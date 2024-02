Con Bolìa racconti d’arte su tela

Nella sua vetrina, a due passi da via Veneto, va in scena la tensione dell’artista tra la ricerca dell’infinito e il rapporto con la sua anima. È il vernissage dell’enigmatico Bolìa, al secolo Sante Dignani, che in via Marche catalizza l’attenzione di diversi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della nobiltà romana. Del resto, essendo conosciuto come “Il pittore dell'inconscio, poeta dell'attimo fuggente", affascina subito con la magia della sua produzione. Ed ad ammirarne le opere sfilano la giovane attrice Carlotta Galmarini con il collega Lorenzo Tiberia. Ad apprezzare i suggestivi paesaggi ecco Barbara Dignani, figlia dell’artista, e poi Simone Montedoro, giunto da un set, e poi Federica Cifola, con la veterinaria Francesca Casillo, e il pittore Mauro Russo. Tutti affascinati dal vernissage ma anche da alcune poesie dell’autore in mostra, lette da Vincenzo Bocciarelli: neo direttore dei teatri di Siena, arrivato nella Capitale per l’evento. Applaudono gli aristocratici Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi. Appaiono Elena Parmegiani, direttrice Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna, con l’astrologo televisivo Massimo Bomba. Sguardi di ammirazione per la modella Andreea Duma salutata dal creativo Michele Spanò, e per la giovane gallerista Alice Falsaperla. E sono in molti ad apprezzare i temi profondi. Bolìa riesce a coniugare la pittura con la poesia e spesso con un fine solidale e etico. Non a caso dipinge una “Croce cosmica” che rappresenta un nuovo concetto: l’uomo si è reso conto della difficoltà dell’esistenza umana e allora sale su questa croce, che però è ricurva e, di fronte all’universo, medita sulla sofferenza del mondo. «I miei quadri – dice Bolìa - producono un enorme impatto su chi li guarda». E ci si perde tra mani che escono dal terreno, visi interrogativi, la cacciata dal Paradiso e alcuni autoritratti. Il tutto con un segno che ricorda, a volte, i volti di Modigliani: davvero affascinante questa ricerca sull’inconscio. Brindisi al talento.

