Mercoledì 8 Marzo 2023, 22:09 - Ultimo aggiornamento: 22:14

Funzionano uguali l’amore e l’IVA per Checco Zalone, perché “Se c’hai amore lo dai, così se c’hai l’IVA… perché poi l’amore non può essere a nero!”. C’è tanta ironia, intelligente e come sempre alla portata di tutti, così come l’attualità raccontata alla sua maniera, tra musica, parole e battute cariche di significato. “Amore+IVA” è lo spettacolo che sta portando il pubblico a teatro e nei palazzetti d’Italia, con il medesimo trasporto con cui l’istrionico artista pugliese ha riempito le sale per i suoi tanti successi al botteghino.

La folla invade la strada per una serata preludio ad un generale “tutto esaurito”, con liste d’attesa che si allungano per ogni replica. È così, una platea carica di affetto ha riempito la sala di Via Merulana, accompagnando con lunghi applausi Zalone e la sua band, per quello che è stato già ribattezzato come lo “spettacolo dei record”.

Firmato da Luca Medici (alias Zalone), con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, lo show prodotto da Arcobaleno Tre e MZL ha tagliato il suo primo traguardo romano nel teatro diretto da Alessandro Longobardi, laddove resterà in scena per tutto il mese di marzo, sotto la guida generale di Lucio Presta e Niccolò Presta. Un ritorno dal vivo per l’amato comico, accompagnato onstage dai musicisti Antonio Iammarino alle tastiere oltre che co-autore, Egidio Maggio alle chitarre, Felice Di Turi alla batteria, Krystina Kachtikova al sax, Pierpaolo Giandomenico al basso e poi le performance di Alice Grasso. Con loro l’artista ha presentato la canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”, pubblicata da Officina Musicale, un nuovo esilarante testo satirico cantato su note della tradizione musicale russa.

“Amore+IVA” arriva sui palchi italiani con una lunga tournée dopo undici anni dal “Resto Umile World Tour”, precedente esperienza live che anticipava i record cinematografici inanellati da Checco in questi anni. Tanti gli spazi che accoglieranno il regista e attore nei prossimi mesi, da Montecatini Terme a Rimini, passando per Bologna, Genova, Verona, Napoli, Torino, Milano e molte altre, fino al ritorno nella capitale il prossimo autunno. Nel foyer arrivano l’attrice Chiara Baschetti che saluta il regista Fabrizio Corallo, seguiti da Stefano Bollani e Valentina Cenni e dai coniugi Gianni e Maddalena Letta, per una serata trascorsa nel segno di quella sana comicità di cui Zalone è l’espressione più concreta.