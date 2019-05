La banda dei carabinieri al Costanzi per la festa dei 205 anni dell'arma

In vista delle celebrazioni per i 205 anni di fondazione dell'Arma, la banda musicale dei carabinieri suonerà questa sera al teatro dell'Opera. Diretti dal Maestro colonnello Massimo Martinelli, i 102 orchestrali si esibiranno spaziando dall'opera di Giacomo Rossini alle colonne sonore di Ennio Morricone, dalle opere ballabili di Nino Rota al musical di Leonard Bernstein. Uno serata spettacolo durante la quale la banda suonerà brani di grande successo come il celebre «America», tratto dal Musical «West Side Story», con l'accompagnamento della straordinaria violinista americana Caroline Campbell. Sul palco si esibirà inoltre uno dei jazzisti più noti al mondo, il maestro Paolo Fresu che suonerà, tra l'altro, un brano dedicato alla sua terra «Sardinia incanto». Tra le esecuzioni della Banda immancabile «La Fedelissima», marcia d'ordinanza dell'Arma dei carabinieri. L'evento vedrà la partecipazione del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, di autorità di governo e parlamentari e di personalità illustri del panorama istituzionale, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. A fare gli onori di casa, con gli altri vertici dei carabinieri, il Comandante Generale dell'Arma Giovanni Nistri.

