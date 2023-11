"Cinema e libertà, cinema è libertà" oggi presso il Caffè letterario su via ostiense.

Giovedì 23 Novembre 2023, 13:22







Roma, oggi alle ore 19:30 presso “Caffè letterario” (via ostiense 95), ci sarà “Cinema e libertà, Cinema è libertà”, la serata dedicata all’arte cinematografica per riflettere sul costruttivismo sperimentale e sul come il cinema stia mutando la sua fruizione. Da come si evince dal titolo il Cinema è una forma di libertà dalla potenza immaginativa. L’evento organizzato dalla Toed film (società cinematografica indipendente capitanata da Sveva Bucci, Lucrezia Bucci e Claudio Bucci - noto produttore cinematografico), presenterà durante la serata il teaser del film “Knockdown – The suicide format” diretto da Inessa Gordeiko e interpretato da Paola Lavini e Fabio Fulco, che uscirà in tutte le sale cinematografiche a febbraio 2024. Il film è dedicato alla sperimentazione avanguardistica sull'uso del formato dell'inquadratura come mezzo espressivo cinematografico. La chiave estetica dell'opera prevede l'utilizzo dei molteplici aspect ratio: dall'orizzontale 16:9 al verticale 9:16, passando per il 4:3, raggiungendo anche formati intermedi, con l'obiettivo di isolare il core visivo, esaltando le esigenze narrative nella loro drammatica progressione essenziale. L'innovativa tecnica espressiva imprime alla normale visione il carattere rivoluzionario di una nuova esperienza che si rivela essere allo stesso tempo naturale e impercettibile. Il film è una cronaca dei disagi sociali, politici e personali vissuti da tutti gli italiani nei mesi della pandemia 2020-2022. Durante il lockdown in Italia e per motivi riconducibili a misure restrittive, nasce il fenomeno dei suicidi. Aumentarono anche le violenze familiari e gli omicidi. All'inizio tutti erano pieni di speranza e ottimismo collettivo. Il progetto nasce da una pre-visione trainata dal progresso tecnologico: l'ingresso dei nuovi schermi trasparenti e della proiezione olografica che abrogano ogni limite geometrico fin d'ora determinante le scelte estetiche relative al formato dell'inquadratura. È anche una soluzione green che fa dell'approccio sostenibile una consuetudine artistica. È la prima opera nella storia del cinema realizzata nello stile Costruttivismo interamente a colori che, inoltre, cerca di tradurre in realtà l’ideale di Gesamtkunstwerk e degli avanguardisti degli anni ‘20 del Novecento, utilizzando collage e performance multimediale per annullare i confini tra le pratiche artistiche tradizionali. Nel film "Knockdown" trova un ampio spazio il richiamo diretto all’arte teatrale, integrato nel tessuto narrativo dell’opera.