Campioni in gara con il cuore per bambini "Unici"

Quando lo sport fa rima con solidarietà. E in prossimità del Natale l’operazione risulta certo più facile. Al Due Ponti Sporting Club tutto è pronto per il torneo di padel a sostegno del progetto di ricerca su una malattia genetica rara, la mutazione Camk2b, finanziato dall’associazione “Unici” e in fase di analisi presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Un appuntamento giunto alla terza edizione che anche quest’anno prende vita negli impianti del club di Emanuele e Pietro Tornaboni. Come sempre l’happening catalizza personaggi del mondo del piccolo schermo, dello sport e dello spettacolo. Oltre alla presenza di tanti amici dell’associazione, costituita dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco: autore e conduttore del programma “Il cacciatore di sogni”. Sin dalle prime ore della mattina è un viavai di volti noti. Appare Rosario Fiorello: ma è un passaggio fugace. Si trattengono invece Demetra Hampton, in attillati jeans, maglia arancione, stivaletti neri e scoppola con catenella d’oro, Rosanna Lambertucci, in caldo teddy coat viola per proteggersi dai rigori del freddo in maniera fashion, e Antonella Salvucci, che sfoggia una mise black and white.

Il versante sportivo schiera Massimiliano Rosolino, il pugile Emanuele Blandamura, il campione di canottaggio Bruno Mascarenhas, l’ex schermidore Stefano Pantano e il campione di volley Valerio Vermiglio. Tra la folla si riconosce Claudia Compagnucci, ricercatrice del Bambino Gesù e responsabile del progetto di ricerca: durante la giornata illustra i promettenti risultati raggiunti dai suoi importanti studi. Previsti due tornei (maschile e femminile) e oltre cento iscritti. «Si tratta di un evento speciale – spiega Buttafuoco - come tutti i nostri momenti. E oltre ai match siamo lieti di dare la parola ai soggetti che ci hanno sostenuto. Perché è fondamentale, per noi, informare l’opinione pubblica sui nostri piani: la trasparenza è importante. Con questa giornata chiediamo un sostegno concreto per continuare una ricerca che sta coinvolgendo tutto il mondo. In breve tempo l’associazione ha infatti conseguito risultati davvero straordinari». «Unici - aggiunge Emanuele Tornaboni - porta avanti un progetto tangibile. La ricerca è vita e futuro, per tutti noi». Panettoni e prosecco per brindare ai nobili intenti, pensando al futuro dei bimbi colpiti dalla rara mutazione.