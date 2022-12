Mercoledì 28 Dicembre 2022, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 07:10

Il sipario si apre con un cadavere sul palco e tutto procede con colpi di scena e sospetti incrociati. Nonostante il clima di tensione psicologica, il pubblico però non la smette mai di ridere. Con L'erba del vicino è sempre più bella, la drammaturgia di Carlo Buccirosso si nutre di un nuovo capitolo che nella struttura guarda ancora una volta al cinema, giocando su un dispositivo temporale inedito: «Volevo iniziare la commedia con il finale, e poi andare indietro nel tempo, una cosa che a teatro non si vede spesso» dichiara l'autore, attore e regista napoletano, 68 anni, al Quirino fino all'8 gennaio. Nel cast, anche Fabrizio Miano, Donatella de Felice Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo.

Chi è il suo nuovo personaggio, Mario Martusciello?

«Un funzionario di banca che, dopo aver litigato con la moglie, si rifugia in una elegante mansarda».

Il pubblico è portato a pensare che il cadavere in scena sia quello della moglie?

«Il corpo è coperto, e si seguono diverse piste mentali, proprio come nei film gialli».

Lei è un divoratore di gialli?

«Non ne ho letti molti, se si fa eccezione per Agatha Christie. Da ragazzo ero un po' svogliato. In compenso ho visto i film di Hitchcock centinaia di volte».

È vero che la notte non dorme mai?

«Di notte scrivo, guardo film».

Le ultime sue opere teatrali hanno da tempo una trama investigativa. Cosa la porta in quella direzione?

«Il desiderio di raccontare storie che facciano lavorare la testa dello spettatore».

Mai pensato alla regia cinematografica?

«Se mi avesse fatto questa domanda cinque anni fa le avrei detto che non ero pronto».

E adesso cosa risponde?

«Che non lo escludo».

Ha detto molti no al cinema?

«Ho fatto 39 film e ne ho rifiutati 45».

Matt Damon si mangia ancora le mani per aver rifiutato il primo Avatar. Lei si è mai pentito per qualche rifiuto?

«Non ho mai rifiutato nulla di paragonabile. L'ho fatto solo quando non ero convinto. Ho detto no a Sorrentino che mi offriva un ruolo troppo piccolo nell'ultimo suo film, È stata la mano di Dio».

Quest'anno non ha frequentato nessun set. Perché?

«Ci ho messo quasi cinque mesi per scrivere questa commedia».

In scena abbiamo anche un vicino con il suo giardino perfetto?

«Certo che sì. L'inquilino del piano di sotto è un personaggio fondamentale».

Tra le varie figure, c'è una influencer. Critica sociale?

«Anche. Certe carriere si costruiscono solo sull'invidia che si provoca negli altri. Ma lei avrà un ruolo determinante».

In che cosa?

«Nello scioglimento della trama. Proprio perché è sempre connessa e sa usare il telefonino».

Dobbiamo aspettarci una grande sorpresa finale?

«Ci sarà un ribaltamento difficile da prevedere».

Teatro Quirino, via delle Vergini 7, fino all' 8 gennaio