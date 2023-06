Roma, campioni e ministri a rete: sfida a padel per la prevenzione

Grande successo la quarta edizione di “Padel e Salute” un evento dove la Medicina incontra lo Sport. “La prevenzione è la medicina più efficace” questo il messaggio della manifestazione che ha visto l’impianto sportivo Sapienza Sport di Tor di Quinto trasformarsi in un grande Villaggio della Salute con tornei e visite gratuite. Oltre al ricco programma sportivo, i tornei conclusivi di “Padel e Salute” e quelli amatoriali, ad intrattenere i visitatori anche dj set e musica dal vivo.

Protagonista dell’evento è stata la prevenzione gratuita con postazioni di counseling psicologico e sanitario.

«Le competenze che medici e psicologi dell’Area delle Scienze della Salute mettono a disposizione gratuitamente conferma la linea che Sapienza sta portando avanti nella direzione di offrire alla propria Comunità e al territorio servizi di alta qualità che possano creare valore sociale ha detto Polimeni». Soddisfatto l’ideatore di “Padel e Salute” e presidente dell’Associazione culturale “Capire per Prevenire”, Stefano Arcieri. «Lo scopo della manifestazione – ha spiegato Arcieri - è avvicinare le persone all’ambiente sanitario per trasmettere un modello di cura che si fonda sulla prevenzione. Il legame con la pratica sportiva come il Padel, uno sport che coniuga benessere e inclusività, offre l’occasione di formulare un binomio imprescindibile di Salute e Sport come stile di vita».

“Padel e Salute” nasce dalla collaborazione tra la Sapienza, i policlinici Umberto I e Sant’Andrea e l’associazione culturale “Capire per Prevenire” che promuove la divulgazione medico-scientifica in ambito della prevenzione medica. L’ evento sportivo è cominciato già nel mese di maggio con una serie di tornei amatoriali ai quali hanno partecipato numerosi Circoli Sportivi di Roma. “Padel e Salute” ha anche effettuato una raccolta fondi a favore dell’Associazione italiana persone down. Già dalla prima edizione, l’obiettivo sociale imprescindibile, è stato l’inclusività a tutto tondo.