera vede sul palco i Muddybrothers, trio che prende il nome dal grande bluesman Muddy Waters e propone i grandi classici della tradizione blues/swing con influenze country e rock and roll. Sono il chitarrista e vocalist Samuel Stella, Primiano Di Biase all’organo Hammond e Ruggero Giustiniani alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22