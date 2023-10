Castel Sant’Angelo, ripristinata balaustra e lampione incidentati

Sono stati ripristinati la balaustra e il lampione danneggiati in due diversi incidenti stradali a Castel Sant’Angelo. Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini ha effettuato il sopralluogo di fine lavori eseguiti dal Dipartimento Csimu.

L’intervento ha riguardato il riposizionamento dei colonnotti danneggiati e la sostituzione degli elementi lapidei in travertino, della ringhiera e del lampione. Le lavorazioni sono durate tre giorni e hanno avuto un costo di circa 10mila euro. Le operazioni sono state realizzate in accordo con il Dipartimento Ambiente, che ha in consegna l’area, la Sovrintendenza Capitolina, per la presenza degli elementi di arredo vincolati, e con il Municipio Roma I Centro.

“Abbiamo effettuato un lavoro di raccordo tra diversi enti, trattandosi di un'area affacciata sul parco della Mole Adriana e risalente alla progettazione originaria degli anni ’30, e con la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, che mi ha segnalato l’esigenza del ripristino, anche in vista del Giubileo – commenta l’assessore Segnalini –.

Ben due incidenti avevano gravemente danneggiato gli arredi urbani di pregio, ma dovendo operare una messa in sicurezza stradale è stato necessario il nostro intervento, che il Csimu ha condotto in tempi molto rapidi. Dopo il lavoro di edilizia acrobatica a Ponte Sant’Angelo – conclude Segnalini –, abbiamo svolto un’altra rilevante attività di decoro e conservazione di un bene della nostra città”.