Colleverde, in arrivo la quarta edizione del Summer Beer Fest: tre giorni dedicati agli amanti della birra

Colleverde a tutta birra per una tre giorni da non perdere. Apre i battenti la quarta edizione del Summer Beer Fest, un appuntamento diviso per tre serate a tema che punta a portare in piazza Colleverde centinaia di giovani e famiglie. Il 14, 15 e 16 giugno lo show arriva alle porte di Roma. Tre serate, tre eventi, tre appuntamenti da non perdere. Al centro, naturalmente attrazioni, eccellenze culinarie e un fiume di birra che renderà più frizzante uno degli appuntamenti chiave dell'estate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio

Si apre con la musica il 14 giugno

La prima serata sarà dedicata alla musica: si parte alle 18 con l'inaugurazione della kermesse. Gli artisti di strada saranno i padroni della scena con spettacoli per grandi e piccoli e la magia di trampolieri, saltimbanchi e mangiafuoco. Per l'aperitivo il cuore di Colleverde si trasforma in una grande pista dance con musica e dj set per gustare cocktail dal tramonto alla sera. Dalle 21 luci e casse faranno spazio a strumenti e voci: musica live con la cover band dei Nomadi. Ma non è finita: emozioni e divertimento anche con le giostre e il lunapark en plen air.

Spazio agli Europei: il 15 giugno tifo coi maxischermi

Le prossime settimane saranno dominate dagli Europei di calcio con la nazionale italiana di Spalletti che tenterà di ripetere l'impresa centrata nel 2020 da Roberto Mancini per portare gli azzurri sul tetto d'Europa.

La serata conclusiva il trionfo dello street food

Sarà il 16 giugno a chiudere la tre giorni di Colleverde con un trionfo di eccelenze culinarie nazionali ed estere e la festa dello Street food: dagli arrosticini al fritto il gusto per ogni palato troverà il suo coronamento. Una giornata pensata per passare, dalle 15 a tarda notte, una domenica speciale.