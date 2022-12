Domenica 4 Dicembre 2022, 12:39

Festa bagnata, festa fortunata. Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv della Capitale, si è trasformato ieri pomeriggio in un grande Villaggio di Natale. Neppure la pioggia, caduta abbondante fin dalle prime ore del mattino, ha scoraggiato i numerosi ospiti accorsi per ammirare dal vivo il Christmas Show, uno spettacolo unico che ha visto come protagonisti le majorettes con la banda e gli sbandieratori. Un'esibizione che ha incantato in particolare i più piccoli che hanno avuto l'opportunità di visitare la casa di Babbo Natale, di salire sulla slitta, di spedire la lettera per il Polo Nord e scattarsi una foto ricordo proprio con il vecchietto più amato. Come da tradizione folta anche la presenza di personaggi dello spettacolo, che, con la scusa di accompagnare i loro pargoli, non hanno perso l'occasione per tornare anche loro bambini e godersi appieno la magia del Natale. Il volto tv, Elena Ballerini, non ha potuto fare a meno di conoscere Babbo Natale, mentre il ballerino Samuel Peron non ha resistito al fascino di Polvere Di Stelle, il percorso di luci d'autore.

Anche l'affascinante attrice Milena Miconi ha sfoderato un sorriso smagliante davanti al tradizionale abete natalizio. Stessa euforia per l'ex gieffina Roberta Beta e per i youtuber The Borderline. L'attore Fortunato Cellino, invece, ha preferito girare fra le primizie offerte nei mercatini di Natale allestiti nella via principale. L'attrice Daniela Fazzolari ne ha approfittato per provare una delle tante attrazioni natalizie. Del resto con l'arrivo del periodo più bello Cinecittà World offre ben quattordici giochi a tema ,come ha spiegato l'amministratore delegato Stefano Cigarini che nel suo discorso di benvenuto ha annunciato anche un'importante iniziativa. «Per Natale ha detto il numero uno del parco divertimenti - vogliamo donare un sogno alle famiglie. Ecco perché abbiamo deciso che il prossimo 25 dicembre regaleremo l'ingresso gratuito». L'Ad al termine della giornata ha anche consegnato un mega assegno simbolico del valore di oltre 68mila euro, a favore di Enti assistenziali Forze Armate e Forze dell'Ordine, all'alta rappresentanza delle Istituzioni dello Stato.