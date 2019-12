Eur, l'elettronica anima il Capodanno "Cosmo Nye" in 5 location

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il beat incessante, i bassi che rimbombano, una moltitudine di luci e di laser che si mischiano ai fumi ed alle energie di migliaia di persone, pronte a scatenarsi sotto i palchi più tecnologici del quartiere Eur, che per una notte diverrà teatro di un evento senza precedenti. E', il maxi evento digiunto alla sua quinta edizione, che si svolgerà tra Spazio 900, Salone delle Fontane, Room 26, Plus Room e Atlantico. Cinque locations diverse dove centinaia di persone attenderanno l'arrivo del nuovo anno, per una festa in cui la tradizione architettonica della Città Eterna incontra l'innovazione musicale ed elettronica di venti artisti internazionali, pronti a mixare successi per ventiquattro ore di musica no-stop.: i protagonisti della scena musicale elettronica, saranno imperatori nel tempio a cielo aperto che il direttore artiscoha studiato per l'interminabile e magicaUn universo armonico che si compone di cinque diversi spazi votati al clubbing, quattro notturni e uno diurno (Atlantico) per un'incredibile inizio. "Sarà un viaggio nella notte all'insegna delle migliori proposte musicali contemporanee. Un'occasione per chiunque per godere di qualcosa di unico nel cuore del quartiere Eur", afferma, protagonista indiscusso del panorama musicale italiano ed europeo. In un Paese dove i club chiudono e sopravvivono a malapena, l'organizzatore romano e cittadino d'Europa continua a tenere alto il nome di Roma, cristallizzando la città come capitale d'Italia e come una delle città più importanti per ogni dj, dove far tappa ad ogni costo per suonare la propria musica.