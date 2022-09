Cheratosi attinica: giornate di visite di screening gratuite a Roma il 24 settembre e il 4 ottobre

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “Segnali sulla pelle” con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione fa tappa a Roma in quattro centri ospedalieri.

Promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) “Segnali sulla pelle” ha l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce per questa malattia pre-cancerosa che non può essere sottovalutata.

Le visite si svolgeranno a Roma:

Sabato 24 Settembre presso

UOSD Dermatologia Oncologica dell’ Istituto Dermatologico San Gallicano – IFO, diretta dal Dottor Pasquale Frascione

UOC Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, diretta dalla Professoressa Ketty Peris

UOSD Dermatologia del Policlinico Tor Vergata, diretta dal Professor Luca Bianchi

Martedì 4 Ottobre presso l’UOC Dermatologia dell’AOU Policlinico Umberto I, diretta dal Professor Giovanni Pellacani

Le visite sono esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per le prenotazioni contattare il numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

La Cheratosi Attinica (AK) è una lesione considerata una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, che si manifesta dopo i 40 anni. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti in Italia: si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica.

Le sedi anatomiche preferenziali sono quelle cronicamente fotoesposte, quali viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso delle mani con rischio di insorgenza maggiore in uomini e donne con capelli biondi e occhi chiari. Se le lesioni non vengono trattate possono evolvere in un carcinoma squamocellulare invasivo che rappresenta il 25% di tutti i non-melanoma skin cancer ed è dotato di capacità di metastatizzare agli organi interni. L’esposizione solare eccessiva e l’uso di lampade abbronzanti sono i fattori di rischio più importanti.

“La prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori cutanei sono una delle maggiori sfide cui è chiamato il Dermatologo”, afferma il prof. Giuseppe Monfrecola, Presidente della SIDeMaST, “la nostra Società Scientifica è in prima linea nella corretta informazione alle persone, nel supporto alle associazioni dei pazienti e nella formazione continua dei dermatologi nel campo della Dermato-oncologia. SIDeMaST è parte attiva di questa campagna perché la conoscenza della propria cute, la corretta e costante protezione dai raggi solari, il riconoscimento precoce delle cheratosi attiniche e il loro trattamento sono fondamentali per la prevenzione del carcinoma spinocellulare. Ciò si traduce in salute per i pazienti e in notevole risparmio dei costi sanitari”

La Campagna “Segnali sulla pelle” è promossa da SIDeMaST e realizzata grazie al contributo non condizionante di PIERRE FABRE.

Per ulteriori informazioni: www.segnalisullapelle.it