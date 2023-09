Con l'Ucraina nel Cuore, a Roma il Festival della cucina e della cultura ucraina

Con l'Ucraina nel cuore è il titolo del Festival della cucina e della cultura ucraina che si terrà, a Roma, domenica 15 ottobre. L'appuntamento con il primo family day italo-ucraino che si terrà è in via del Mandrione, 63, è a partire dalle ore 12. Una giornata per conoscere le tradizioni culinarie e artistiche di un popolo in guerra da quasi due anni. Fra gli organizzatori dell'evento, una ragazza rifugiata che a Kiev creava eventi come questo. Una festa per ricordare un popolo che da quasi due anni è sconvolto dalla guerra.

Ucraina nel Cuore, a Roma il primo family-day italo-ucraino

«Il nostro obiettivo - spiega Kostantin Zavinovski, uno degli organizzatori dell'evento - è quello di far conoscere agli italiani le nostre tradizioni. Vogliamo, almeno per un giorno, accantonare le brutture che il mondo ha avuto modo di vedere in questi mesi e vogliamo invece mostrare il nostro volto migliore. Per questo, abbiamo deciso di mettere in piedi una kermesse che possa spiegare quanto siano profonde le nostre radici e quanto sia sentita la voglia di riemergere da una condizione che abbiamo dovuto, nostro malgrado, subire».

L'evento

Ksenia Shalenko - che, con Rita Tersilla, ha messo in piedi il progetto - è rifugiata in Italia da un anno. A Kyiv era titolare di una società che appunto organizzava eventi e, forte della sua esperienza, ha voluto contribuire alla realizzazione del Festival: «Vogliamo - afferma - abbracciare non solo virtualmente ma anche fisicamente gli italiani che sono stati, da subito, solidali con noi.

L'ingresso è completamente gratuito, come è del resto nello spirito della manifestazione che si prolungherà fino alle 21: «Non mancheranno - aggiunge Rita Tersilla - momenti di musica. Avremo due palcoscenici, uno esterno e l'altro interno. In quello esterno, la musica live, con diversi artisti presenti, allieterà la giornata, mentre all'interno verrà organizzato un talent per i bambini, dal titolo I piccoli talenti di Roma. Abbiamo pensato anche a uno spazio esclusivo per i più piccoli e questo con l'obiettivo di permettere ai genitori di muoversi liberamente. Tutto questo perché la rassegna vuole essere semplicemente una festa che mostri il lato proattivo del popolo ucraino». Per avere maggiori informazioni, basta consultare il sito www.ucrainanelcuore.it. Qui è possibile iscriversi per partecipare al Festival e per iscrivere i propri figli al talent.