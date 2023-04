“Spectre 007 Martini” o “Goldeneye”: i cocktail di James Bond in tour da Roma all'Andalusia

Dopo la tappa del 17 aprile, a Napoli, prosegue oggi, 27 aprile, dalle ore 20 presso il Chapter HeyBaby Bar di Roma, il #Parkersintour, un calendario di degustazioni dei cocktail bondiani diretto a celebrare i 70 anni di Casino Royale, il romanzo di Ian Fleming che introdusse il personaggio di James Bond.

«Il tour si concluderà il 12 maggio in Andalusia, presso il Marbella club, in quanto ospita il più grande Sean Connery fan club, mentre Roma è in omaggio a Spectre perché nel 2015 il Lungotevere, a due passi dal Chapter HeyBaby Bar, fu la location in cui venne girato un importante inseguimento automobilistico», dice Federica Bernardo, communication manager del Grand Hotel Parker’s, la struttura che organizza il tour e ospita il Bidder Bar Bond Point 0025, affacciato sul golfo di Napoli.

Se nel capoluogo partenopeo (la città in cui Fleming intervistò Lucky Luciano per il Sunday Times) si è preparato il Goldeneye, a Roma il pubblico potrà degustare lo Spectre 007 Martini, come pure tutti i cocktail bondiani contenuti in Shaken, un libro sempre scritto da Fleming.