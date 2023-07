Celebrità romane in trasferta al Giffoni Film Festival

Sabato 29 Luglio 2023, 13:38







Autografi, premi e racconti. Il Giffoni Film Festival parla sempre più romano. Perché sono numerosi i volti noti capitolini apparsi alla kermesse campana. Tantissimi ragazzi in attesa, per esempio, sotto il sole cocente, di un selfie con Carlo Verdone, Ludovica Martino, in zeppe alte su top e pantaloni fantasia, e il cantautore Sangiovanni, in ampia camicia su cravatta allentata. I magnifici tre, che portano energia sul palco e tutto intorno, sono qui per presentare la nuova stagione della serie “Vita da Carlo”: la celebre fiction sul quotidiano del grande cineasta, che si arricchisce con il talento dei due giovani artisti. «Siamo davvero orgogliosi di essere qui - dice Verdone, dopo aver ricevuto il Giffoni Award - le nuove generazioni sono il futuro del nostro Paese». Tra aneddoti raccontati dai protagonisti sui vari momenti in cui è stata girata la serie, il “giffoners” ricevono un piccolo regalo: una clip “spoiler” della seconda stagione, in onda dal 15 settembre. Sangiovanni interpreterà un giovane Verdone: «Sono onorato di averlo fatto – dice il cantante - è stato divertente. Carlo da giovane condivide un po’ di emozioni che provo tutti i giorni. Mi sono sentito vicino a quel personaggio». «Un atto di coraggio – aggiunge Verdone - interpretare me stesso. Non ho niente di cui vergognarmi. Sono fragile, debole, ansioso e divertente». Un ragazzo chiede alla Martino e a Sangiovanni che cosa abbiano appreso dal regista: «Carlo è generoso – dice la Martino - e crea una magia. Ci teneva che fosse tutto sincero e poco tecnico. Si impara anche solo guardandolo». «È esemplare – conclude Sangiovanni - mantenere questa passione è complicato». «Più passa il tempo – conclude Verdone - più cerco di essere me stesso. Ho abbandonato i personaggi».

La passerella prosegue con il comico Valerio Lundini, in camicia esotica, e Francesco Pannofino, che si immerge in un grande bagno di folla in sgargiante camicia floreale e riceve il Giffoni Award. E ancora ecco la spassosa Caterina Guzzanti: confessa che avrebbe voluto fare la veterinaria e intrattiene il pubblico raccontando i suoi insoliti esordi in famiglia come attrice. Raggiungono la ribalta il cantautore Brunori Sas, Sergio Castellitto, in giacca bianca, e l’artista Benedetta Paravia, che ottiene il Premio Impact per il suo impegno sociale per i giovani. Qualche giorno dopo, al vicino Festival Marateale, conquista un analogo omaggio per il progetto “Women in love”. E ieri pomeriggio pioggia di flash al Giffoni per l'attrice Bianca Nappi. Oggi è il turno della poliedrica collega Pilar Fogliati.