Chiamata a raccolta per vignettisti e disegnatori, aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Velletri Ridens

Chiamata per vignettisti, illustratori ed anche grafici, sia professionisti che amatoriali, purché armati non solo di matite, ma anche di satira.sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del, il festival dell’Umorismo, della vignetta e della satira che quest’anno avrà come tema “L’uomo e la Luna”.Ad organizzarlo è lae si svolgerà dal 4 al 15 settembre. Il concorso a premi, la cui partecipazione è gratuita, si divide in due categorie: i non professionisti, cioè coloro che disegnano per passione ma che vorrebbero farlo per professione; e i già professionisti. Nelle precedenti edizioni si sono sfidati a suon di tratti di matita intrisi di satira vignettisti del calibro diAl di là dei premi, che comunque sono consistenti, quella di Velletri è una iniziativa la cui partecipazione fa certamente curricula. La giuria di cui fanno parte personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura valuterà sia l’aspetto artistico del lavoro che il messaggio satirico. I nomi che si fanno relativamente alla sua composizione sono quelli die i fratelliVelletri Ridens, inoltre, è anche laboratorio creativo gratuito per chi vuole imparare a disegnare fumetti e illustrazione, con lezioni tenute da Chiara Nanni (illustratrice), Antonello Dalena (fumettista) con la collaborazione della scuola Internazionale di Comics di Roma ed esperti del settore.Le iscrizioni possono essere fatte attraverso il sito www.prolocovelitrae.it oppure direttamente presso il punto Informazione Turistica di Piazza Garibaldi.