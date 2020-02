Casa del jazz, concerto multimediale con sette strumenti di Luca Chiaraluce

Concerto multimediale alla Casa del Jazz, domenica 1 marzo. In “Timeline" (Seven Instruments to Heaven) Luca Chiaraluce suona live vari strumenti accompagnato da proiezioni di se stesso scelte fra le sue migliori produzioni musicali audiovisive degli ultimi 15 anni.



Il polistrumentista jazz, che ha inciso tra gli altri con Daniel Humair, Paolino Dalla Porta, Gabriele Mirabassi, propone un viaggio di un'ora e un quarto diviso in sette parti, una per ogni strumento: chitarra, pianoforte, contrabbasso, batteria, violoncello, flicorno e clavietta. Da standard jazz a brani originali fino a classici riarrangiati in chiave jazzistica. “Timeline” (in programma alle 21) è un percorso di suoni ed immagini nel quale passato e presente, complici nel live, si fondono. Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA