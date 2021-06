Carmine Faraco presenta all'Arcade Pub il suo secondo libro il 15 giugno: una storia rock on the road ricca di aneddoti

Il comico e musicista Carmine Faraco presenterà suo secondo libro, “Figlio di un Rock”, scritto durante la pandemia. Il libro sarà presentato martedi 15 giugno ore 19.00 all’Arcade Pub, in via Nomentana 1111, nello stile del suo scrittore: un evento fuori dagli schemi che vedrà Faraco nel ruolo di scrittore e cantante con la sua band in una serata, sempre in sicurezza, all’insegna della musica e del buonumore.

Il secondo libro di Faraco

La passione per la scrittura ha portato già qualche anno fa Faraco ad esordire con il volume fumettistico “Pecché - la fabbrica dell’incubo”, che ha avuto un discreto successo. Questa volta l'autore ha scelto di raccontare un viaggio, basandosi sull’esperienza maturata nel programma tv “Colorado” che farà approfondire al lettore il mondo della musica. Un personaggio che gli ha reso una grande popolarità e lo ha fatto girare in lungo e in largo per l’Italia in compagnia della sua tastiera.