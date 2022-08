Conceri a Roma fino al 21 agosto; da Angelo Branduardi a Chiara Civello, Giovanni Tommaso, Marcello Rosa, Mauro Carpi, il Roman Jazz Festival...

LUNEDI’ 15 AGOSTO

Jazz/Al Celio torna Javier Girotto con gli storici Aires Tango

Javier Girotto al flauto e ai sassofoni, Alessandro Gwis al pianoforte, Marco Siniscalco al contrabbasso e Michele Rabbia alla batteria e alle percussioni: è la storica formazione degli Aires Tango, band nata nel primi anni Novanta che mescolava sapientemente jazz e musica della grande tradizione argentina, e che stasera torna in scena al Parco del Celio con il suo “tango trattato”, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi ma meno vincolato dai canoni del tango tradizionale e perciò terreno fertile per un’improvvisazione d'ispirazione jazz, per poi diventare un mix di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Rock/Il Roman Classic Jazz Festival fino al 20 al Village Celimontana

Dal 15 al 20 agosto al Village Celimontana si terrà il Roman Classic Jazz Festival, e per il primo appuntamento il banjoista e bandleader Lino Patruno presenta il suo live dedicato al jazz classico delle origini degli anni ’20 e ’30, da quello di New Orleans al Dixieland e al Chicago Style, con alcuni dei maggiori esponenti del jazz classico romano: sono Gianluca Galvani alla cornetta, Raffaele Gaizo al clarinetto e ai sax, Silvia Manco al pianoforte e voce, Patruno al banjo e voce, Guido Giacomini al contrabbasso, Gianpaolo Biagi alla batteria e il vocalist Clive Riche.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MARTEDI’ 16 AGOSTO

Cantautori/A Santa Severa “Camminando Camminando” con Angelo Branduardi

«Con la nuova stagione ricomincio il mio viaggio in musica “Camminando Camminando”, un viaggio che ormai non si ferma più ma prosegue ad libitum cercando nuove soluzioni, tappa dopo tappa, stavolta insieme a Fabio Valdemarin, che è un musicista in fuga pendolare tra Italia e America, pianista di formazione classica con tendenza alle divagazioni pop e jazz, polistrumentista, compositore e arrangiatore: per me è molto stimolante e la collaborazione con lui mi incuriosisce molto», dice Angelo Branduardi, che stasera è in concerto al Castello di Santa Severa. E aggiunge che «la mia intenzione è di reinventare i brani che eseguiremo in concerto, smontandoli alla ricerca del nucleo essenziale e rimontandoli con nuove soluzioni». In repertorio musica antica, da Mozart a Monteverdi, ma anche i successi del cantautore, da “Alla fiera dell’Est” in una versione tutta inedita («A Bologna l’ho cantata in ucraino», spiega) alle altre canzoni più famose, tutte riarrangiate per questo tour.

Castello di Santa Severa, via Aurelia km. 52.600. Santa Marinella, ore 21

Jazz/Al Parco del Celio il trio del pianista Luca Mannutza

Arrangiamenti poliritmici e su metriche dispari di standard del jazz, brani originali e composizioni orchestrali adattate al trio creano un linguaggio nuovo, ricco di elementi della tradizione trasfigurati in un mondo asimmetrico e carichi di contenuti diversi fra loro: è la ricetta del trio del pianista Luca Mannutza, con Stefano Senni al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. Stasera Luca propone un’esplorazione della ballad, che su tempi medi e lenti è intesa come ecografia della varietà espressiva, dell’intensità ritmica e del gioco a carte scoperte dell’interplay. Andate a sentire il trio per capire bene tutto,

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Swing/Al Village concerto della Bixi Big Band di Carlo Capobianchi

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "Swing Swing Swing”. Prima del concerto ci sarà la mostra "Lolá London Style", 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana. Dopo un dimostrazione di ballo della scuola Swingin' Up arriva il live della Bixi Big Band, formazione diretta da Carlo Capobianchi che ha alle spalle oltre 200 concerti. Sono in tanti: con Capobianchi alla tromba e con i vocalist Loredana Marcone e Luca Majnardi suonano cinque sassofonisti (Igor Marino, Olimpio Riccardi, Guglielmo Cetto, Francesco Pafundi e Lisa Rogai), due trombettisti (Alessio Di Benedetto e Lorenzo Soriano), due trombonisti (Vincenzo Ierace e Luca Vesperini), Marco Cataldi alla chitarra, Alberto Lattuada al pianoforte, Marco Rizzuto al contrabbasso e Luca Monaldi alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio di Leonardo Borghi

Nella sede estiva del Gregory , sulle acque del Tevere, si continua a suonare, e stasera c’è il live del trio del pianista Leonardo Borghi, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO

Jazz/Al Parco del Celio il quartetto del trombettista Giovanni Amato

Giovanni Amato, trombettista e compositore campano, 55 anni, già collaboratore di Lee Konitz, Danilo Pérez, Steve Grossman, Gary Peacock, Billy Hart, George Garzone, Jerry Bergonzi, Diane Schuur, Kirk Lightsey, Avishai Cohen, Kevin Mahogany, Richard Galliano e dei nostri Gino Paoli, Gianni Morandi, Laura Pausini, Teresa De Sio, Marina Rei, Fred Bongusto, Gegè Telesforo, Stefano Palatresi, Irene Fargo, Nino Buonocore, Toni Esposito e Alex Baroni, è in concerto, in quartetto con il pianista Domenico Sanna, il contrabbassista Paolo Benedettini e il batterista Marco Valeri.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio del sassofonista Gianluca Vigliar

Per la serie di appuntamenti Gregory’s Night Hawks stasera, su Tevere, concerto del sassofonista Gianluca Vigliar, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

Musica/Al Village omaggio di Pepper & The Jellies alle grandi donne del jazz

Il Roman Classic Jazz Festival rende omaggio a Bessie Smith, Betty Carter, alla blueswoman Trixie Smith, a Helen Merrill, a artiste il cui fascino ispira ancora oggi musicisti di mezzo mondo, “Feminine Echoes” è il titolo scelto da Pepper and The Jellies per presentare sul palco del Village Celimontana un viaggio che parte da song composte nei primi del ‘900 e che non si impone confini: non solo blues ma anche brani che hanno caratterizzato la Swing Era, arrangiamenti legati a periodi successivi e inediti scritti dalla leader, la vocalist Ilenia Appicciafuoco, con l’obiettivo di sottolineare la presenza dell'elemento femminile visto sia come energia creatrice che ispiratrice. Alla base del progetto c’è il tentativo, oggi sempre più urgente, di riscrivere la storia del jazz dal punto di vista delle sue protagoniste. Pepper and The Jellies trasporteranno il pubblico nel passato grazie a un sound originale e unico, intriso di passione per il buon vecchio jazz ma anche di esperienze vissute nel presente. Con Ilenia, voce e washboard, suonano il chitarrista Marco Galiffa, il contrabbassista Emiliano Macrini e il batterista Andrea Galiffa.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 18 AGOSTO

Jazz/La band del trombonista Marcello Rosa live al Parco del Celio

Marcello Rosa and his Band: basterebbero queste poche parole per invitare qualsiasi appassionato al concerto che stasera vede il trombonista Marcello Rosa, figura storica nel nostro jazz, in concerto con la sua band: vi offre eleganza, swing, arrangiamenti di classe e una bella energia. Nella sua lunga carriera Marcello ha fatto parte della Roman New Orleans Jazz Band e della Seconda Roman New Orleans, ha suonato con Lionel Hampton, Earl Hines, Albert Nicholas, Trummy Young, Milton Jackson, Peanuts Hucko, Bud Freeman, Buck Clayton, Billy Butterfield, Yank Lawson, Tony Scott, Kay Winding, Slide Hampton, Curtis Fuller, Bob Burgess, Al Grey, George Masso, Bill Watrous, Gary Valente e con i più importanti musicisti italiani.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Jazz/Il violino protagonista del Classic Jazz Festival con Mauro Carpi al Village

«Ma perché, con il violino si può fare anche jazz?» è una domanda che Mauro Carpi, docente di violino jazz al Conservatorio di Palermo, si è sentito ripetere molto spesso. La risposta è ovvia: il violino ha seguito tutte le evoluzioni del jazz, dagli anni ‘30 e ‘40 con i mostri sacri come Joe Venuti e Stephane Grappelli fino alla fusion anni ’80 di Jean Luc Ponty. Stasera live dell’Acoustic Swing Trio, con il violino di Carpi, la chitarra di Michele Ariodante e il contrabbasso di Giorgio Rosciglione, special guest il clarinettista Bepi D’Amato, uno dei migliori esponenti europei di questo strumento.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

VENERDI’ 19 AGOSTO

Jazz/Lino Patruno & His Blue Four, tributo a Joe Venuti al Village Celimontana

His Blue Four, ovvero Gianluca Galvani alla cornetta, Silvia Manco al pianoforte e voce, Lino Patruno al banjo e Guido Giacomini al contrabbasso è il gruppo che Patruno ha dedicato al suo vecchio amico Joe Venuti (il primo grande violinista della storia del jazz fin dagli anni ’20, scomparso nel 1978) che insieme al chitarrista Eddie Lang (anche lui immigrato italiano: si chiamava Salvatore Massaro e se n’è andato nel lontano 1933) creò i suoi Blue Four negli anni ’20 e ’30. La band è in concerto stasera nel verde del parco romano.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Max De Aloe, tributo a Thielemans al Parco del Celio

Un omaggio al belga Toots Thielemans, geniale solista di armonica scomparso nel 2016, dell’armonicista Max De Aloe, uno dei più attivi musicisti europei, anche fisarmonicista e pianista, vincitore negli ultimi cinque anni del Jazz It Awards indetto dalla rivista ”Jazzit” come migliore musicista italiano nella categoria riservata agli strumenti vari (viola, violoncello, armonica, banjo, arpa, mandolino). Con lui il pianista olandese Mike Del Ferro, già collaboratore di Thielemans, Maurizio Perrone al contrabbasso e Shanti Colucci alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e domani sera, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio della pianista Silvia Manco

Nella sede estiva del Gregory si continua a suonare, e stasera è la volta del trio della pianista e vocalist Silvia Manco, con Francesco Puglisi al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Gregory’s Jazz Club, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

SABATO 20 AGOSTO

Jazz/Al Celio il progetto di Giovanni Tommaso dedicato a Sonny Rollins

Stasera il contrabbassista Giovanni Tommaso, fugura storica del jazz italiano, presenta con la sua band il progetto “The Bridge”, tributo al sassofonista Sonny Rollins. «Ho amato Sonny fin dalla prima volta che l’ho sentito dal vivo al festival jazz di Sanremo, che si svolgeva al vecchio Casinò a un mese di distanza dal festival della canzone. Io ero con il quintetto di Lucca, e quando lui eseguiva un brano negli assoli successivi citava il tema con qualche "fioretto" intorno, aumentando a mano a mano i commenti al tema, e trovava il modo di infilarli anche quando non c’era più spazio. Insomma, era una scelta stilistica che non avevo mai sentito fare da nessun altro e quindi mi affascinò». Tommaso ha anche suonato con Sonny nel lungo periodo trascorso negli Stati Uniti.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Brunch e concerti al Village Celimontana

Al Village nel week end torna l’appuntamento con i brunch. Al centro della giornata, alle 12.30, c’è la musica del Lino Patruno Jazz Show Quartet, ovvero Gianluca Galvani alla cornetta, Silvia Manco al piano e voce, Patruno al banjo e Guido Giacomini al contrabbasso. E alle 22 sarà proprio Giacomini a proporre “Il contrabbasso swing”, appuntamento con la storia e i segreti di come si suonava negli anni '20 e '30 il contrabbasso più "antico" in circolazione. Con lui suonano il chitarrista Marco Cortese e il sassofonista e clarinettista Piercarlo Salvia.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30, ore 22

Cantautrici/Chiara Civello al Castello di Santa Severa

La cantautrice Chiara Civello, che si muove spaziando dal jazz alla bossa nova, dai ritmi cubani al beat e al soul, presenta il nuovo tour nel quale oltre a cantare i suoi successi presenta live l'ultimo album “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards”. E’ un progetto di brani classici di autori francesi scritti tra il 1945 e il 1975 e conosciuti in tutto il mondo, spesso senza alcun riferimento alle proprie origini transalpine, resi celebri da Michel Legrand, Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Francis Lai. Sono canzoni tradotte e portate nel mondo da tante star, da Frank Sinatra a Julio Inglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Dalida, Caetano Veloso. E stasera Chiara offre, voce e chitarra, 12 brani classici dal 1945 al 1975, affiancata da Dario Bassolino alle tastiere, Dario Giacovelli al contrabbasso e Federico Romeo alla batteria.

Castello di Santa Severa, via Aurelia km. 52.600. Santa Marinella, ore 21

DOMENICA 21 AGOSTO

Musica/Al Village da Broadway al rhythm & blues anni ‘50 dei Blue Whistles

Al Village Celimontana nel week end tornano i brunch, con musica, storie, aneddoti nella cornice del parco romano. Oggi l’appuntamento delle 12.30 è con il trombettista Lorenzo Soriano che propone “Welcome to Broadway”, viaggio nelle composizioni che sono partite appunto dei palchi di Broadway. E alle 22, dopo una lezione di ballo della scuola Feel That Swing, è la volta del rhythm & blues anni Cinquanta con la vocalist Roberta Vaudo, che ama reinterpretare le grando voci di quel periodo e passa dal boogie woogie al rock'n'roll, dallo swing al blues, e la band dei Blue Whistles, cioè il sassofonista Olimpio Riccardi, il chitarrista Alessandro Cipollari, il contrabbassista Light Palone e il batterista Lorenzo Francocci.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22

Musica/Torna a Santa Severa The Magical Mistery Story, con The Beatbox e Massarini

"The Magical Mistery Story" è il nuovo spettacolo dei The Beatbox, band nota in tutta Europa con centinaia di concerti ogni anno e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles, formata da quattro giovani musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi, stessa età e stessi strumenti dei Beatles, che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool nella storia dedicata alla musica della formazione. Attraverso le canzoni, gli interventi di Carlo Massarini (che racconterà la storia della band svelandone aneddoti e curiosità), cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore si rivive l’incredibile avventura dei Beatles e di come abbiano cambiato la musica odierna con le loro indimenticabili composizioni.

Castello di Santa Severa, via Aurelia km. 52.600. Santa Marinella, ore 21