Lunedì 10 Luglio 2023, 07:14 - Ultimo aggiornamento: 07:15

L’invito strettamente personale parlava da sé, evidenziando la cifra da festeggiare insieme, ma per tutti i presenti si è trattato solo ed espressamente del compleanno di un caro amico. Ieri nel suggestivo Rooftop di Palazzo Naiadi a Piazza della Repubblica il famosissimo casting director Pino Pellegrino ha invitato il mondo del cinema italiano per festeggiarlo. Nonostante il caldo e l’istinto di rimanere al mare fosse forte, non ci sono state defezioni: dopotutto Pellegrino è il vincitore del Primo Nastro d'argento della categoria casting director del 2014 e ha un rapporto privilegiato, fatto di stima, fiducia e affetto con il regista turco Ferzan Ozpeteck, per il quale cura il cast a cominciare da “Le fate ignoranti”. Oltre al regista, arrivato con qualche minuto di ritardo, si sono presentati attori del calibro di Alessandro Borghi in look casual e felice di essere diventato genitore insieme alla compagna Irene Forti del piccolo Heima. Alessio Vassallo è arrivato con Ginevra: l’attore ha trovato il successo con “Il giovane Montalbano” e in “Sei donne – Il mistero di Leila”. Daniele Pecci che di recente si sta dedicando anima e corpo al teatro con "Divagazioni e Delizie”, testo teatrale dell'autore statunitense John Gay e di cui Pecci è interprete, autore della traduzione e regista è arrivato insieme alla moglie Anita Caprioli. Barbara Foria in abito rosso ha abbracciato con slancio e la generosità che la contraddistingue il festeggiato, mentre Caterina Vertova anticipava di poco l’arrivo di Eleonora Giorgi. Atteso anche Giuseppe Zeno, ma non sono mancati Laura Lattuada, Milena Banti che ha preso parte al cast di “Tenebre” di Dario Argento, oltre a Veronica Pivetti, Loredana Cannata e Gabriele Rossi.

La giovane interprete Costanza Tortoli brindava con amici mentre Alvise Rigo, ex rugbista diventato famoso dopo aver partecipato all'edizione 2021 del programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, scambiava commenti sulla splendida vista con Stefano Sala. Con emozione e soddisfazione il festeggiato Pellegrino ha svelato ai presenti che a fine ottobre uscirà la sua autobiografia “Te lo dico pianissimo” per la casa editrice Castelvecchi e si è augurato «di divertirsi di più e lavorare di meno». Tra un brindisi e una risata il tramonto è sceso su Roma e sui sinceri festeggiamenti.