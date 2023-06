Roma, la notte del cinema da ridere: prima stellare per "Lo sposo indeciso"

Un successo tira l’altro. Il più recente è stato riscontrato ieri a Roma, all’interno del cinema Quattro Fontane. Qui è stato presentato in anteprima il film “Lo sposo indeciso” e il cast è stato letteralmente travolto dagli applausi. Ma non basta. Qualche giorno fa l’opera scritta e diretta da Giorgio Amato, in uscita nelle sale da domani, è stata proiettata al “Taormina Film Festival” e ha colpito per la comicità e le battute esilaranti un regista della caratura di John Landis: sono suoi capolavori come “The Blues Brothers” e “Animal House”. Ebbene Landis si è profuso in complimenti con il giustamente emozionato e soddisfatto regista.

Tra i primi ad entrare nella sala 5 i due protagonisti Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli in tunica fasciante: interpretano il filosofo di fama internazionale Gianni Buridano e Samantha la bellissima ragazza delle pulizie che lavora all’università dove Gianni insegna.

Claudia Gerini in tubino color bronzo con il suo sguardo ha ipnotizzato i presenti e di sicuro attrarrà anche gli spettatori grazie al curioso ruolo della Maga Cecilia: l’attrice si è a lungo intrattenuta con la produttrice Lucy De Crescenzo in abito di pizzo nero, prima di accogliere la figlia Rosa Enginoli. Seppur trafelata per aver lasciato giusto in tempo un altro set è arrivata anche Giulia Elettra Gorietti. Martin Loberto e Giselda Volodi anticipavano di poco l’arrivo di Jenny De Nucci, giovane attrice prodigio che dopo un passato nel reality “Il collegio” ha intrapreso una carriera di impegno cinematografico. Il fascinoso Gilles Rocca visto tra l’altro a “Tale e quale show” era in total black come Sergio Assisi: i due anticipavano di poco l’entrata di Antonella Elia e di Roberto Ciufoli.

Continue risate risuonavano durante la proiezione della storia che racconta di un matrimonio difficile da portare a termine. La commedia è prodotta da Europictures in associazione con Adler Entertainment e MG Production in collaborazione con RAI Cinema e OM Company con il sostegno del MIC, mentre la distribuzione e curata da Europictures. Dopo gli applausi e la soddisfazione professionale, per tutti è scattata l’ora del divertimento e dei festeggiamenti. Merito della produttrice e distributrice De Crescenzo che insieme alla CEO di MG Production Morena Gentile ha ricevuto gli invitati in un selezionatissimo party all’interno del Bettoja Hotel Mediterraneo, albergo in perfetto stile anni ’40.