Camillo Faverzani dialoga con Raina Kabaivanska in Maria Callas nella mia vita.

Data: 09-11-2023

Luogo: Palazzina dell'Auditorio - Via della Lungara 230 - Roma



Serie: Accademia incontra

Per partecipare in presenza è richiesta l'iscrizione al seguente link



L'attestato di partecipazione al convegno viene rilasciato esclusivamente a seguito di partecipazione in presenza fisica e deve essere richiesto al personale preposto in anticamera nello stesso giorno di svolgimento del convegno